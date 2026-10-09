Doanh nghiệp hiến kế cùng phường Láng gỡ khó trong sản xuất, kinh doanh

Đây là dịp để chính quyền và doanh nghiệp đối thoại trực tiếp, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và đưa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đi vào cuộc sống.

Lãnh đạo phường Láng trực tiếp trao đổi, chia sẻ cùng doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Mạnh

Kinh tế tư nhân liên tục được khẳng định là động lực quan trọng của nền kinh tế thông qua các nghị quyết của Trung ương Đảng. Tại phường Láng, động lực này được cụ thể hóa bằng những con số tăng trưởng ấn tượng.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Láng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, toàn phường hiện có 3.606 doanh nghiệp và hơn 2.000 hộ kinh doanh đang hoạt động. Dòng chảy kinh tế tại cơ sở diễn ra vô cùng sôi động, trong 9 tháng năm 2026, địa bàn đã ghi nhận hơn 1.500 hộ đăng ký kinh doanh mới.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Láng thông tin tình hình kinh tế - xã hội của phường. Ảnh: Phạm Mạnh

Đóng góp của khối doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước là rất lớn và có tính chất quyết định. Tính chung thu ngân sách 3 cấp trên địa bàn phường đã đạt mốc trên 10 nghìn tỷ đồng. Đối với chỉ tiêu thu ngân sách trực tiếp của phường, con số đạt được là trên 4.800 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch. Trong cơ cấu này, khối doanh nghiệp đã chiếm 43,7% tổng thu ngân sách của phường.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng Nguyễn Hồng Dân cho biết: "Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định, phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Nhìn lại chặng đường phát triển kinh tế - xã hội của phường Láng thời gian qua, chúng ta tự hào khẳng định có sự đóng góp vô cùng to lớn, bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn".

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng nhấn mạnh giá trị cốt lõi của tọa đàm là mở ra một kênh đối thoại trực tiếp, cởi mở để chính quyền và doanh nghiệp cùng thấu hiểu và tìm giải pháp mới. Ảnh: Phạm Mạnh

Đảng ủy, chính quyền phường Láng cam kết sẽ luôn sát cánh cùng doanh nghiệp với phương châm "Khó khăn của doanh nghiệp cũng là trăn trở của chính quyền". Những vấn đề thuộc thẩm quyền, phường sẽ chỉ đạo giải quyết nhanh gọn, triệt để. Những vấn đề vượt thẩm quyền, phường sẽ làm cầu nối, kiến nghị các cấp lãnh đạo cao hơn để khơi thông nguồn lực cho các doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn phường đã thẳng thắn trao đổi những vướng mắc đang trực tiếp kìm hãm đà tăng trưởng. Từ những thủ tục hành chính, quy định về trật tự đô thị, đến những khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ..., tất cả đều được đưa ra bàn bạc cùng chính quyền tháo gỡ. Các doanh nghiệp không chỉ nêu thực trạng mà còn chủ động hiến kế, đề xuất những giải pháp sát sườn dựa trên tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, vướng mắc và nhiều đề xuất tới lãnh đạo phường Láng. Ảnh: Phạm Mạnh

Đối với những nút thắt thuộc thẩm quyền quản lý của cấp phường, lãnh đạo UBND phường trực tiếp giải trình và cam kết thời hạn giải quyết dứt điểm. Đối với những kiến nghị vĩ mô, vượt thẩm quyền cơ sở, chính quyền phường nhận trách nhiệm làm "đầu mối", tổng hợp đầy đủ bằng văn bản để kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ.