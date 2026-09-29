Doanh nghiệp hàng Việt đổi mới để thích nghi thị trường bán hàng trực tuyến

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao chia sẻ tại cuộc họp công bố Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao với chủ đề “Tự hào và tiếp nối".

Sáng 29/9, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức họp báo công bố Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao với chủ đề “Tự hào và tiếp nối”. Sự kiện sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ 8 - 11/10/2026 tại Công viên Lê Văn Tám, TP Hồ Chí Minh.

Lễ hội đánh dấu chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao, đồng thời mở ra không gian để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, kết nối người tiêu dùng và trao đổi về hướng thích nghi với thị trường mới. Một trong những nội dung được quan tâm là sự thay đổi nhanh chóng của hành vi mua sắm khi khách hàng ngày càng ưu tiên tìm hiểu, đặt hàng và thanh toán trên các nền tảng trực tuyến.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao, cho biết thương mại điện tử đã đi sâu vào đời sống hàng ngày khi hành vi mua sắm đã thay đổi theo sự phát triển của công nghệ. Trước sự thay đổi này, các doanh nghiệp hàng Việt phải đổi mới từ sản phẩm, hoạt động marketing đến phương thức tiếp cận khách hàng. Ngay cả những doanh nghiệp đã hoạt động 20 - 30 năm, nhiều năm đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao cũng không thể chỉ dựa vào uy tín và hệ thống phân phối truyền thống.

“Doanh nghiệp phải kết hợp bán hàng trực tiếp với trực tuyến, ứng dụng công nghệ để hiểu khách hàng và tăng khả năng tương tác. Thương hiệu lâu năm nếu chậm thay đổi vẫn có thể mất lợi thế trước những doanh nghiệp mới linh hoạt hơn trên thị trường số”, bà Hạnh cho biết thêm.

Từ góc độ doanh nghiệp, đại diện thương hiệu Vinamilk cho biết, sự phát triển của các kênh trực tuyến đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách tiếp thị, phân phối và chăm sóc khách hàng. Bán hàng hiện đại không chỉ là đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử mà còn phải sử dụng dữ liệu để nhận diện nhu cầu, cá nhân hóa sản phẩm và tạo trải nghiệm mua sắm thuận tiện trên nhiều kênh.

Theo đại diện Vinamilk, yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp tái định vị thương hiệu là mọi sáng tạo đều hướng đến người tiêu dùng, với tinh thần “vì khách hàng” và sứ mệnh chăm sóc. Trong gần 50 năm phát triển, giá trị không thay đổi là cung cấp nguồn dinh dưỡng chất lượng cao; còn sản phẩm, cách truyền thông và phương thức bán hàng phải liên tục điều chỉnh để phù hợp với thế hệ người tiêu dùng mới.

Việc tái định vị cũng hướng đến xây dựng hình ảnh trẻ trung, nổi bật và mở rộng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Quá trình đổi mới cần bảo đảm sự cân bằng giữa truyền thống với hiện đại, bản sắc Việt Nam với tầm nhìn toàn cầu, đồng thời giữ được sự gần gũi và tin cậy đã hình thành qua nhiều thế hệ khách hàng.

Doanh nghiệp khai thác nước khoáng thiên nhiên tại Khánh Hoà theo hướng đảm bảo an toàn sức khoẻ.

Ở góc độ sản xuất hàng thực phẩm đồ uống, bà Nguyễn Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa, cho rằng doanh nghiệp muốn phát triển bền vững không chỉ phải đổi mới kênh bán hàng mà còn cần minh bạch thông tin về chất lượng, thành phần và nguồn gốc sản phẩm.

Sau khi tham khảo các thông tin trong Luật An toàn thực phẩm của Việt Nam, bà Nga nhận thấy luật đã được hoàn thiện theo hướng tiệm cận quy định và tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, cơ quan quản lý vẫn cần xây dựng hệ thống tiêu chí rõ ràng để phân loại sản phẩm tự nhiên, hữu cơ, có lợi cho sức khỏe và những sản phẩm chứa nhiều đường, phụ gia hoặc thành phần cần hạn chế.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, một số nước đã áp dụng bảng phân loại hoặc thang màu trên bao bì, giúp người mua nhanh chóng nhận biết giá trị dinh dưỡng và mức độ phù hợp của từng sản phẩm. Việt Nam có thể nghiên cứu kinh nghiệm này, đồng thời quy định cụ thể hơn về công bố thành phần và đặc tính sản phẩm.

“Các tiêu chí càng rõ ràng, doanh nghiệp càng thuận lợi trong tuân thủ, còn người tiêu dùng có thêm căn cứ lựa chọn. Luật cần tiệm cận thông lệ quốc tế nhưng phải phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh trong nước”, bà Nga nói.