Doanh nghiệp Hàn Quốc tăng tốc sản xuất vật liệu pin LFP trước nhu cầu lưu trữ năng lượng

Dây chuyền sản xuất tại nhà máy Sejong của POSCO Future M. Ảnh: POSCO Future M

Theo ước tính của ngành công nghiệp pin Hàn Quốc, tổng khối lượng cam kết cung ứng vật liệu cathode LFP giữa các nhà sản xuất pin và doanh nghiệp cung cấp vật liệu trong nước đã vượt 210.000 tấn. Trước triển vọng nhu cầu tiếp tục tăng, các doanh nghiệp như POSCO Future M, L&F và EcoPro BM đang đẩy nhanh kế hoạch đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất, từng bước tìm kiếm động lực tăng trưởng mới ngoài thị trường pin xe điện…

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường pin xe điện tăng trưởng chậm lại, trong khi nhu cầu pin phục vụ lưu trữ năng lượng ngày càng lớn, đặc biệt tại Bắc Mỹ. Cùng với đó, yêu cầu đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào các nhà sản xuất Trung Quốc đang tạo thêm cơ hội cho những doanh nghiệp vật liệu pin Hàn Quốc.

POSCO FUTURE M VÀ L&F ĐẨY MẠNH MỞ RỘNG CÔNG SUẤT

POSCO Future M đang mở rộng năng lực sản xuất vật liệu LFP bằng cách chuyển đổi một phần dây chuyền sản xuất cathode hàm lượng nickel cao hiện có tại nhà máy ở Pohang.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng công suất sản xuất LFP hàng năm từ khoảng 20.000 tấn hiện nay lên tối đa 105.000 tấn vào cuối năm 2027. Bên cạnh đó, công ty dự kiến khai thác thêm công suất lên tới 50.000 tấn từ CNP New Material Technology, liên doanh với CNGR và Fino.

Các hợp đồng cung ứng gần đây cho thấy POSCO Future M đang từng bước củng cố vị thế trong thị trường vật liệu LFP. Tháng 9/2026, doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp vật liệu cathode LFP trị giá 1.070 tỷ won (784,5 triệu USD) với SK On.

Đến tháng 10/2026, công ty tiếp tục ký hợp đồng cung ứng dài hạn với Samsung SDI, trị giá khoảng 6.000 tỷ won. Những thỏa thuận này tạo cơ sở để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đồng thời tăng cường quan hệ với các nhà sản xuất pin lớn của Hàn Quốc.

Trong khi đó, L&F cũng đang triển khai kế hoạch tăng công suất sau khi đạt được các thỏa thuận cung ứng với cả ba nhà sản xuất pin lớn của Hàn Quốc, gồm Samsung SDI, SK On và LG Energy Solution.

Cụ thể, tháng 3/2026, L&F ký hợp đồng cung ứng với Samsung SDI trị giá khoảng 1.600 tỷ won (1,17 tỷ USD). Đến tháng 9/2026, doanh nghiệp tiếp tục ký hợp đồng trị giá 161,7 tỷ won với SK On. Trong tháng 11/2026, L&F đạt được thỏa thuận cung ứng trị giá khoảng 1.000 tỷ won với LG Energy Solution.

Tính chung, doanh nghiệp đã đạt được các thỏa thuận cung ứng LFP trong trung và dài hạn với tổng khối lượng 250.000 tấn, tương đương quy mô công suất lưu trữ năng lượng khoảng 100 GWh.

Để đáp ứng các đơn hàng và nhu cầu dự kiến tăng lên, L&F có kế hoạch bổ sung 60.000 tấn công suất sản xuất mỗi năm vào nửa cuối năm 2028, qua đó nâng tổng công suất lên 120.000 tấn.

Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận đầu tư của L&F khác với POSCO Future M. Thay vì chuyển đổi các cơ sở sản xuất vật liệu hiện có, L&F dự định xây dựng những dây chuyền chuyên biệt dành riêng cho LFP, không sử dụng lại các cơ sở sản xuất vật liệu nickel-cobalt-mangan (NCM).

ECOPRO BM CŨNG THAM GIA CUỘC ĐUA LFP

Không chỉ POSCO Future M và L&F, EcoPro BM cũng đang tìm cách tham gia sâu hơn vào thị trường vật liệu LFP.

Trước đây, doanh nghiệp này chủ yếu tập trung vào vật liệu cathode ba thành phần có hàm lượng nickel cao. Tuy nhiên, sự gia tăng nhu cầu pin LFP trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng tại Bắc Mỹ đang thúc đẩy công ty xem xét mở rộng sang phân khúc mới.

Logo của EcoPro. Ảnh: EcoPro

EcoPro BM hiện đàm phán một thỏa thuận cung ứng LFP với khối lượng khoảng 4.000 tấn mỗi năm. Về dài hạn, doanh nghiệp đang cân nhắc xây dựng dây chuyền sản xuất chuyên biệt với công suất lên tới 50.000 tấn mỗi năm.

Việc các doanh nghiệp vốn tập trung vào vật liệu pin hàm lượng nickel cao chuyển hướng sang LFP cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của ngành vật liệu pin Hàn Quốc. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu pin xe điện, các nhà sản xuất đang tìm cách mở rộng thị trường sang lĩnh vực lưu trữ năng lượng, nơi được dự báo có nhiều dư địa tăng trưởng.

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy xu hướng này là làn sóng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống lưới điện tại Bắc Mỹ. Các trung tâm dữ liệu AI có nhu cầu điện năng lớn, trong khi việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định và khả năng cân bằng phụ tải ngày càng trở nên quan trọng. Điều này kéo theo nhu cầu đầu tư vào các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

Trong lĩnh vực này, pin LFP có lợi thế nhờ chi phí sản xuất nhìn chung thấp hơn và tuổi thọ chu kỳ sạc-xả dài hơn so với các dòng pin sử dụng vật liệu nickel. Những đặc tính này khiến LFP ngày càng được ưu tiên trong các ứng dụng lưu trữ năng lượng cố định.

ĐA DẠNG HÓA CHUỖI CUNG ỨNG MỞ RA CƠ HỘI MỚI

Trước đây, các nhà sản xuất vật liệu cathode Hàn Quốc thường gặp bất lợi so với doanh nghiệp Trung Quốc về công nghệ và năng lực sản xuất LFP. Khoảng cách này khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc khó cạnh tranh về chi phí cũng như thị phần trên thị trường.

Tuy nhiên, xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng tại Bắc Mỹ đang tạo ra những cơ hội mới cho các nhà sản xuất ngoài Trung Quốc. Trong bối cảnh các doanh nghiệp và thị trường tìm kiếm nguồn cung thay thế, những nhà sản xuất Hàn Quốc có thêm điều kiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu pin LFP.

Đây cũng là cơ sở để POSCO Future M, L&F và EcoPro BM đẩy mạnh các khoản đầu tư mới, đồng thời ký kết những hợp đồng cung ứng có thời hạn trung và dài hạn. Các thỏa thuận này không chỉ giúp doanh nghiệp bảo đảm đầu ra cho sản phẩm mà còn tạo cơ sở để hoạch định công suất và chiến lược sản xuất trong những năm tới.

Đối với ngành vật liệu pin Hàn Quốc, việc mở rộng sang LFP diễn ra trong bối cảnh nhu cầu xe điện còn trì trệ và khả năng sinh lời của toàn ngành chịu nhiều sức ép. Vì vậy, thị trường ESS được kỳ vọng sẽ trở thành một động lực tăng trưởng mới, giúp các doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn doanh thu và giảm sự phụ thuộc vào phân khúc pin xe điện.

Cuộc đua mở rộng công suất LFP hiện nay vì thế không chỉ phản ánh sự gia tăng nhu cầu đối với một dòng vật liệu pin, mà còn cho thấy nỗ lực tái định vị chiến lược của các nhà sản xuất Hàn Quốc trước những thay đổi trong cấu trúc thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu.