Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn lao động nước ngoài làm việc ít nhất 3 năm. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo khảo sát công bố ngày 16-11 của Liên đoàn Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) với 1.204 doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài, có 70,3% doanh nghiệp muốn người lao động theo diện thị thực E-9 làm việc trên 3 năm tại nơi tuyển dụng ban đầu, trong khi 21,8% lựa chọn thời hạn đúng 3 năm.

Lý do chủ yếu là năng suất lao động cần thời gian để cải thiện. Theo đánh giá của doanh nghiệp, năng suất lao động nước ngoài trong 3 tháng đầu chỉ đạt 41,1% so với lao động Hàn Quốc cùng công việc. Tỷ lệ này tăng lên 80,5% sau 1-2 năm và đạt 94,9% khi làm việc từ 3 năm trở lên.

Đáng chú ý, 83,6% doanh nghiệp tuyển lao động nước ngoài do khó tìm nhân lực trong nước, trong khi chỉ 4,5% nhằm tiết kiệm chi phí nhân công. Chi phí bình quân cho mỗi lao động nước ngoài, bao gồm ăn ở, lên tới 3,082 triệu won/tháng. Có 60,6% doanh nghiệp cho biết chi phí này đã bằng hoặc cao hơn mức dành cho lao động trong nước.

Các doanh nghiệp cũng lo ngại tình trạng nhân lực đã qua đào tạo chuyển việc. Có 94,7% dự báo năng suất và chất lượng sản xuất suy giảm nếu lao động được tự do chuyển nơi làm việc sau 1-2 năm; 75,2% cho rằng chi phí tuyển dụng, đào tạo người thay thế sẽ tăng.

Do đó, doanh nghiệp đề nghị chính phủ hỗ trợ giới thiệu lao động thay thế nhanh chóng và mở rộng ưu đãi cho cả người lao động lẫn chủ sử dụng có thời gian làm việc lâu dài.