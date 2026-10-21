Doanh nghiệp Hàn Quốc ghi nhận nỗ lực đổi mới và đồng hành của cơ quan thuế, hải quan

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế và hải quan năm 2026 tổ chức chiều 21/10, bà Lee Mi Yon - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại hàn Dân quốc tại Việt Nam cho rằng, với tư cách là Đối tác Chiến lược toàn diện của Việt Nam, Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng thứ nhất về tổng vốn đầu tư lũy kế, đứng thứ hai về viện trợ phát triển (ODA) và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.

Bà Lee Mi Yon khẳng định, trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện chu đáo và không ngừng nghỉ của các cơ quan chức năng của Việt Nam, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có thể triển khai hoạt động đầu tư tích cực trong một môi trường ổn định.

Bà Lee Mi Yon - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại hàn Dân quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đặc biệt, hội nghị đối thoại về thuế và hải quan là sự kiện được duy trì định kỳ từ năm 2008 đến nay. Thông qua hội nghị, nhiều vấn đề vướng mắc về thuế, hải quan được đưa ra thảo luận thẳng thắn và nhiều nội dung đã thực sự được cụ thể hóa thành các chính sách trong thực tế.

Theo Đại sứ, Hội nghị giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế và hải quan năm 2026, tiếp tục là cơ hội tốt để chia sẻ về định hướng chính sách và là kênh trao đổi hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, tạo không gian để các bên lắng nghe, trao đổi thẳng thắn và tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Tại phiên đối thoại của hội nghị, đại diện Bộ Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan đã giải đáp vướng mắc trong thực hiện chính sách đến doanh nghiệp Hàn Quốc. Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị, ngoài những vấn đề được giải đáp tại hội nghị, nếu còn vướng mắc, các doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp hoặc thông qua Đại sứ quán hoặc các Hiệp hội doanh nghiệp để gửi đến Bộ Tài chính cùng Cục Thuế, Cục Hải quan để được giải đáp kịp thời.

Cùng phát biểu tại hội nghị, ông Ko Tae Yeon - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) cho biết, các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam mong muốn được kinh doanh lâu dài, mở rộng đầu tư và cùng phát triển với các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Ko Tae Yeon cho rằng, nhiều chính sách nổi bật Cục Thuế (Bộ Tài chính) triển khai trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc.

Cụ thể, cơ quan thuế và hải quan đã triển khai thành công hóa đơn điện tử, nâng cấp hệ thống thông quan tự động và thúc đẩy “Hệ thống trao đổi điện tử chứng từ chứng nhận xuất xứ” giúp minh bạch hóa và đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục cho doanh nghiệp.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã chủ động tham mưu Quốc hội, Chính phủ thực hiện nhiều chính sách như giảm thuế giá trị gia tăng cùng các ưu đãi tài chính khác cho doanh nghiệp công nghệ cao và xuất khẩu, giúp giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Đặc biệt, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã duy trì và thường xuyên thực hiện chương trình đối thoại chính sách thuế - hải quan hằng năm, giúp cơ quan quản lý trực tiếp lắng nghe và giải quyết khó khăn thực tế của doanh nghiệp.

Xây dựng trang thông tin cung cấp chính sách thuế - hải quan

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, đại diện KoCham đề xuất cơ quan thuế cải tiến quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua việc đẩy nhanh tốc độ hoàn thuế, nâng cao tính dự đoán và công khai tiến độ xử lý để doanh nghiệp chủ động kế hoạch tài chính.

Cơ quan thuế cần đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) trong thẩm định và mở rộng cơ chế “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” đối với các doanh nghiệp tuân thủ tốt.

Đại diện Bộ Tài chính, cơ quan Thuế, Hải quan tham gia trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Đức Minh

Trong công tác kiểm tra thuế, cơ quan thuế cần thông báo trước các tiêu chí, quy trình kiểm tra và ban hành hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật thuế trên toàn quốc. Giảm thiểu sự khác biệt trong diễn giải pháp luật giữa các địa phương, giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hồ sơ và yên tâm tâm tập trung sản xuất.

Đối với chính sách ưu đãi, cần rà soát, điều chỉnh các chính sách ưu đãi đầu tư trùng lặp, ban hành hướng dẫn áp dụng rõ ràng để doanh nghiệp xác định chính xác điều kiện thụ hưởng.

Đại diện KoCham đề xuất, cần xây dựng trang thông tin tổng hợp cung cấp chính sách thuế - hải quan mới bằng tiếng Hàn để doanh nghiệp dễ dàng cập nhật.

Đồng thời, quy định rõ nguyên tắc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giảm gánh nặng thuế cho các hợp đồng chuyển giao công nghệ để khuyến khích dòng vốn công nghệ cao.

Đối với cơ quan Hải quan, cần tối ưu hóa công tác thông quan và logistics. Theo đó, cần nghiên cứu phương án vận hành thông quan 24/7 (365 ngày/năm) đối với các nghiệp vụ chính nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn vào cuối tuần hay ngày lễ.

Đồng thời, đẩy nhanh việc xác định trước mã HS, mở rộng chương trình doanh nghiệp ưu tiên (AEO), nâng cấp Cơ chế một cửa quốc gia và ứng dụng AI trong xử lý hàng hóa thương mại điện tử.

Còn ông Koo Bon Kyung - Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (Kotra) tại Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đại diện Kotra, việc triển khai hóa đơn điện tử, nâng cấp hệ thống thông quan tự động, duy trì đối thoại thường niên và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được đánh giá là những giải pháp góp phần nâng cao tính minh bạch, tốc độ xử lý thủ tục và giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp.

Đại diện Kocham và Kotra khẳng định, đối với các nhà đầu tư nước ngoài, ưu đãi thiết thực nhất chính là một môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và có thể dự đoán. Việc hoàn thiện hệ thống thể chế không chỉ giúp doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư dài hạn mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu./.