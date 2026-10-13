Ngày 13/10, nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp thành phố năm 2026 với chủ đề "Doanh nghiệp Hải Phòng - Liên kết để lớn mạnh, đổi mới để dẫn đầu".

Tham dự hội nghị có ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; ông Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh haiphonggov.vn)

Phát biểu mở đầu hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển bứt phá của Hải Phòng.

Hiện nay, toàn thành phố có gần 55.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 5.500 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 52.100 tỷ đồng. Khu vực kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp đã đóng góp hơn 93% GRDP, giải quyết việc làm cho khoảng 98% lực lượng lao động và đóng góp trên 58.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước của thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh haiphonggov.vn)

​Những nỗ lực chung đó đã giúp Hải Phòng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ở mức hai con số trong 11 năm liên tiếp. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố đạt mức tăng 12,08% (riêng Quý III tăng 13,09%), dẫn đầu nhóm các địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 164.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt trên 3,6 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, Hải Phòng tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu cả nước về các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS), chỉ số thực thi hiệp định thương mại tự do (FTA Index) và nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất (PCI).

Doanh nhân Hải Phòng tham dự Hội nghị “Doanh nghiệp Hải Phòng – Liên kết để lớn mạnh, đổi mới để dẫn đầu”. (Ảnh haiphonggov.vn)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư thành ủy Hải Phòng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: quy mô và năng lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp nội địa còn khiêm tốn; việc ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa đồng đều; mối liên kết giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI còn chưa tạo thành chuỗi giá trị bền vững. Cùng với đó, một số thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư và môi trường đôi lúc còn vướng mắc, làm kéo dài thời gian và gia tăng chi phí cho doanh nghiệp.

​Để khắc phục tình trạng này, thành phố đã quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng. Đến nay, 151/151 dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn đã có phương án xử lý cụ thể, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu giải quyết dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp theo phương châm "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành siêu đô thị biển năng động, có sức cạnh tranh toàn cầu.

Nhân dịp này, đại diện Lãnh đạo UBND thành phố cũng trao tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong 9 tháng đầu năm 2026.