Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 / 13-10-2026).

Hiện nay, trên địa bàn toàn thành phố có gần 55 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động; các khu vực kinh tế đóng góp khoảng trên 93% GRDP, giải quyết việc làm cho khoảng 98% lực lượng lao động của thành phố, đóng góp trên 58 nghìn tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất), chiếm gần 36% tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng ghi nhận, đội ngũ doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực đưa Hải Phòng thành địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong 11 năm liên tiếp; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,08% (riêng quý 3 tăng 13,09%), cao nhất trong 6 năm qua, đứng thứ 3 toàn quốc.

Năm 2025, Hải Phòng tiếp tục được xếp hạng đứng thứ nhất toàn quốc về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); dẫn đầu cả nước về Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực thi hiệp định thương mại tự do (FTA Index); đứng đầu trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đứng thứ 3 cả nước về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 và là năm thứ tư liên tiếp duy trì trong nhóm dẫn đầu chỉ số PII...

Toàn cảnh hội nghị với chủ đề “Doanh nghiệp Hải Phòng – Liên kết để lớn mạnh, đổi mới để dẫn đầu”.

Đồng chí Lê Ngọc Châu cho biết: “Thành phố luôn xác định: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm; sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của thành phố; sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng đánh giá chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả phục vụ của chính quyền”.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện chuyển đổi thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phát triển và phục vụ; công tác quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, hiện đại, bảo đảm đồng bộ; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải là một cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đồng chí Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Lê Ngọc Châu mong doanh nghiệp tin tưởng vào đường lối phát triển của đất nước và chính sách của thành phố; luôn mang theo khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh và giữ vững tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa kinh doanh và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động nắm bắt cơ hội, hành động nhanh, vượt qua thách thức và đồng hành cùng thành phố trong giai đoạn phát triển mới...