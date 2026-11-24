Nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh khiến nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh liên tục thông báo tuyển dụng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, để tìm được nhân lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc và gắn bó lâu dài, doanh nghiệp không chỉ cần mở rộng các kênh tuyển dụng mà còn phải quan tâm cải thiện thu nhập, phúc lợi và môi trường làm việc.

Khu kinh tế Vũng Áng thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế và mở rộng cơ hội việc làm cho lao động Hà Tĩnh.

Theo đăng ký nhu cầu tuyển dụng của Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (Công ty CP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai), trong tháng 11/2026, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 2.600 lao động. Các vị trí khá đa dạng, từ công nhân sản xuất, công nhân điện, điện tử, sửa chữa điện, ô tô đến thợ hàn, sơn, cơ khí, bảo trì, kỹ sư, tổ trưởng sản xuất, nhân viên kỹ thuật, logistics, lái xe nâng và nhân viên kho. Mức lương dao động từ 9,8-25 triệu đồng/người/tháng, tùy vị trí việc làm.

Thông tin tuyển dụng được VinFast Hà Tĩnh cập nhật trên mạng xã hội, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận và thu hút ứng viên.

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực, doanh nghiệp triển khai nhiều phương thức tìm kiếm ứng viên. Bên cạnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm, công ty còn đăng tải thông tin tuyển dụng trên các trang mạng xã hội, giúp người lao động thuận tiện tìm hiểu về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng và mức thu nhập.

Người lao động tham gia tư vấn, tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức.

Ông Nguyễn Khâm Tâm - phụ trách tuyển dụng Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh cho biết: “Với nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn và nhiều vị trí khác nhau, công ty phải chủ động mở rộng các kênh tiếp cận ứng viên. Bên cạnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức các phiên giao dịch, chúng tôi đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội chính thức để thông tin tuyển dụng đến gần hơn với người lao động. Mỗi kênh có ưu thế riêng, vì vậy việc kết hợp linh hoạt sẽ giúp mở rộng nguồn ứng viên và nâng cao khả năng tuyển chọn nhân lực phù hợp”.

Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam trao đổi tiến độ công việc tại nhà máy.

Không chỉ mở rộng kênh tiếp cận, cải thiện tiền lương và chế độ phúc lợi là giải pháp được nhiều doanh nghiệp chú trọng. Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam (Khu kinh tế Vũng Áng, phường Hoành Sơn) hiện có 1.300 lao động đang làm việc. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp đang cần tuyển thêm 260 lao động, gồm 150 lao động phổ thông, 50 thợ phụ lắp đặt, 30 thợ hàn và thợ điện, 20 lái máy đào, 10 thợ sửa chữa, bảo dưỡng. Mức lương từ 10-22 triệu đồng/người/tháng, tùy vị trí.

Ngoài thu nhập, người lao động được tham gia BHXH theo quy định, hưởng các khoản trợ cấp, chế độ phúc lợi và có cơ hội làm việc lâu dài.

Công nhân Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam làm việc tại khu vực sản xuất, vận hành thiết bị hàn.

Bà Thiều Thị Thanh Tâm - nhân viên quản lý hành chính, nhân sự Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam cho biết: “Trong bối cảnh cạnh tranh lao động, mức thu nhập và chế độ phúc lợi là những yếu tố quan trọng để người lao động lựa chọn, gắn bó với doanh nghiệp. Từ đầu năm 2026 đến nay, tùy từng vị trí, công ty đã điều chỉnh mức lương tăng 30-50% so với trước năm 2026. Cùng với đó, chúng tôi chú trọng thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, trợ cấp, cải thiện điều kiện làm việc và tạo môi trường ổn định để người lao động yên tâm làm việc lâu dài”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam đã tuyển dụng hơn 500 lao động. Việc kết hợp các kênh tìm kiếm ứng viên với cải thiện chính sách đãi ngộ đang góp phần giúp doanh nghiệp bổ sung nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach công khai các chế độ tiền lương, thưởng, phúc lợi và chính sách hỗ trợ nhằm thu hút lao động.

Tại Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach (Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, phường Nam Hồng Lĩnh), nhu cầu bổ sung nhân lực cũng tăng khi doanh nghiệp cần bảo đảm tiến độ các đơn hàng cuối năm. Hiện công ty có hơn 400 công nhân làm việc tại 7 chuyền may. Mỗi tháng, đơn vị cần bổ sung khoảng 50 lao động có tay nghề; riêng tháng 11 có nhu cầu tuyển dụng 100 người, với mức thu nhập từ 7-12 triệu đồng/người/tháng cùng các chế độ đãi ngộ khác.

Công nhân Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach tập trung sản xuất tại các chuyền may, đáp ứng tiến độ đơn hàng của doanh nghiệp.

Ông Phan Thanh Tùng - Phó Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach cho biết: “Đặc thù ngành may mặc là nhu cầu lao động thường xuyên biến động theo tiến độ và quy mô đơn hàng. Vì vậy, công ty chú trọng tuyển dụng những lao động đã có tay nghề, kinh nghiệm để có thể nhanh chóng tham gia sản xuất. Ngoài thông tin tuyển dụng qua các kênh của doanh nghiệp, chúng tôi phát huy nguồn giới thiệu từ công nhân đang làm việc, đồng thời phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm để tìm kiếm ứng viên. Cách làm này giúp mở rộng nguồn tuyển, rút ngắn thời gian bổ sung nhân lực, bảo đảm tiến độ sản xuất”.

Mức lương phù hợp, chế độ bảo hiểm đầy đủ, môi trường làm việc an toàn và cơ hội nâng cao tay nghề sẽ góp phần thu hút, giữ chân người lao động.

Thực tế tại các doanh nghiệp cho thấy, đa dạng hóa kênh tuyển dụng là giải pháp cần thiết nhưng chưa đủ. Khi người lao động ngày càng quan tâm đến thu nhập, điều kiện làm việc và tính ổn định của việc làm, doanh nghiệp cần coi chính sách đãi ngộ là yếu tố cạnh tranh quan trọng. Mức lương phù hợp, chế độ bảo hiểm đầy đủ, môi trường làm việc an toàn và cơ hội nâng cao tay nghề sẽ góp phần thu hút, giữ chân nhân lực.

Trong quá trình đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Thông qua việc cập nhật nhu cầu tuyển dụng, tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tư vấn và giới thiệu việc làm, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận ứng viên, đồng thời giúp người lao động tìm hiểu thông tin chính thống, lựa chọn công việc phù hợp với trình độ và nguyện vọng.

Người lao động tham gia phỏng vấn trực tuyến để tìm kiếm cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Minh Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho hay: “Để kết nối cung - cầu lao động hiệu quả, cần có sự phối hợp thường xuyên giữa doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm và chính quyền địa phương. Doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ thông tin về số lượng, vị trí, tiêu chuẩn tuyển dụng, tiền lương và chế độ đãi ngộ. Trung tâm tiếp tục khảo sát nhu cầu, tổ chức các phiên giao dịch, tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm; chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền, giúp người dân tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp”.

Tuyển dụng lao động hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào số lượng vị trí việc làm được thông báo mà còn nằm ở khả năng kết nối đúng người, đúng việc và tạo dựng sự gắn bó lâu dài. Khi doanh nghiệp chủ động tìm kiếm nhân lực, quan tâm cải thiện thu nhập, phúc lợi; đơn vị dịch vụ việc làm nâng cao chất lượng kết nối và người lao động tích cực học nghề, nâng cao kỹ năng, thị trường lao động sẽ vận hành hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tuyển dụng hơn 20.500 lao động Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tại 169 doanh nghiệp, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh có 20.500 lao động được tuyển dụng. Trong đó, hơn 16.800 lao động là người Hà Tĩnh làm việc tại địa phương, bao gồm gần 4.000 người từ ngoại tỉnh, nước ngoài trở về quê làm việc. Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm tổ chức 142 phiên giao dịch việc làm, thu hút hơn 10.300 lượt người tham gia; tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 12.500 lượt lao động và kết nối tuyển dụng hơn 4.100 người.