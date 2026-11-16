Doanh nghiệp Hà Nội và Huế hợp tác nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ

Ngày 13/11/2026, tại Huế, HANOISME và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), hướng tới tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường.

Một trong những nội dung đáng chú ý của thỏa thuận là phối hợp nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS. Mạc Quốc Anh, đại diện lãnh đạo HANOISME, nhấn mạnh các hoạt động hợp tác cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên, bảo đảm mang lại lợi ích thiết thực thay vì dừng lại ở các hoạt động kết nối hình thức.

Theo đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số cần tập trung vào những vấn đề cụ thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG, THÚC ĐẨY LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ

Bên cạnh nội dung về công nghệ, hai Hiệp hội xác định kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường là một trong những hướng hợp tác trọng tâm.

Hai bên sẽ phối hợp tìm hiểu nhu cầu của hội viên, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, kết nối các đơn vị cung ứng và phân phối. Qua đó, doanh nghiệp Hà Nội có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Huế, trong khi doanh nghiệp Huế có điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh tại Thủ đô.

Ở lĩnh vực đầu tư và liên kết chuỗi giá trị, hai Hiệp hội dự kiến phối hợp giới thiệu các cơ hội hợp tác trong du lịch, dịch vụ, công nghiệp và những ngành phù hợp với thế mạnh của từng địa phương.

Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp hai bên có thể bổ trợ cho nhau về nguồn lực, kinh nghiệm quản trị, thị trường và năng lực triển khai dự án.

THIẾT LẬP CƠ CHẾ PHỐI HỢP, HỖ TRỢ NHU CẦU THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP

Để các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, GS.TS. Mạc Quốc Anh đề xuất hai Hiệp hội thống nhất đầu mối liên hệ, duy trì trao đổi thông tin, tiếp nhận nhu cầu hợp tác và giới thiệu đối tác phù hợp.

Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cũng cần được tổng hợp để hai bên phối hợp hỗ trợ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Kết quả của từng chương trình hợp tác sẽ được theo dõi, đánh giá nhằm kịp thời điều chỉnh nội dung triển khai.

Về các bước tiếp theo, HANOISME đề nghị sớm xây dựng danh mục nhu cầu hợp tác của hội viên, lựa chọn những nội dung ưu tiên, đồng thời chủ động kết nối doanh nghiệp và đối tác phù hợp để hiện thực hóa các thỏa thuận.

Việc ký kết MOU được kỳ vọng tạo cơ sở để các kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội và Huế phát triển thành những hợp đồng, dự án và quan hệ đối tác lâu dài, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.