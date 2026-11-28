Đổi mới sáng tạo tạo sức bật cho doanh nghiệp

Kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ngày 4-10 cho thấy, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 63,8 điểm, năm thứ tư liên tiếp giữ vị trí này. Đáng chú ý, thành phố dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần, trong đó có các chỉ số về nhân lực nghiên cứu và phát triển (R&D), chi cho R&D, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động R&D và đổi mới sáng tạo. Đây là lợi thế quan trọng để Hà Nội thúc đẩy ứng dụng tri thức, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn thành phố trong 9 tháng năm 2026, Hà Nội có 226 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 10.996 doanh nghiệp công nghệ số. Thành phố cũng tập trung hơn 70% tổ chức khoa học, công nghệ, viện nghiên cứu và trường đại học, cùng 82% phòng thí nghiệm và 65% nhà khoa học đầu ngành của cả nước. Hệ sinh thái này tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn tri thức, chuyên gia và kết quả nghiên cứu.

Công ty cổ phần Phenikaa-X được UBND thành phố Hà Nội cho phép thử nghiệm có kiểm soát hệ thống giao thông tự hành thông minh tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong thời gian 24 tháng. Ảnh: Phenikaa

Tuy nhiên, đổi mới sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi chuyển hóa thành hiệu quả kinh doanh. Thực tế tại một số doanh nghiệp cho thấy, công nghệ đang được đưa vào những khâu cụ thể, trực tiếp giải quyết bài toán năng suất và chất lượng dịch vụ. Tại Tập đoàn MISA, AI Agent đã giải quyết hoàn tất 65% câu hỏi của khách hàng trong năm 2026, đồng thời giúp rút ngắn khoảng 50% thời gian phát triển sản phẩm. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn MISA Nguyễn Xuân Hoàng cho biết, việc ứng dụng AI không chỉ là đưa thêm công cụ vào quy trình cũ mà đòi hỏi doanh nghiệp chuẩn bị dữ liệu, nhân lực và thiết kế lại phương thức vận hành.

Ở lĩnh vực công nghệ cao, Công ty cổ phần Phenikaa-X là ví dụ về hướng đi đầu tư nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ. Tháng 9-2026, doanh nghiệp được UBND thành phố Hà Nội cho phép thử nghiệm có kiểm soát hệ thống giao thông tự hành thông minh tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong thời gian 24 tháng. Danh mục thử nghiệm gồm xe buýt tự hành, robotaxi, robot vệ sinh tự động và robot giao hàng. Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát mở ra cơ hội để doanh nghiệp đưa kết quả nghiên cứu vào môi trường thực tế, đánh giá độ an toàn, hoàn thiện sản phẩm trước khi mở rộng ứng dụng.

TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo cần gắn với nâng cao năng suất, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh.

Theo TS Mạc Quốc Anh, nguồn nhân lực không chỉ là đầu vào của sản xuất mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng mới. Điều đó đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải đầu tư cho đào tạo, nâng kỹ năng số, khả năng sử dụng dữ liệu và thích ứng với công nghệ mới.

Tháo gỡ điểm nghẽn để đổi mới sáng tạo đi vào thực chất

Dù có lợi thế về hệ sinh thái khoa học và công nghệ, khả năng đổi mới sáng tạo giữa các doanh nghiệp Hà Nội vẫn chưa đồng đều. Hà Nội đã hỗ trợ chuyển đổi số cho hơn 277.000 hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề. Tuy nhiên, gần 70% đối tượng có số liệu đầy đủ mới sử dụng từ một đến ba nhóm nền tảng số. Điều này cho thấy việc tiếp cận công nghệ đã được mở rộng, nhưng mức độ ứng dụng sâu vào quản trị, sản xuất và kinh doanh vẫn còn hạn chế.

Tại hội nghị về khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội ngày 28-11, những hạn chế về năng lực nội tại tiếp tục được đặt ra. Theo thông tin được công bố tại hội nghị, chỉ khoảng 5% doanh nghiệp đầu tư vào R&D, gần 9% có đổi mới sản phẩm. Trong 10 tháng năm 2026, thành phố có khoảng 27.800 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt 537.500 tỷ đồng, tăng 57,4%; gần 11.500 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 32%. Tuy nhiên, cũng có khoảng 27.800 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động và 12.600 doanh nghiệp giải thể. Những con số này cho thấy yêu cầu nâng sức chống chịu, năng lực quản trị và khả năng thích ứng của doanh nghiệp ngày càng cấp thiết.

Một vấn đề khác là kết quả nghiên cứu chưa dễ dàng đi vào thị trường. Trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Ô tô Hiệp Hòa cho thấy, dù đã phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển sản phẩm xe thang chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tầm vươn 32m, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về đầu ra. Đại diện doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước phát huy vai trò khách hàng đầu tiên đối với sản phẩm công nghệ trong nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đây là gợi mở đáng chú ý về việc cần hình thành cơ chế kết nối giữa nhà nghiên cứu, doanh nghiệp sản xuất và đơn vị sử dụng, tạo thị trường cho sản phẩm đổi mới sáng tạo.

TS Mạc Quốc Anh cho rằng, cần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp theo một quy trình xuyên suốt, từ xác định nhu cầu, lựa chọn giải pháp công nghệ, thử nghiệm, triển khai đến đánh giá hiệu quả. Cách hỗ trợ này giúp doanh nghiệp tránh đầu tư theo phong trào, mua sắm công nghệ nhưng không khai thác hết công năng. Đặc biệt, với doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần có cơ chế tư vấn, đào tạo, kết nối chuyên gia và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn phù hợp.

Năm 2026, Hà Nội bố trí hơn 9.090 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tương đương khoảng 4% tổng chi ngân sách thành phố. Đây là nguồn lực đáng kể để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, song hiệu quả cần được đo bằng những kết quả cụ thể: số doanh nghiệp làm chủ công nghệ, sản phẩm mới được thương mại hóa, năng suất lao động tăng, chi phí sản xuất giảm và giá trị gia tăng được cải thiện.

Để doanh nghiệp thực sự trở thành chủ thể của đổi mới sáng tạo, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, kết nối doanh nghiệp với viện, trường, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các chương trình hỗ trợ công nghệ. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động đổi mới tư duy quản trị, đầu tư cho nhân lực và lựa chọn công nghệ xuất phát từ nhu cầu thực tế. Khi nguồn lực khoa học và công nghệ được kết nối với bài toán sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo mới có thể chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh và động lực tăng trưởng bền vững của kinh tế Thủ đô.