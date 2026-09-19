Doanh nghiệp Hà Nội kết nối tuyến điểm du lịch mới
Nhu cầu du lịch của du khách Hà Nội ngày càng đa dạng, không chỉ dừng lại ở những điểm đến quen thuộc. Nắm bắt xu hướng đó, các doanh nghiệp lữ hành Thủ đô đã phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa, tổ chức chuyến khảo sát thực tế tại khu nghỉ dưỡng mới nổi giữa vùng đất Lam Sơn, Lam Kinh, mở ra thêm một lựa chọn điểm đến chất lượng cho khách Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doanh-nghiep-ha-noi-ket-noi-tuyen-diem-du-lich-moi-418348.htm