Doanh nghiệp Hà Nội kết nối tuyến điểm du lịch mới

Sáng 18-9, Hội Sân khấu Hà Nội long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ 17 và ngày giỗ tổ nghề Sân khấu. Đây là dịp giới sân khấu cả nước và Hà Nội cùng nhau thắp nén hương dâng tổ nghiệp với lòng biết ơn những người đã đặt nền móng cho nghệ thuật sân khấu nước nhà.