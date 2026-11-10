Doanh nghiệp Hà Nội chung sức hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số

Cùng với sự đồng hành của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô nỗ lực đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

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Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, tạo động lực tăng trưởng

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 18,619 tỷ USD, tăng 8,6%; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,035 tỷ USD, tăng 2,8%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,584 tỷ USD, tăng 16,2%.

Những kết quả này cho thấy sản xuất công nghiệp và xuất khẩu tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô. Tuy nhiên, chênh lệch về tốc độ tăng xuất khẩu giữa hai khu vực cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước.

Ở thị trường nội địa, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đạt khoảng 916.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 583.600 tỷ đồng, tăng 18,1%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 132.400 tỷ đồng, tăng 17%.

Để tận dụng cơ hội thị trường, nhiều doanh nghiệp chú trọng cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa kênh phân phối và ứng dụng công nghệ trong quản trị, kinh doanh. Việc kết hợp bán hàng truyền thống với thương mại điện tử giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Trong 10 tháng năm 2026, thành phố có khoảng 27.800 doanh nghiệp thành lập mới, gần 11.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Ở chiều ngược lại, khoảng 27.800 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động và 12.600 doanh nghiệp giải thể.

Những con số này phản ánh áp lực duy trì hoạt động trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạn chế về vốn, công nghệ, năng lực quản trị và khả năng tiếp cận thị trường tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng sản xuất.

Ông Trần Văn Tám, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Xây dựng Anh Thắng (xã Sóc Sơn) cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu đổi mới đối với cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí sản xuất, kinh doanh còn nhiều áp lực, doanh nghiệp phải chủ động nâng cao năng lực quản trị, tiết giảm chi phí, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Theo ông Trần Văn Tám, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, thành phố cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tiếp cận vốn tín dụng, mặt bằng sản xuất và các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số. Việc tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong triển khai dự án sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, doanh nghiệp cũng cần chủ động đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Khơi thông nguồn lực, đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội, GRDP quý III/2026 tăng 10,02%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 8,85%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 11%, kinh tế Thủ đô cần đạt mức tăng khoảng 16,55% trong quý IV.

Đây là nhiệm vụ nhiều thách thức, đòi hỏi thành phố khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng, nhất là đầu tư, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thương mại và dịch vụ; trong đó, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động có ý nghĩa quan trọng.

Tại buổi làm việc với Sở Tài chính Hà Nội ngày 5/11 về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng và nhiệm vụ hai tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu ngành tài chính chủ động tham mưu các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, tập trung xử lý những vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, nhất là những vấn đề liên quan đến triển khai dự án và phát triển cụm công nghiệp; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú, trong 10 tháng năm 2026, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 27.687 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 527.436 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ; thu hút gần 4,17 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt 92,7% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, thời gian giải quyết một số thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và các dự án cần triển khai ngay được rút ngắn từ 17 ngày xuống còn 12 ngày làm việc, tương đương giảm 29,4%. Kết quả này góp phần giảm thời gian thực hiện thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, việc thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2026 vẫn gặp khó khăn, nhất là áp lực giải ngân đầu tư công và bảo đảm nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Theo Sở Tài chính, trong 10 tháng, thành phố đã giải ngân 125.444 tỷ đồng vốn đầu tư công. Cùng với đẩy nhanh giải ngân, Hà Nội chú trọng xử lý các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực đất đai và vốn đầu tư.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cần gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng nhằm giảm chi phí tuân thủ, củng cố niềm tin và khuyến khích mở rộng đầu tư.

Cùng với cải cách hành chính, Hà Nội đang triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển thương mại điện tử nhằm nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, thành phố triển khai đợt hỗ trợ đầu tiên đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng dịch vụ chuyển đổi số và thương mại điện tử, với tổng kinh phí 50 tỷ đồng, dự kiến cấp khoảng 5.000–6.000 phiếu hỗ trợ.

Chính sách áp dụng mức hỗ trợ tối đa không quá 70% chi phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tùy quy mô và loại hình hoạt động. Thành phố dành riêng 5 tỷ đồng hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại bốn làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ và Sơn Đồng; đồng thời bố trí 5 tỷ đồng cho các chủ thể có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên còn hiệu lực.

Việc hỗ trợ trực tiếp chi phí sử dụng dịch vụ công nghệ số được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh giảm gánh nặng tài chính, nâng cao năng lực quản trị, phát triển thương mại điện tử và mở rộng thị trường. Quá trình triển khai cần bám sát nhu cầu thực tế, bảo đảm đúng đối tượng và đánh giá hiệu quả sau hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Hà Nội cần tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Việc kết nối doanh nghiệp với các tập đoàn lớn, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học, công nghệ cũng cần được đẩy mạnh nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

Về lâu dài, mục tiêu tăng trưởng hai con số của Hà Nội cần được hỗ trợ bằng những chuyển biến thực chất về năng suất lao động, trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, thay vì chỉ dựa vào gia tăng vốn đầu tư hay mở rộng quy mô sản xuất.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khơi thông nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với sự đồng hành của chính quyền, tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là động lực quan trọng giúp Thủ đô thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.