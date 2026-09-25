Doanh nghiệp góp ý văn bản hướng dẫn Luật Hải quan sửa đổi

Cụ thể, trong hai ngày 24-25/9/2026, Cục Hải quan tổ chức hội thảo trực tuyến lấy ý kiến tham gia đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan sửa đổi.

Hội thảo có sự tham dự của các đơn vị thuộc Cục Hải quan, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội và doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Ảnh: Cục Hải quan

Tại hội thảo, Cục Hải quan tiếp tục lấy ý kiến đối với 1 dự thảo Nghị định và 2 dự thảo Thông tư. Đây là nhóm văn bản có nội dung liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cụ thể, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Dự thảo Thông tư thứ nhất quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hải quan, Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Việc tổ chức hội thảo với sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp nhằm tiếp tục thu nhận các ý kiến từ thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó giúp cơ quan soạn thảo rà soát, hoàn thiện các quy định trước khi ban hành. Những nội dung liên quan trực tiếp đến thủ tục, hồ sơ, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện được kỳ vọng sẽ được xem xét kỹ để hạn chế phát sinh vướng mắc khi áp dụng.

Trước đó, Cục Hải quan đã có Công văn số 20584/CHQ-GSQL ngày 19/8/2026 gửi các đơn vị thuộc Cục đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định và các dự thảo Thông tư. Tiếp đó, ngày 22/9/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn số 22056/CHQ-GSQL gửi các đơn vị thuộc Cục và Công văn số 22054/CHQ-GSQL gửi các hiệp hội doanh nghiệp để tiếp tục lấy ý kiến.

Đây là bước tiếp theo trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật số 11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, được Quốc hội thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Việc tiếp tục tham vấn doanh nghiệp, hiệp hội được thực hiện nhằm bảo đảm các quy định hướng dẫn có tính hợp lý, khả thi, phù hợp với thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Quá trình xây dựng các văn bản cũng được Cục Hải quan thực hiện theo đúng tiến độ, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo cơ sở để các quy định mới được triển khai đồng bộ khi Luật Hải quan sửa đổi có hiệu lực.