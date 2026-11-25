Tích hợp hệ sinh thái văn hoá vào quy hoạch đô thị

- Trong quá trình đô thị hóa, văn hóa không chỉ là giá trị cần bảo tồn mà còn có thể trở thành nguồn lực tạo ra giá trị kinh tế mới. Theo ông, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc có thể đóng góp như thế nào vào quá trình nhận diện, khai thác và phát huy nguồn lực văn hóa của mỗi vùng đất?

CEO Trần Anh Tuấn: Theo tôi, cội nguồn văn hóa không chỉ nằm trong các bảo tàng, mà còn hiện diện sống động trong cách con người chung sống với nhau và ứng xử với tự nhiên qua nhiều thế hệ. Từ nếp dựng nhà đón gió nam, chừa hàng hiên che mưa tạt, chọn bến sông làm nơi họp chợ cho đến việc dành một khoảng sân chung giữa xóm, mỗi vùng đất đều tích lũy một “kho tàng giải pháp sống” rất riêng. Đó chính là điểm xuất phát của UPD khi bắt tay vào bất kỳ đồ án quy hoạch hay thiết kế kiến trúc nào.

Trước khi đặt nét vẽ đầu tiên, chúng tôi thường bắt đầu bằng việc tìm hiểu bản đồ cũ để nắm được lịch sử hình thành của vùng đất, sau đó trực tiếp đi bộ qua từng con ngõ, lắng nghe người dân kể chuyện để nhận ra những giá trị vẫn còn ý nghĩa với đời sống hôm nay. Trên bản vẽ kỹ thuật, một khoảng sân có thể chỉ là ô đất trống giữa hai dãy nhà; nhưng trong đời thực, đó là nơi trẻ nhỏ nô đùa mỗi chiều, người già ngồi hóng mát và cả xóm dựng rạp mỗi dịp hiếu hỷ. Khi thấu hiểu “mạch sống” ấy, người kiến trúc sư sẽ không xóa bỏ hay sao chép máy móc hình thức cổ xưa, mà tìm cách chuyển hóa tinh thần đó vào ngôn ngữ thiết kế mới.

Sự chuyển hóa ấy có thể được thể hiện qua những không gian văn hóa đương đại. Một khoảng sân xóm truyền thống có thể được cải tạo thành công viên đa năng, sử dụng vật liệu gạch gốm thấm nước bản địa; cấu trúc mái hiên, giếng trời trong kiến trúc dân gian có thể được diễn giải thành giải pháp thông gió tự nhiên cho công trình hiện đại; hay những dãy phố cũ được bổ sung ghế nghỉ, đèn đường và bảng chỉ dẫn mang họa tiết đặc trưng của vùng đất. Văn hóa chỉ thực sự trở thành sức sống đô thị khi được chuyển hóa thành những không gian, sản phẩm hữu hình để thế hệ hôm nay tiếp nối, sáng tạo và tự hào sử dụng mỗi ngày.

CEO Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế UPD Trần Anh Tuấn. Ảnh: UPD

- Trong bối cảnh hành lang pháp lý cho công nghiệp văn hóa đang được hoàn thiện, qua thực tiễn nghiên cứu các không gian như sông Hồng hay chợ nổi Cái Răng, ông thấy đâu là những vấn đề về cơ chế, quy chuẩn cần quan tâm để di sản thực sự trở thành chất xúc tác kinh tế?

CEO Trần Anh Tuấn: Qua thực tiễn làm nghề tại các đô thị ven sông, tôi nhận thấy đình làng, bến nước và xưởng nghề vốn là những thành tố gắn bó với nhau, tạo nên phần hồn của đô thị. Một trong những vấn đề cần quan tâm hiện nay là sự kết nối giữa bảo tồn từng điểm di sản với quy hoạch tổng thể không gian sống. Công tác bảo tồn thường tập trung vào từng công trình, địa điểm cụ thể, trong khi các quyết định về giao đất, làm kè hay mở đường cũng cần tính đến mối liên kết của cả hệ sinh thái văn hóa. Một ngôi đình được trùng tu khang trang nhưng lễ rước nước truyền thống có thể bị gián đoạn nếu cộng đồng không còn lối xuống bến; một làng gốm giữ được lò bầu cổ nhưng khó phát triển công nghiệp văn hóa nếu thiếu mặt bằng cho xưởng sáng tạo, không gian trưng bày và trải nghiệm.

Trong đồ án “Mạch nước - Nếp làng” cho Công viên Văn hóa Di sản Chèm, đạt giải Nhì tại Hạng mục 3, bảng Chuyên nghiệp, Cuộc thi Thiết kế Không gian Sáng tạo Hà Nội 2026, chúng tôi lấy mối liên hệ giữa đình làng, bến nước, không gian lễ hội và sông Hồng làm trục chính trong ý tưởng thiết kế. Đồ án hướng tới khôi phục sự gắn kết giữa làng Chèm với dòng sông, kết nối các không gian di sản và sinh hoạt cộng đồng thành một chuỗi trải nghiệm văn hóa liền mạch.

Cũng bên dòng sông Hồng, với Bát Tràng, hạt nhân thiết kế lại nằm ở hệ sinh thái nghề gốm. Từ bến thuyền dẫn vào làng có thể hình thành tuyến tham quan xưởng mở, nơi du khách tự tay chuốt gốm; các nhà thiết kế trẻ có thể cùng nghệ nhân thử nghiệm những dòng men mới cho sản phẩm nội thất và quà tặng. Cùng một dòng sông, mỗi ngôi làng có bản sắc và hệ sinh thái nghề nghiệp riêng, do đó cần những giải pháp thiết kế phù hợp thay vì áp dụng một mô hình chung.

Vì vậy, tôi kiến nghị nghiên cứu xây dựng “bản đồ sinh thái di sản” với sự tham gia của cộng đồng và chuyên gia, tích hợp vào quá trình lập quy hoạch phân khu. Khi thẩm định dự án, cần quan tâm đến quỹ đất dành cho xưởng nghề sáng tạo, quy chuẩn đối với công trình thích ứng theo mùa và cơ chế sử dụng nguồn thu từ du lịch để tái đầu tư cho công tác duy tu, bảo tồn và truyền nghề. Khi những vấn đề này được quan tâm đồng bộ, di sản sẽ có thêm điều kiện trở thành nền tảng phát triển các sản phẩm thiết kế, dịch vụ và trải nghiệm có giá trị kinh tế.

Đồ án “Mạch nước - Nếp làng” cho Công viên Văn hóa Di sản Chèm do UPD thiết kế. Ảnh: UPD

Bảo tồn di sản gắn với sinh kế cộng đồng

- Thực tế, việc dung hòa giữa bảo tồn di sản và khai thác giá trị kinh tế từ di sản vẫn còn nhiều lúng túng. Với triết lý “Heritage Modernism” mà UPD theo đuổi, theo ông, làm thế nào để hài hòa bài toán bảo tồn với sinh kế của cộng đồng bản địa?

CEO Trần Anh Tuấn: Sự lúng túng ấy, theo tôi, xuất phát từ việc chúng ta thường đặt bảo tồn và phát triển ở hai đầu chiến tuyến: hoặc “đóng băng” di sản như một tiêu bản, hoặc thương mại hóa thiếu kiểm soát bằng những mô hình sao chép na ná nhau. Với triết lý “Heritage Modernism” (Di sản Hiện đại) mà UPD theo đuổi, lời giải nằm ở việc dùng thiết kế đương đại để chắt lọc những giá trị cốt lõi của bản sắc, từ cấu trúc xóm làng, bí quyết thủ công của người thợ đến tập quán giao thương của giới thương hồ, rồi chuyển hóa thành những không gian và sản phẩm văn hóa đáp ứng nhu cầu sống hôm nay.

Nói cách khác, bảo tồn cần gắn với việc tạo ra sinh kế ổn định, có giá trị và niềm tự hào cho người bản địa. Khi xác định rõ những giá trị cốt lõi cần gìn giữ và những yếu tố có thể đổi mới để đáp ứng tiện nghi hiện đại, thiết kế có thể góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và dịch vụ của cộng đồng. Một xưởng mộc, xưởng gốm gia truyền nếu được cải thiện về ánh sáng, không gian đón khách và nhận diện thương hiệu có thể trở thành một không gian trải nghiệm di sản hấp dẫn. Một món đồ thủ công truyền thống khi được kiến trúc sư và nhà thiết kế kiểu dáng cùng sáng tạo có thể tiếp cận những thị trường mới, từ hàng lưu niệm đến sản phẩm nội thất, quà tặng dành cho các không gian khách sạn và công trình đương đại.

Chúng ta có thể nhìn vào cách Singapore tổ chức hệ thống hơn 120 trung tâm ẩm thực bình dân Hawker Centres. Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, kiến trúc và điều kiện vệ sinh, Singapore còn có những chính sách quản lý nhằm duy trì điều kiện hoạt động thuận lợi cho người bán hàng. Chẳng hạn, đối với các quầy hàng thuộc hệ thống do Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore quản lý, cơ quan này không quy định mức giá đấu thầu tối thiểu và không cho phép cho thuê lại quầy hàng. Qua đó, những người làm nghề có thêm điều kiện duy trì hoạt động và gìn giữ văn hóa ẩm thực đường phố.

Cộng đồng địa phương tại Việt Nam cũng cần được tham gia đồng thiết kế ngay từ đầu để xác định đâu là không gian sinh hoạt riêng tư cần tôn trọng, đâu là không gian có thể mở cửa đón khách và lợi ích được chia sẻ như thế nào cho công bằng.

Để sự hài hòa này không dừng ở khẩu hiệu, UPD đề xuất vận dụng các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội và quản trị) kết hợp với những tiêu chí riêng về bảo tồn di sản để đánh giá hiệu quả dự án. Chẳng hạn, môi trường làng nghề có được cải thiện không; thu nhập của các hộ làm nghề có tăng lên không; nguồn lực dành cho hoạt động truyền nghề có được quản lý và sử dụng minh bạch không? Nhưng sau cùng, thước đo thành công có ý nghĩa nhất đối với tôi chính là hình ảnh những người trẻ lựa chọn quay về nối nghiệp cha ông, bởi họ nhìn thấy trong nghề truyền thống một tương lai sáng tạo, văn minh và sung túc.

- Trong quá trình phát triển đô thị bền vững, doanh nghiệp có vai trò như thế nào trong việc kết nối tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế với yêu cầu bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương? Đâu là những nguyên tắc cần đặt ra khi lựa chọn công nghệ và giải pháp thiết kế?

UPD đạt giải Nhì tại Hạng mục 3, bảng Chuyên nghiệp, Cuộc thi Thiết kế Không gian Sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: UPD

CEO Trần Anh Tuấn: Tôi luôn quan niệm các tiêu chuẩn quốc tế, như bộ chỉ số đô thị bền vững ISO 37120 hay các công nghệ hạ tầng xanh, đóng vai trò như “khung xương kỹ thuật” và thước đo chung để đô thị Việt Nam có thể đối chiếu, đánh giá về độ an toàn, tiện nghi và chất lượng sống. Tuy nhiên, tiêu chuẩn kỹ thuật không đồng nghĩa với việc áp đặt một hình thức thẩm mỹ chung. Việc lựa chọn giải pháp công nghệ nào, tạo hình kiến trúc ra sao và xác định chủ thể tham gia quản lý, vận hành cần được cân nhắc trên cơ sở đặc điểm tự nhiên, văn hóa và đời sống của từng vùng đất.

Có thể nhìn vào dự án Tønder Midtby của văn phòng kiến trúc EFFEKT tại thị trấn Tønder, Đan Mạch. Từ yêu cầu thích ứng với tình trạng ngập do mưa lớn, dự án hướng tới cải thiện hệ thống thoát nước đồng thời khôi phục mối liên hệ giữa đô thị với lịch sử và cảnh quan mặt nước. Trong quá trình thi công, dấu tích bờ cảng cổ của Tønder được phát hiện. Thay vì chỉ xử lý như một phát hiện khảo cổ riêng lẻ, dấu tích này được bảo tồn và giới thiệu trong không gian trưng bày ngầm, gắn với khu vực bến cảng và không gian công cộng mới. Qua đó, một dự án thích ứng khí hậu không chỉ giải quyết yêu cầu hạ tầng mà còn góp phần làm nổi bật lịch sử và bản sắc của đô thị.

Tại Việt Nam, khi nghiên cứu, tư vấn thiết kế bến thuyền cho chợ nổi Cái Răng, chúng tôi cũng đặt mục tiêu sử dụng công nghệ và giải pháp quản lý hiện đại để phục vụ tập quán sông nước miền Tây. Về kỹ thuật xanh, hệ bến phao mô-đun được đề xuất theo hướng thích ứng linh hoạt với biên độ thủy triều và mùa nước nổi, hạn chế tác động đến dòng chảy tự nhiên, đồng thời tích hợp chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Về tổ chức không gian và nhận diện, mặt bằng bến cần được phân luồng hợp lý để tàu du lịch không cản trở hoạt động giao thương của ghe thương hồ vào lúc rạng sáng. Hệ thống mái che, biển báo và các yếu tố nhận diện có thể lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc xuồng ba lá, “cây bẹo” treo hàng đặc trưng trên sông.

Khi được vận hành bằng cơ chế quản lý minh bạch, có sự tham gia và giám sát của chính cộng đồng thương hồ, các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại sẽ không làm phai nhạt bản sắc địa phương. Ngược lại, công nghệ có thể trở thành nền tảng để bảo vệ và tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, độc bản của văn hóa bản địa.

Phối cảnh phương án thiết kế do UPD thực hiện. Ảnh: UPD

Khơi thông nguồn lực sáng tạo từ cơ chế, chính sách

- Để doanh nghiệp thực sự trở thành một chủ thể tham gia phát triển công nghiệp văn hóa, theo ông, cần ưu tiên hoàn thiện những cơ chế nào về đầu tư, đặt hàng thiết kế, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và khai thác giá trị di sản? Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp cần phân định, phối hợp vai trò ra sao?

CEO Trần Anh Tuấn: Văn hóa chỉ trường tồn khi mỗi thế hệ tiếp tục bồi đắp những sáng tạo mới mang dấu ấn thời đại mình. Để di sản Việt Nam bước ra thế giới một cách tự tin, chúng ta cần nhìn nhận thiết kế là một mắt xích quan trọng trong việc chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành hệ sinh thái sản phẩm và tài sản trí tuệ văn hóa (Cultural IP) có sức cạnh tranh.

Nguồn lực ấy không chỉ hiện diện ở quy mô lớn như một đồ án quy hoạch ven sông, một công trình kiến trúc biểu tượng hay bộ nhận diện thương hiệu địa phương, mà còn kết tinh trong từng sản phẩm thiết kế gắn với đời sống. Khi mỗi bản vẽ kiến trúc được tôn trọng quyền tác giả, mỗi kiểu dáng công nghiệp được đăng ký bảo hộ và có hồ sơ số minh bạch về nhà thiết kế, cơ sở chế tác, nghệ nhân cũng như tiêu chuẩn chất lượng, chúng ta đang tạo thêm động lực kinh tế cho hoạt động sáng tạo.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, tôi muốn gửi gắm tinh thần “đồng kiến tạo” giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Với các nhà hoạch định chính sách, hãy xem đầu tư cho nghiên cứu văn hóa và đặt hàng thiết kế chất lượng cao là một phần của đầu tư phát triển hạ tầng, đồng thời hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Với chính quyền địa phương, cần cùng người dân và nghệ nhân nhận diện những giá trị bản sắc riêng của vùng đất, từ đó định hướng bảo tồn và thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển các dòng sản phẩm đặc trưng.

Còn với giới kiến trúc sư, nhà thiết kế, chúng tôi cần bước ra khỏi phòng vẽ để đến gần hơn với đời sống, lắng nghe bàn tay người thợ và biến di sản cha ông thành những không gian sống, những sản phẩm văn hóa khiến thế hệ tương lai vừa muốn chạm vào, vừa tự hào gọi tên Việt Nam.

Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!