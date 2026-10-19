Doanh nghiệp gỗ Việt tìm cơ hội mở rộng thị trường Mỹ tại High Point Market 2026

Với kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 5,91 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026, ngành gỗ và nội thất Việt Nam tiếp tục đặt trọng tâm vào thị trường chủ lực này, đồng thời tìm kiếm dư địa tăng trưởng thông qua thiết kế, phát triển sản phẩm và kết nối trực tiếp với các nhà mua hàng quốc tế.

Ngày 17/10, Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam chính thức khai mạc tại Hội chợ High Point Market 2026, diễn ra từ ngày 17 đến 21/10 tại thành phố High Point, bang North Carolina, Hoa Kỳ. Hoạt động do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gỗ và nội thất Việt Nam tiếp cận khách hàng, mở rộng mạng lưới đối tác và phát triển thị trường xuất khẩu.

Lễ khai mạc diễn ra tại Suites at Market Square, với sự tham dự của ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ; ông Niraj Shah, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Wayfair; cùng đại diện các cơ quan Việt Nam tại Hoa Kỳ, ban tổ chức hội chợ, tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp Việt Nam và nhà mua hàng quốc tế.

Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam năm nay có diện tích hơn 300 m², quy tụ 16 doanh nghiệp trong các lĩnh vực đồ gỗ, nội thất, thủ công mỹ nghệ, mây tre và trang trí nội thất. Các doanh nghiệp tập trung trưng bày tại Global Sourcing Pavilion, thuộc tòa nhà Suites at Market Square, tạo điều kiện để nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà bán lẻ và nhà thiết kế quốc tế trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, đánh giá năng lực cung ứng và trao đổi phương án hợp tác.

Danh mục sản phẩm thể hiện sự đa dạng về phong cách, mẫu mã và vật liệu, từ nội thất hiện đại, tối giản đến các sản phẩm mang dấu ấn thủ công, kết hợp gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, mây, tre và những vật liệu tự nhiên khác.

Đáng chú ý, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không còn chỉ nằm ở quy mô sản xuất. Việc chú trọng thiết kế, hoàn thiện bề mặt, phối hợp vật liệu và tùy chỉnh sản phẩm theo yêu cầu đang trở thành những yếu tố quan trọng để tiếp cận các phân khúc khách hàng khác nhau. Khả năng đáp ứng linh hoạt về mẫu mã, chất liệu và yêu cầu đặt hàng giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng nội thất quốc tế.

High Point Market là dịp để doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với các nhà mua hàng, qua đó nắm bắt yêu cầu cụ thể về thiết kế, giá cả, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng tùy chỉnh sản phẩm. Những trao đổi này có thể trở thành cơ sở để doanh nghiệp điều chỉnh danh mục hàng hóa, nâng cao chất lượng hoàn thiện và cải thiện khả năng đáp ứng đơn hàng.

Theo số liệu trong thông cáo chương trình, trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt khoảng 5,91 tỷ USD, chiếm 50,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Tỷ trọng này cho thấy thị trường Mỹ tiếp tục có ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì quan hệ với khách hàng hiện hữu và mở rộng tệp đối tác để tạo dư địa tăng trưởng.

Đồ nội thất bằng gỗ vẫn là nhóm hàng chủ lực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này đạt khoảng 3,16 tỷ USD, tương đương 56,7% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Kết quả cho thấy nội thất tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu hàng xuất khẩu, đồng thời phản ánh dư địa phát triển các dòng sản phẩm có thiết kế, chất lượng hoàn thiện và giá trị gia tăng cao hơn.

Tuy nhiên, việc duy trì thị phần tại Mỹ không chỉ phụ thuộc vào năng lực sản xuất hay giá bán. Khi yêu cầu của khách hàng quốc tế ngày càng cao, doanh nghiệp cần bảo đảm chất lượng đồng đều, nguồn gốc nguyên liệu minh bạch và khả năng duy trì chuỗi cung ứng ổn định. Đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thiết lập quan hệ thương mại dài hạn với các nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối.

Trong bối cảnh đó, việc tham gia High Point Market 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài hoạt động trưng bày. Đây là cơ hội để doanh nghiệp củng cố kết nối với đối tác hiện hữu, tìm kiếm nhà mua hàng mới tại Mỹ và mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường khác ở châu Mỹ.

Cùng với hoạt động giao thương trực tiếp, Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam được quảng bá thông qua các kênh truyền thông, ấn phẩm của hội chợ, catalogue doanh nghiệp và phương tiện truyền thông chuyên ngành, góp phần tăng khả năng nhận diện sản phẩm Việt Nam với khách hàng quốc tế.

Thông qua chương trình, Cục Xúc tiến thương mại tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khách hàng, kết nối với các hệ thống phân phối quốc tế và nâng cao hình ảnh ngành gỗ, nội thất Việt Nam. Về dài hạn, hiệu quả của hoạt động xúc tiến không chỉ được thể hiện ở số lượng đối tác tiếp cận tại hội chợ, mà còn ở khả năng chuyển hóa các kết nối thành đơn hàng, quan hệ hợp tác bền vững và giá trị gia tăng cao hơn cho sản phẩm Việt Nam.