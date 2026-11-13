Doanh nghiệp gỗ, nội thất Việt tăng tốc thích ứng, đón đầu mùa xuất khẩu 2027

Furniture Matching Day diễn ra ngày 12/11/2026 quy tụ gần 30 nhà mua hàng là đại diện các tập đoàn và văn phòng đại diện mua hàng trong lĩnh vực nội, ngoại thất, cùng hơn 100 doanh nghiệp cung cấp Việt Nam. Ảnh HAWA.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động trước thềm Hội chợ Xuất khẩu đồ gỗ và Nội thất HAWA Expo 2027, chiều 12/11/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA) tổ chức hội thảo “Ngành gỗ, nội thất Việt Nam sẵn sàng cho 2027: EUDR, xu hướng thiết kế và chiến lược đón đầu tương lai”.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia và nhà mua hàng quốc tế, tập trung cập nhật những yêu cầu liên quan đến Quy định chống phá rừng của châu Âu (EUDR), xu hướng thiết kế, tiêu dùng và chiến lược tiếp cận thị trường. Đây là những thông tin được kỳ vọng giúp doanh nghiệp xác định các bước chuẩn bị cho mùa xuất khẩu năm 2027.

CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG, ĐÓNĐẦU XU HƯỚNG

Tại hội thảo, TS Trương Tất Đơ, Thư ký Tổ công tác EUDR lĩnh vực lâm nghiệp, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đã giới thiệu công cụ bản đồ rừng và tọa độ polygon hỗ trợ doanh nghiệp giải trình nguồn gốc gỗ. Đây là nền tảng kỹ thuật giúp doanh nghiệp cung cấp thông tin về vùng nguyên liệu, phục vụ yêu cầu minh bạch nguồn gốc khi đưa hàng hóa vào thị trường EU.

Từ góc độ nhà mua hàng, ông Reine Karlsson, Giám đốc điều hành Scale Up Oy Ltd, cho rằng doanh nghiệp cần phân biệt giữa việc có chứng từ và khả năng truy xuất nguồn gốc một cách có hệ thống. Theo ông, một chứng nhận đơn lẻ không thể thay thế chuỗi bằng chứng liên kết từ sản phẩm hoàn thiện, lô sản xuất, vật liệu đầu vào đến dữ liệu lô đất.

Các nhà mua hàng châu Âu yêu cầu thông tin thượng nguồn phải có cấu trúc, đáng tin cậy, bảo đảm nguyên liệu không gây mất rừng, được sản xuất hợp pháp và có quy trình thẩm định. Vì vậy, ông Karlsson khuyến nghị doanh nghiệp xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc ngay từ trước khi sản xuất, qua đó xử lý những khoảng trống dữ liệu trước khi cam kết nguồn vật liệu.

"Khi chất lượng và giá cả giữa các nhà cung cấp ngày càng tương đồng, chuỗi cung ứng minh bạch không chỉ giúp giảm trở ngại cho người mua mà còn nâng cao năng lực chào hàng của doanh nghiệp Việt Nam", ông Karlsson nhấn mạnh .

Bên cạnh EUDR, hội thảo cũng cập nhật những thay đổi trong thị trường nội thất Mỹ. Theo ông Trần Lam Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Thiên Minh, Ủy viên Ban Thường vụ HAWA, thị trường này có quy mô khoảng 125 tỷ USD và đang phân hóa theo mô hình “đồng hồ cát”, trong bối cảnh thị trường nhà ở tăng trưởng chậm, người tiêu dùng nhạy cảm hơn với giá cả.

Để thích ứng, các nhà bán lẻ Mỹ đang siết chặt quản trị hàng tồn kho, ưu tiên nhà cung cấp linh hoạt về số lượng, giao hàng ổn định và có năng lực hỗ trợ phân phối nội địa. Về sản phẩm, nhu cầu hướng nhiều hơn đến đồ nội thất bọc đệm, nội thất có cơ cấu chuyển động và các thiết kế tích hợp công nghệ tiện ích, chăm sóc sức khỏe.

Từ phía nhà mua hàng Mỹ, ông Joseph Trần, Giám đốc điều hành Direct Source Việt Nam và ông Jerome Pham, nguyên Giám đốc điều hành SEA - Home Depot, lưu ý doanh nghiệp Việt Nam cần thể hiện rõ năng lực khi tham gia các hoạt động kết nối giao thương.

Theo các chuyên gia, nhà mua hàng không chỉ xem xét sản phẩm trưng bày mà còn đánh giá năng lực của cả hệ thống, từ tính minh bạch của chuỗi cung ứng, vật liệu bền vững đến khả năng đáp ứng chất lượng và nắm bắt xu hướng. Doanh nghiệp cần chủ động giới thiệu năng lực cạnh tranh, thể hiện sự thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng cuối cùng và khả năng đáp ứng yêu cầu của đối tác.

HAWA EXPO PRE-SHOW: SẴN SÀNG CHO MÙA GIAO THƯƠNG 2027

Trước những yêu cầu mới từ thị trường, HAWA đã sớm chủ động triển khai chuỗi hoạt động Pre-show nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin, lựa chọn sản phẩm và chuẩn bị nguồn lực cho HAWA Expo 2027.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA), cho biết bên cạnh hoạt động quảng bá triển lãm tới các nhà mua hàng quốc tế, HAWA Expo chú trọng nâng cấp chất lượng kết nối, rút ngắn khoảng cách giữa kỳ vọng của người mua và khả năng sẵn sàng của người bán.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA): "Chuỗi Pre-show được tổ chức nhằm giúp các nhà triển lãm cập nhật yêu cầu thực tế của thị trường". Ảnh Nguyệt Hà.

Theo ông Mẫn, chuỗi Pre-show được tổ chức nhằm giúp các nhà triển lãm cập nhật yêu cầu thực tế của thị trường, từ đó lựa chọn sản phẩm trưng bày và chuẩn bị nguồn lực phù hợp. Những trao đổi với chuyên gia và nhà mua hàng cũng giúp doanh nghiệp xác định các bước cần thiết, từ rà soát hồ sơ truy xuất nguồn gốc đến hoàn thiện thông tin về năng lực cung ứng.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động này, trước đó vào ngày 20/10, HAWA đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị giao ban với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, có sự tham gia của hơn 30 thương vụ, nhằm cập nhật thông tin thị trường và mở rộng cơ hội kết nối với nhà mua hàng quốc tế.

Tiếp đó, ngày 12/11, Furniture Matching Day quy tụ gần 30 nhà mua hàng là đại diện các tập đoàn và văn phòng đại diện mua hàng trong lĩnh vực nội, ngoại thất, cùng hơn 100 doanh nghiệp cung cấp Việt Nam tham gia các phiên kết nối giao thương 1-1. Hoạt động tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu mua hàng, giới thiệu năng lực sản xuất và trao đổi khả năng hợp tác trực tiếp với đối tác.

HAWA Expo là hội chợ quốc tế về gỗ và nội thất được xây dựng trên cơ sở hợp tác của bốn hiệp hội: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai (DOWA), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai (FBA Gia Lai) và HAWA. Hội chợ do Công ty VIFOREST FAIR tổ chức, HAWA trực tiếp vận hành.

Song song với các hoạt động tại Việt Nam, ban tổ chức cũng quảng bá HAWA Expo 2027 tại các hội chợ, triển lãm chuyên ngành quốc tế như High Point Market, Tokyo Lifestyle, WMF, CIFF tại Thượng Hải và MBN tại Đức nhằm tiếp cận các nhà mua hàng quốc tế.

HAWA Expo 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 3-6/3/2027 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, với hơn 500 nhà triển lãm, 2.700 gian hàng và khoảng 20.000 nhà mua hàng, khách tham quan chuyên ngành đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đáng chú ý, HAWA Expo 2027 sẽ liên kết với Hội chợ Quốc tế Phong cách ngoài trời Quy Nhơn (QFair), dự kiến diễn ra từ ngày 5-8/3/2027 tại Bình Định. Ban tổ chức hai sự kiện dự kiến triển khai chương trình hỗ trợ toàn bộ vé máy bay, lưu trú và di chuyển cho 100 nhà mua hàng quốc tế trọng điểm.

Thông qua chuỗi hoạt động Pre-show và sự kết hợp giữa hai hội chợ, ban tổ chức hướng tới mở rộng cơ hội xúc tiến, kết nối nhà mua hàng quốc tế với các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ, nội thất trong nước trước mùa xuất khẩu 2027.