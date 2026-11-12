Doanh nghiệp gỗ, nội thất Việt tăng tốc cho mùa xuất khẩu 2027

Chủ động thích ứng trước yêu cầu thị trường

Chiều ngày 12/11, tại TP. Hồ Chí Minh, hội thảo chuyên đề “Ngành gỗ, nội thất Việt Nam sẵn sàng cho 2027: EUDR, xu hướng thiết kế và chiến lược đón đầu tương lai”. Sự kiện diễn ra trước thời điểm Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) dự kiến áp dụng từ ngày 30/12/2026, trong bối cảnh kinh tế, chính trị và nhu cầu tiêu dùng toàn cầu có nhiều thay đổi.

Đại biểu tham dự sự kiện.

Hướng tới năm 2027, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển đổi. Doanh nghiệp cần nâng cao giá trị sản phẩm, năng lực cạnh tranh và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thay vì chỉ tập trung vào gia công.

Tại EU và Hoa Kỳ, nhà mua hàng ngày càng quan tâm đến tính minh bạch của chuỗi cung ứng, nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng sản phẩm và khả năng thích ứng với xu hướng tiêu dùng.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA), đại diện Ban tổ chức HawaExpo, cho biết bên cạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, HawaExpo chú trọng nâng cấp kết nối, rút ngắn khoảng cách giữa yêu cầu của người mua và khả năng đáp ứng của nhà cung cấp.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HAWA).

Chuỗi hoạt động Preshow hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật yêu cầu thị trường, lựa chọn sản phẩm trưng bày và chuẩn bị nguồn lực. Theo ông Mẫn, mục tiêu là giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng, chuyển áp lực tuân thủ thành lợi thế kinh doanh trong năm 2027.

Trước đó, ngày 20/10, HAWA phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, với sự tham gia của gần 30 Thương vụ. Hội nghị cung cấp thông tin thị trường xuất khẩu gỗ, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận nhà mua hàng quốc tế thông qua mạng lưới Thương vụ.

HawaExpo cũng được quảng bá tại các hội chợ, triển lãm chuyên ngành quốc tế như High Point Market, Tokyo Lifestyle Week, WMF, CIFF tại Thượng Hải và Ambiente tại Đức, nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiếp cận đối tác quốc tế, mở rộng kết nối cho doanh nghiệp Việt Nam.

Minh bạch chuỗi cung ứng, đáp ứng yêu cầu EUDR

Một nội dung trọng tâm của hội thảo là yêu cầu chuẩn bị tuân thủ EUDR. Các diễn giả trao đổi về bản đồ rừng, dữ liệu tọa độ, truy xuất nguồn gốc và khả năng giải trình tính hợp pháp của nguyên liệu gỗ.

TS. Trương Tất Đơ, Thư ký Tổ công tác EUDR lĩnh vực lâm nghiệp (Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm).

Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, TS. Trương Tất Đơ, Thư ký Tổ công tác EUDR lĩnh vực lâm nghiệp, giới thiệu công cụ bản đồ rừng và tọa độ polygon hỗ trợ doanh nghiệp giải trình minh bạch nguồn gốc. Công cụ này hỗ trợ doanh nghiệp xác định thông tin về nguồn nguyên liệu, phục vụ yêu cầu truy xuất và giải trình khi đưa hàng hóa vào thị trường EU.

Từ góc độ nhà mua hàng, ông Reine Karlsson, Giám đốc điều hành Scale Up Oy Ltd, đơn vị chuyên tìm mua hàng nội thất tại châu Á, lưu ý sự khác biệt giữa việc có chứng từ và khả năng truy xuất nguồn gốc thực tế.

Theo ông, một chứng nhận đơn lẻ không thể thay thế chuỗi bằng chứng liên kết từ sản phẩm hoàn thiện, lô sản xuất đến vật liệu và dữ liệu lô đất. Nhà mua hàng châu Âu yêu cầu thông tin thượng nguồn có cấu trúc, đáng tin cậy, đáp ứng ba tiêu chí: không gây mất rừng, sản xuất hợp pháp và được thực hiện thẩm định có hệ thống.

Ông Reine Karlsson khuyến nghị doanh nghiệp xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc trước khi sản xuất. Đây là thời điểm phù hợp để phát hiện và xử lý những khoảng trống dữ liệu trước khi cam kết sử dụng nguồn vật liệu.

Theo ông Reine Karlsson, sẵn sàng EUDR không đơn thuần là sở hữu chứng nhận mà phải xây dựng năng lực quản trị chuỗi cung ứng ổn định. Khi chất lượng và giá cả giữa các nhà cung cấp tương đồng, chuỗi cung ứng minh bạch giúp giảm trở ngại cho người mua, đồng thời nâng cao năng lực chào hàng và đàm phán của doanh nghiệp Việt Nam.

Nắm bắt xu hướng, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng

Thông tin về thị trường Hoa Kỳ, ông Trần Lam Sơn, Phó Chủ tịch HĐTV Công ty Thiên Minh, Ủy viên Ban Thường vụ HAWA, cho biết thị trường có quy mô 125 tỷ USD đang phân hóa theo mô hình “đồng hồ cát”.

Ông Trần Lam Sơn, Phó Chủ tịch HĐTV Công ty Thiên Minh.

Diễn biến này gắn với tình trạng thị trường nhà ở tăng trưởng chậm và tâm lý nhạy cảm về giá của người tiêu dùng. Để thích ứng, các nhà bán lẻ Mỹ siết chặt quản trị hàng tồn kho, ưu tiên nhà cung cấp linh hoạt về số lượng, bảo đảm tiến độ giao hàng và có năng lực hỗ trợ phân phối nội địa.

Về sản phẩm, nhu cầu hướng đến đồ nội thất bọc đệm, nội thất có cơ cấu chuyển động và các thiết kế tích hợp công nghệ tiện ích, chăm sóc sức khỏe. Những thay đổi này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam cập nhật thị hiếu, điều chỉnh danh mục sản phẩm và nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu riêng của từng nhà mua hàng.

Ở góc độ kết nối giao thương, ông Joseph Trần, Giám đốc điều hành Direct Source Việt Nam và ông Jerome Pham, nguyên Giám đốc điều hành SEA - Home Depot, chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận nhà mua hàng Mỹ.

Ông Joseph Trần, Giám đốc điều hành Direct Source Việt Nam.

Theo các chuyên gia, khi đến gian hàng, nhà mua hàng không đơn thuần đánh giá sản phẩm mà còn xem xét năng lực của cả hệ thống cung ứng. Các yếu tố được quan tâm gồm tính minh bạch của chuỗi cung ứng, vật liệu bền vững, chất lượng sản phẩm và khả năng nắm bắt xu hướng.

Doanh nghiệp cần chủ động giới thiệu năng lực sản xuất, chứng minh khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và đưa ra giải pháp giúp đối tác kiểm soát rủi ro chuỗi cung ứng. Khi tham gia các sự kiện kết nối, doanh nghiệp cần xác định rõ sản phẩm chủ lực, năng lực cung ứng và lợi thế phù hợp với từng đối tác.

Nhà mua hàng quốc tế trao đổi với doanh nghiệp Việt Nam tại Hawa Expo 2026.

Bên cạnh hội thảo, hoạt động kết nối giao thương tại HawaExpo Preshow thu hút khoảng 30 nhà mua hàng, gồm đại diện các tập đoàn và văn phòng đại diện mua hàng trong lĩnh vực nội, ngoại thất.

Chương trình có sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp, nhà cung cấp Việt Nam, với các phiên kết nối giao thương trực tiếp 1-1. Đây là dịp để doanh nghiệp giới thiệu năng lực sản xuất, tìm hiểu nhu cầu mua hàng và trao đổi khả năng hợp tác với từng đối tác. Hoạt động cũng tạo điều kiện để nhà mua hàng trực tiếp đánh giá sản phẩm và năng lực cung ứng.

Theo Ban tổ chức, hoạt động kết nối ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Các doanh nghiệp giới thiệu mẫu mã mới, đồng thời trao đổi về những điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường toàn cầu.

HawaExpo 2027 sẽ diễn ra từ ngày 3-6/3/2027 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, dự kiến quy tụ hơn 500 nhà triển lãm, 2.700 gian hàng và 20.000 nhà mua hàng từ 100 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sự kiện liên kết với Hội chợ Quốc tế Phong cách Ngoài trời Quy Nhơn (QFair 2027), diễn ra từ ngày 5-8/3/2027 tại Bình Định, hình thành chuỗi triển lãm kết nối nguồn cung nội thất trong nhà và ngoài trời.