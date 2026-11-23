Ngành giấy Việt Nam chú trọng phát triển bền vững, định hướng xây dựng ngành gắn với kinh tế tuần hoàn. Ảnh minh họa; SCP

Nhận định này được đưa ra trong báo cáo xu hướng và thực hành phát triển bền vững 2026 ngành giấy bao bì do Công ty CP Sáng tạo xanh Việt Nam xây dựng vừa công bố. Báo cáo nhằm tổng hợp và hệ thống hóa các xu hướng, yêu cầu và thực hành phát triển bền vững đang có ảnh hưởng tới sự phát triển ngành giấy bao bì tại Việt Nam và trên thế giới.

Trên cơ sở cập nhật mới nhất về chính sách, yêu cầu thị trường và thực hành ESG của một số doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành, báo cáo hướng tới nhận diện các yêu cầu phát triển bền vững đang làm thay đổi môi trường kinh doanh của ngành giấy bao bì, đặc biệt là các chính sách và yêu cầu thị trường liên quan đến kinh tế tuần hoàn, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, khả năng tái chế, sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính. Qua đó cung cấp thông tin tham khảo, hỗ trợ doanh nghiệp xác định những vấn đề có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất, khả năng tiếp cận thị trường và chuỗi cung ứng.

BỀN VỮNG ĐANG TRỞ THÀNH ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH CỐT LÕI

Ngành giấy bao bì giữ vị trí trung tâm trong cơ cấu ngành giấy Việt Nam, đồng thời là một mắt xích quan trọng của các chuỗi sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Việt Nam đồng thời vừa là thị trường tiêu thụ lớn, vừa tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng khu vực, với 1,49 triệu tấn giấy xuất khẩu và 2,75 triệu tấn nhập khẩu trong năm 2025. Các thị trường xuất khẩu trải rộng từ Đông Nam Á đến Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Australia.

Nhu cầu bao bì tiếp tục được hỗ trợ bởi sự phát triển của sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa, bán lẻ và thương mại điện tử, trong đó giấy và bìa cứng ngày càng được quan tâm như giải pháp đóng gói phù hợp với xu hướng giảm vật liệu khó tái chế.

Đáng chú ý, với khả năng sử dụng giấy phế liệu làm nguyên liệu đầu vào ở quy mô lớn, ngành giấy bao bì giữ vai trò quan trọng trong việc kéo dài vòng đời của xơ sợi và thúc đẩy tuần hoàn vật liệu. Đây là nền tảng để ngành vừa nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, vừa hỗ trợ các chuỗi sản xuất – xuất khẩu chuyển dịch theo hướng bao bì tuần hoàn và phát thải thấp.

Các chính sách mới tại EU, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đang dịch chuyển từ quản lý chất thải sau tiêu dùng sang thiết kế bao bì bền vững ngay từ đầu, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, chứng minh khả năng tái chế thực tế, giảm phát thải và minh bạch dữ liệu.

Nhìn nhận về xu hướng phát triển bền vững trong ngành giấy bao bì hiện nay, báo cáo nhấn mạnh rằng ngành Giấy bao bì đang bước vào một giai đoạn tái định vị chiến lược, trong đó yếu tố bền vững đang trở thành điều kiện cạnh tranh cốt lõi.

Nếu trước đây lợi thế của doanh nghiệp trong ngành chủ yếu được xác định bởi quy mô công suất, chi phí nguyên liệu, hiệu suất máy xeo và năng lực bán hàng, thì trong giai đoạn tới năng lực cạnh tranh còn bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố mới gồm: Khả năng đáp ứng quy định bền vững tại các thị trường lớn; Khả năng chứng minh tính bền vững của sản phẩm bằng dữ liệu; Khả năng duy trì hiệu quả chi phí trong bối cảnh dư cung, biến động nguyên liệu- năng lượng và sức ép giá từ khách hàng.

Trên toàn cầu, chính sách liên quan tới ngành giấy bao bì đang chuyển từ xử lý chất thải sau tiêu dùng sang quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm, bắt đầu từ khâu thiết kế. Điểm chung của xu hướng này là doanh nghiệp không chỉ phải chứng minh bao bì được làm từ vật liệu nào, mà còn phải xem xét lượng vật liệu sử dụng, khả năng thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng và tác động của sản phẩm trong toàn bộ vòng đời. Khi chính sách quốc tế thay đổi thì những quy định trong nước cũng sẽ được điều chỉnh để giúp doanh nghiệp thích ứng.

Lợi thế về chi phí, công suất và nguyên liệu tái chế vẫn quan trọng, nhưng sẽ không đủ sức cạnh tranh nếu doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chí về thiết kế sản phẩm thuận lợi cho thu gom- tái chế phát thải thấp, truy xuất nguồn gốc nguyên vật liệu và đồng hành với khách hàng trong đổi mới bao bì bền vững.

Liên minh châu Âu (EU) đang là nơi tiên phong và thể hiện rõ nhất sự chuyển dịch thông qua các quy định mới về quản lý bao bì- chất thải bao bì và chống phá rừng. Quy định (EU) 2025/40 về Bao bì và Chất thải bao bì – Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)3- đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chính sách bao bì của Liên minh châu Âu. PPWR áp dụng từ 12/8/2026, thiết lập các yêu cầu xuyên suốt vòng đời bao bì, từ thiết kế, sử dụng vật liệu đến thu gom và tái chế sau sử dụng.

Với thị trường Hoa Kỳ phát triển chính sách theo hướng phân cấp giữa các bang, trong đó ngày càng nhiều bang áp dụng trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), yêu cầu giảm bao bì, tăng khả năng tái chế và sử dụng vật liệu tái chế. Điều này tạo ra yêu cầu đa dạng theo từng thị trường, khách hàng, đòi hỏi doanh nghiệp bao bì có khả năng thích ứng cao hơn về thiết kế sản phẩm và dữ liệu kỹ thuật.

Trung Quốc tập trung vào hai hướng chính là hạn chế bao bì quá mức và thúc đẩy bao bì xanh, thông qua giảm lượng vật liệu, tăng khả năng tái sử dụng, tái chế và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Đối với ngành giấy, xu hướng này thúc đẩy phát triển các sản phẩm có định lượng và cấu trúc tối ưu nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và khả năng tái chế.

Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục củng cố mô hình kinh tế tuần hoàn dựa trên phân loại tại nguồn, thu hồi, tái chế và trách nhiệm giữa các chủ thể trong chuỗi. Đồng thời, mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên. Qua đó, các yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng gắn với khả năng thu hồi, sử dụng nguyên liệu tái chế và hiệu quả môi trường.

Tại Việt Nam, khung chính sách đang phát triển theo hai hướng có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành giấy bao bì là kinh tế tuần hoàn- EPR và quản lý phát thải khí nhà kính. Báo cáo nhận định “nhìn chung, chính sách tại Việt Nam và các thị trường lớn đang hội tụ theo một định hướng: doanh nghiệp không chỉ cần sản xuất sản phẩm đạt chất lượng, mà ngày càng phải chứng minh sản phẩm được thiết kế phù hợp với kinh tế tuần hoàn, có nguồn nguyên liệu minh bạch và được sản xuất với mức sử dụng tài nguyên, năng lượng và phát thải ngày càng hiệu quả.

CHUYỂN SANG TƯ DUY CUNG CẤP GIẢI PHÁP BAO BÌ BỀN VỮNG ĐI KÈM DỮ LIỆU MINH CHỨNG

Theo các chuyên gia, bền vững là điều kiện cần nhưng phải đi cùng với giá cả cạnh tranh, đảm bảo chất lượng và an toàn.

Thực tế hiện nay, người tiêu dùng đang thay đổi thói quen không sử dụng bao bì nhựa, đặc biệt là nhựa dùng một lần. Điều này đang mở ra cơ hội tăng trưởng đáng kể cho ngành giấy bao bì.

Không những thế, nhiều nhãn hàng và nhà bán lẻ đang tìm kiếm các giải pháp thay thế nhựa để đáp ứng cam kết giảm nhựa, tăng khả năng tái chế và giảm rủi ro tuân thủ trước các quy định mới về bao bì. Đây là dư địa chiến lược cho các doanh nghiệp bao bì giấy phát triển các dòng sản phẩm thay thế nhựa như bao bì thương mại điện tử, túi giấy, khay giấy, hộp giấy, lớp đệm giấy và các loại bao bì có khả năng tái chế cao, miễn là vẫn đảm bảo yêu cầu về độ bền, an toàn sản phẩm, tiện lợi và chi phí cạnh tranh.

Bắt đầu hành trình ESG từ hôm nay sẽ giúp doanh nghiệp giấy bao bì nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu mới của thị trường, trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng xanh, đồng thời mở ra dư địa tiết giảm chi phí sản xuất thông qua sử dụng hiệu quả hơn về năng lượng, nước, nguyên liệu và chất thải.

Từ các xu hướng trên, báo cáo cho rằng trong thời gian tới, các doanh nghiệp trong ngành sẽ cần tập trung thiết kế sản phẩm có thể tái chế và tuần hoàn ngay từ đầu; chuẩn hóa nguồn nguyên liệu có chứng nhận và truy xuất nguồn gốc, xây dựng hệ thống dữ liệu ESG và dấu chân carbon sản phẩm; giảm phát thải khí nhà kính và tối ưu năng lượng; phát triển năng lực đồng hành với khách hàng trong đổi mới bao bì bền vững

“Đối với doanh nghiệp giấy bao bì tại Việt Nam trong giai đoạn tới, lợi thế về chi phí và công suất vẫn quan trọng, nhưng sẽ không đủ để duy trì vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy “bán giấy” sang tư duy “cung cấp giải pháp bao bì bền vững đi kèm dữ liệu minh chứng”, báo cáo nhấn mạnh.

Những doanh nghiệp đi trước trong quản trị nguồn sợi, kiểm kê phát thải, thiết kế tái chế, tiết kiệm năng lượng, tuần hoàn nước, chứng nhận FSC/PEFC, an toàn sản phẩm và minh bạch ESG sẽ có lợi thế trong duy trì khách hàng chiến lược, tiếp cận thị trường xuất khẩu, giảm rủi ro tuân thủ và nâng cao giá trị thương hiệu.

Ngược lại, doanh nghiệp chậm chuyển đổi sẽ đối mặt với nguy cơ bị mắc kẹt ở phân khúc cạnh tranh bằng giá, dễ tổn thương trước biến động nguyên liệu – năng lượng và khó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng quốc tế.

Song song với các yêu cầu về thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải, một xu hướng quan trọng khác là báo cáo bền vững đang chuyển từ tự nguyện sang bắt buộc. Đối với ngành giấy bao bì, tác động quan trọng không chỉ nằm ở việc doanh nghiệp có trực tiếp thuộc diện phải báo cáo hay không, mà còn ở hiệu ứng lan tỏa trong chuỗi cung ứng. Khi khách hàng, nhãn hàng và nhà đầu tư phải công bố dữ liệu bền vững, họ sẽ cần nhà cung cấp báo cáo thông tin đáng tin cậy về nguồn nguyên liệu, tỷ lệ giấy thu hồi, khả năng tái chế, tiêu thụ năng lượng, nước, chất thải, phát thải khí nhà kính và dấu chân carbon sản phẩm.

Vì vậy, bên cạnh việc triển khai các thực hành ESG, việc quản lý dữ liệu ESG để minh chứng sẽ trở thành nền tảng để doanh nghiệp giấy bao bì duy trì niềm tin và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Xanh và bền vững đang trở thành điều kiện cạnh tranh tiên quyết và quyết định khả năng tiếp cận thị trường quốc tế lớn rộng với ngành giấy bao bì. Do đó, ESG cần được tích hợp toàn diện vào chiến lược và mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.