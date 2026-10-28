Doanh nghiệp giải thể, khôi phục mã số thuế: Liên hệ ở đâu?

Thủ tục thuế khi giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nếu hồ sơ còn vướng mắc mà chưa biết hỏi ai, doanh nghiệp có thể mất thêm thời gian tìm kiếm thông tin, liên hệ nhiều nơi nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề.

Ảnh minh họa.

Để hỗ trợ người nộp thuế, Thuế TP Hà Nội triển khai 3 kênh tiếp nhận thông tin, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc liên quan đến thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục và đóng mã số thuế trong khuôn khổ Chiến dịch 595.

Cụ thể, 3 kênh liên hệ hỗ trợ gồm tổng đài điện thoại, email và liên hệ trực tiếp với cán bộ, công chức đầu mối.

Gọi tổng đài 1900 886 889

Theo cơ quan thuế, với những trường hợp cần hỏi đáp trực tiếp về thủ tục, người nộp thuế có thể gọi tổng đài 1900 886 889, sau đó bấm phím 1.

Kênh này tiếp nhận và giải đáp các vướng mắc liên quan đến giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục, đóng mã số thuế cùng những chính sách, thủ tục có liên quan.

Thời gian tiếp nhận hỗ trợ trong các ngày làm việc: Buổi sáng từ 8h đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

Doanh nghiệp nên chuẩn bị trước mã số thuế, thông tin hồ sơ và nội dung cần hỏi để việc trao đổi tập trung vào đúng vướng mắc đang gặp phải.

Gửi email đến Thuế TP Hà Nội

Nếu cần trình bày cụ thể tình trạng hồ sơ hoặc gửi nội dung vướng mắc để được hướng dẫn, người nộp thuế có thể liên hệ qua email: LamsachMSThanoi@gdt.gov.vn.

Đây là địa chỉ tiếp nhận nội dung liên quan đến giải thể, khôi phục và đóng mã số thuế trong khuôn khổ Chiến dịch 595.

Thuế TP Hà Nội khuyến nghị người gửi cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, mã số thuế hoặc số định danh, đồng thời mô tả ngắn gọn vấn đề cần giải đáp.

Để tránh trao đổi kéo dài do thiếu thông tin, doanh nghiệp nên nêu rõ mình đang thực hiện thủ tục gì, hồ sơ vướng ở bước nào và cần cơ quan thuế hướng dẫn nội dung nào. Thông tin càng rõ, việc xác định vấn đề cần hỗ trợ càng thuận lợi.

Liên hệ trực tiếp cán bộ đầu mối

Ngoài tổng đài và email, người nộp thuế có thể liên hệ cán bộ, công chức được phân công tiếp nhận và hỗ trợ hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục và đóng mã số thuế.

Thuế TP Hà Nội công khai danh sách cán bộ đầu mối để người nộp thuế tra cứu. Người dân và doanh nghiệp có thể quét mã QR do cơ quan thuế cung cấp để tìm thông tin liên hệ phù hợp với nhu cầu của mình.

Với những hồ sơ có vướng mắc cụ thể, việc liên hệ đúng đầu mối sẽ giúp doanh nghiệp biết cần trao đổi với bộ phận nào, tránh mất thời gian tìm kiếm thông tin không cần thiết.

Thuế TP Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế chủ động lựa chọn kênh hỗ trợ phù hợp để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục.

Điều doanh nghiệp cần lưu ý, 3 kênh trên là phương thức tiếp nhận thông tin và hỗ trợ giải đáp, không đồng nghĩa hồ sơ sẽ tự động được giải quyết ngay sau khi liên hệ. Doanh nghiệp vẫn cần hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định để xử lý thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc đóng mã số thuế.