IGHE 2026 kết nối nhà sản xuất quốc tế với hệ thống bán lẻ, nhà nhập khẩu và phân phối ảnh: minh họa

Thị trường tiêu dùng Việt Nam tiếp tục phát triển cùng với nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống, mở ra nhiều cơ hội cho các ngành hàng đồ gia dụng, dụng cụ nhà bếp và quà tặng.

Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam, dân số Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 102,3 triệu người; Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 trên 10%.

Trong bối cảnh hệ thống bán lẻ ngày càng mở rộng, các kênh mua sắm trực tuyến và trực tiếp liên tục được kết nối, thiết kế, chất lượng, tính tiện dụng của sản phẩm cùng hiệu quả chuỗi cung ứng đang trở thành những yếu tố được thị trường quan tâm.

Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng tại TP. Hồ Chí Minh 2026 (IGHE 2026) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10-13/12/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Triển lãm do CHAOYU EXPO, CHWANG và Công ty VINEXAD tổ chức, với sự phối hợp của CHAOYU EXPO Việt Nam.

IGHE 2026 quy tụ các doanh nghiệp sản xuất, thương hiệu và nhà cung cấp quốc tế, tạo nền tảng giao thương B2B cho ngành hàng gia dụng tại Việt Nam và khu vực. Hướng đến xây dựng một nền tảng kết nối trực tiếp giữa các nhà sản xuất, thương hiệu quốc tế và hệ thống mua hàng, phân phối tại Việt Nam cũng như các thị trường lân cận.

Kỳ triển lãm năm 2025 đã ghi nhận những kết quả tích cực với sự tham gia của doanh nghiệp và khách mua hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút hơn 22.000 lượt khách tham quan chuyên ngành. Sự kiện quy tụ hơn 200 doanh nghiệp với trên 300 gian hàng, giới thiệu hơn 10.000 mẫu sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực gia dụng và quà tặng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của triển lãm đối với cộng đồng doanh nghiệp và khách mua hàng quốc tế.

Tiếp nối thành công đó, IGHE 2026 được định hướng mở rộng cả về thời gian tổ chức và quy mô trưng bày, nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng đa dạng của thị trường. Triển lãm sẽ diễn ra trong 4 ngày, trên diện tích 10.000 m², với quy mô 350 gian hàng và hơn 200 doanh nghiệp tham gia, mang đến hàng nghìn sản phẩm thuộc nhiều phân khúc gia dụng và quà tặng.

Đáng chú ý, triển lãm tập trung kết nối các nhà sản xuất đến từ những trung tâm công nghiệp gia dụng lớn của Trung Quốc như tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang cùng các khu vực sản xuất trọng điểm khác. Danh sách doanh nghiệp tham gia dự kiến có nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dụng cụ đồ uống, nhựa gia dụng, gốm sứ, đồ dùng nhà bếp và sản phẩm kim loại.

IGHE 2026 tập trung vào 05 nhóm ngành hàng chính: Đồ dùng nhà bếp, bàn ăn & đồ uống; Đồ gia dụng và trang trí nhà cửa; Sản phẩm làm sạch và lưu trữ; Phụ kiện du lịch và đồ dùng dã ngoại; Quà tặng và vật phẩm quảng cáo.

Danh mục trưng bày bao gồm dụng cụ nấu ăn, dụng cụ nhà bếp, bình giữ nhiệt, ly cốc, đồ gốm sứ, sản phẩm trang trí, hàng dệt gia dụng, dụng cụ vệ sinh, giải pháp lưu trữ, vali, phụ kiện du lịch và nhiều dòng quà tặng doanh nghiệp.

Triển lãm dự kiến đón hơn 15.000 lượt khách tham quan chuyên ngành từ Việt Nam và các thị trường quốc tế, tập trung vào các chuỗi bán lẻ, hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử, nhà nhập khẩu, nhà bán buôn và nhà phân phối khu vực.

Thông qua chương trình B2B Matching, doanh nghiệp tham gia có cơ hội kết nối với những nhà mua hàng có nhu cầu phù hợp với ngành hàng và danh mục sản phẩm. Chương trình VIP Buyer cũng được triển khai nhằm hỗ trợ đón tiếp và nâng cao trải nghiệm cho các khách mua hàng trọng điểm.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Shopee và TikTok Shop Vietnam sẽ góp phần mở rộng góc nhìn về hệ sinh thái phân phối hiện đại, tạo thêm cơ hội trao đổi về xu hướng bán lẻ trực tuyến và phương thức tiếp cận người tiêu dùng