Doanh nghiệp gặp khó, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu 'mổ xẻ từng việc'

Ngày 17/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và triển khai dự án.

Doanh nghiệp lo “kẹt vốn”, vướng đất đai

Ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao Công nghệ K&H, đề nghị thành phố xem xét gia hạn thời gian thuê khu đất tại đường An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn) để doanh nghiệp tiếp tục khai thác công trình đã đầu tư.

Theo ông Khải, thực hiện chủ trương xã hội hóa thể thao, doanh nghiệp đã đầu tư gần 40 tỷ đồng, chủ yếu là vốn vay, xây dựng khu thể thao gồm hồ bơi, sân bóng và phòng tập. Hoạt động bị ảnh hưởng nặng bởi Covid-19, khiến doanh thu sụt giảm trong khi doanh nghiệp vẫn phải duy trì chi phí và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Sau 10 năm thuê đất, vốn đầu tư chưa thể thu hồi như kỳ vọng. Khu thể thao hiện vẫn hoạt động, vừa kinh doanh vừa phục vụ cộng đồng như dạy bơi cho trẻ em, tạo nơi tập luyện cho học sinh và sinh hoạt của người dân.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Từ tháng 11/2025, khoảng nửa năm trước khi hết hạn thuê, K&H đã gửi hồ sơ xin gia hạn và nhiều lần kiến nghị thành phố xem xét.

“Chúng tôi mong được tiếp tục gia hạn để có thời gian thu hồi vốn và tiếp tục khai thác công trình phục vụ người dân”, ông Khải nói.

Bà Dương Thị Thu Thảo, đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đông Giang, cho biết nhà máy sản xuất gạch Terrazzo và vật liệu xây dựng tại Cụm công nghiệp Tây An hoạt động gần 2 năm, có sản phẩm xuất khẩu nhưng vẫn khó tiếp cận vốn.

Do đất thuê trả tiền hằng năm không thể dùng làm tài sản bảo đảm, doanh nghiệp đề nghị được xem xét dòng tiền, hợp đồng xuất khẩu trong phương án vay để đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ và bổ sung vốn lưu động.

Trong khi đó, đại diện Công ty CP Năng lượng sạch SNLCO đề nghị tháo gỡ thủ tục đất đai để đưa nhà máy sản xuất nhiên liệu rắn từ sinh khối thực vật tại Cụm công nghiệp Đông Phú 1 vào hoạt động. Doanh nghiệp đã chuẩn bị máy móc, dây chuyền nhưng quyền sử dụng đất còn vướng từ chủ cũ...

“Mổ xẻ từng việc” để gỡ vướng cho doanh nghiệp

Sau khi nghe các doanh nghiệp trình bày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các sở, ngành không trả lời chung chung mà phải xác định rõ điểm nghẽn của từng hồ sơ, cơ quan chịu trách nhiệm và hướng xử lý.

Với trường hợp của Công ty K&H, ông Hùng cho biết khu đất doanh nghiệp đang sử dụng thuộc phạm vi dự án Khu phố du lịch An Thượng giai đoạn 2, dự kiến xây dựng quảng trường trung tâm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi đối thoại.

Theo ông, khi thời hạn thuê đất kết thúc và Nhà nước triển khai dự án đầu tư công phục vụ lợi ích cộng đồng, doanh nghiệp phải bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, thành phố cũng phải tính đến khoảng thời gian dự án chưa thể triển khai ngay để tránh công trình hiện hữu bị bỏ không, gây lãng phí.

Ông Hùng yêu cầu các đơn vị tính cụ thể thời gian hoàn thiện thủ tục, đấu thầu, khởi công dự án quảng trường qua đó có thể đề xuất linh động cho doanh nghiệp gia hạn thời gian thuê. Nếu doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng đất trong thời gian này thì phải cam kết tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng khi thành phố triển khai dự án.

Về khó khăn của Công ty Đông Giang, đại diện Quỹ Đầu tư phát triển thành phố cho biết dự án thuộc đối tượng có thể xem xét cho vay. Dù quyền sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm không thể thế chấp, tài sản gắn liền với đất được xây dựng hợp pháp vẫn có thể được xem xét theo quy định.

Ông Hùng đề nghị doanh nghiệp làm việc trực tiếp với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố để xây dựng phương án vay.

Riêng Công ty Cổ phần Năng lượng sạch SNLCO, ông Hùng cho rằng việc đất đai, nhà xưởng bỏ trống nhiều năm là lãng phí và cần tập trung tháo gỡ. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp cơ quan thi hành án, Sở Tài chính và địa phương rà soát quá trình mua bán tài sản, các nghĩa vụ còn tồn tại và phương án xử lý.

Qua từng hồ sơ, từng dự án, ông Hùng yêu cầu cán bộ chuyên môn phải “mổ xẻ từng việc ra” để có giải pháp xử lý, từ nguồn gốc pháp lý, nghĩa vụ tài chính đến trách nhiệm của từng cơ quan.

"Phải mổ xẻ từng vấn đề ra mới có giải pháp xử lý được...cái nào tháo gỡ được thì làm ngay”, ông Hùng nhấn mạnh.