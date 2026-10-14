Doanh nghiệp FDI và Việt Nam liên kết sẽ thúc đẩy nội địa hóa vào chuỗi

Đó là nội dung của Diễn đàn Công nghiệp Hỗ trợ: “Tăng cường liên kết doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy nội địa hóa và phát triển chuỗi cung ứng bền vững”, do Informa Markets Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) tổ chức ngày 14-10.

Các diễn giả tại sự kiện chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Khắc Kiên

Cơ hội cho hai phía

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch HANSIBA cho rằng: Đối với doanh nghiệp FDI, việc phát triển mạng lưới nhà cung ứng tại Việt Nam không chỉ góp phần tối ưu chi phí logistics, rút ngắn thời gian giao hàng, nâng cao khả năng ứng phó với những biến động của thị trường, mà còn tạo điều kiện xây dựng một hệ sinh thái sản xuất ổn định, có sức cạnh tranh lâu dài.

Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch HANSIBA phát biểu khai mạc. Ảnh: Khắc Kiên

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, được tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn FDI là cơ hội để đổi mới công nghệ, hoàn thiện quy trình quản trị, nâng cao năng suất lao động, phát triển nguồn nhân lực và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Vì vậy, liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam không nên chỉ dừng lại ở quan hệ mua–bán đơn thuần, mà cần tiến tới quan hệ hợp tác lâu dài, cùng đầu tư nâng cao năng lực, cùng chia sẻ cơ hội và cùng phát triển. Đây chính là một trong những nền tảng quan trọng để thúc đẩy nội địa hóa, gia tăng giá trị tạo ra tại Việt Nam và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Từ thực tiễn doanh nghiệp, bà Nguyễn Nguyệt Anh, Giám đốc Công ty TNHH Dụng cụ An Mi (ANMI TOOLS) cho rằng: Để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp Việt phải bảo đảm chất lượng, tiến độ giao hàng, minh bạch nguồn gốc và quản trị rủi ro.

Theo đó, cần nâng cao năng lực quản trị, đầu tư nghiên cứu, làm chủ công nghệ, chuyển từ gia công sang cung cấp giải pháp và phát triển bền vững. Bà kiến nghị hình thành các cụm liên kết cung ứng, đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ chứng nhận xanh; đồng thời, doanh nghiệp FDI cần có cam kết đơn hàng dài hạn để nhà cung cấp trong nước yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất.

Các diễn giả chia sẻ để tăng tính kết nối. Ảnh: Khắc Kiên

Nâng cấp năng lực cung ứng từ sự hỗ trợ

Theo bà Trần Thị Thương Huyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bách Liên (VietMRO), sau 20 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo trì, sửa chữa và vận hành công nghiệp (MRO), doanh nghiệp hiện phục vụ hơn 1.000 khách hàng, kết nối với hơn 15.000 nhà cung ứng trong nước và quốc tế.

Thực tiễn cho thấy, chỉ một linh kiện nhỏ thiếu hụt cũng có thể khiến cả dây chuyền sản xuất đình trệ. Vì vậy, tham gia chuỗi cung ứng công nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp đáp ứng 5 tiêu chí: Chính xác, nhanh chóng, nguồn cung đa dạng, ổn định và minh bạch.

Theo bà Trần Thị Thương Huyền, MRO không đơn thuần là cung ứng vật tư mà còn là một phần quan trọng của hạ tầng công nghiệp, góp phần bảo đảm sản xuất liên tục và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Chu Việt Cường, đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) chia sẻ. Ảnh: Khắc Kiên

Từ góc độ cơ quan quản lý, ông Chu Việt Cường, đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) nhận định: Dù đạt được những kết quả tích cực, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều hạn chế, nhất là về cơ chế, chính sách, năng lực sản xuất và khả năng tự chủ nguồn cung. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực công nghệ và quản trị còn hạn chế, thiếu các đầu mối hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, khiến khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI chưa tương xứng với tiềm năng.

Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, Bộ Công Thương xác định cần triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường, hỗ trợ tài chính, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực thiết kế và thu hút đầu tư có chọn lọc. Trong đó, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, từng bước hình thành mạng lưới cung ứng bền vững.

Theo định hướng đến năm 2035, ngành công nghiệp hỗ trợ phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa 35-40% đối với ngành điện tử; 50% đối với cơ khí chế tạo; 32-40% đối với ô tô; 70% đối với dệt may; 70-75% đối với da giày và 20% đối với công nghiệp công nghệ cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Cục Công nghiệp sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam; bảo đảm công khai, minh bạch các nguồn lực hỗ trợ, đồng thời đẩy nhanh việc đưa các trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu thử nghiệm, kiểm định và tư vấn kỹ thuật cho doanh nghiệp.

"Sự đồng hành của cơ quan quản lý cùng cam kết hợp tác lâu dài, chia sẻ cơ hội và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước sẽ tạo động lực thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu giai đoạn 2026-2035", ông Chu Việt Cường nhấn mạnh.