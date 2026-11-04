Doanh nghiệp FDI thúc đẩy mô hình quản trị nhân lực đa kỹ năng

Một công nhân tại nhà máy giày có thể đảm nhiệm nhiều công đoạn, từ may, cắt đến vận hành các hệ thống số.

Với ông Derek Grundy, Giám đốc vận hành mảng sản xuất sản phẩm Nike tại Tập đoàn HuaLi Industrial Group, khả năng làm được nhiều việc (multi-skilling) đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với lực lượng lao động trong ngành sản xuất.

Chia sẻ mới đây tại Vietnam Innovators Digest, ông Derek cho biết Huali đang thúc đẩy mô hình đào tạo đa kỹ năng, đồng thời hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam để phát triển đội ngũ nhân lực kỹ thuật.

Các chương trình này cho thấy doanh nghiệp FDI ngày càng tham gia sâu hơn vào đào tạo lao động, giúp gắn kết chương trình giáo dục với yêu cầu kỹ năng và công việc thực tế tại nhà máy.

Quản trị nhân lực trước yêu cầu sản xuất mới

Khi chi phí sản xuất tại Việt Nam và nhiều quốc gia gia tăng, các doanh nghiệp phải tìm cách cải thiện năng suất để duy trì khả năng cạnh tranh.

Với những ngành sử dụng nhiều lao động như sản xuất giày dép, việc tối ưu hóa quy trình, ứng dụng tự động hóa và số hóa đang làm thay đổi yêu cầu đối với từng vị trí công việc.

Ông Derek cho rằng Việt Nam cần chú trọng hơn đến đào tạo kỹ thuật trong các lĩnh vực như cơ khí, tự động hóa, số hóa và AI. Ảnh: Linkedln

Theo ông Derek, các doanh nghiệp FDI như Huali đang khuyến khích người lao động học nhiều kỹ năng thay vì chỉ thực hiện một công đoạn cố định. Một công nhân có thể được đào tạo cả kỹ thuật may và cắt, đồng thời làm quen với việc vận hành các hệ thống kỹ thuật số trong nhà máy.

Cách tổ chức này cũng giúp doanh nghiệp có lực lượng lao động linh hoạt hơn trong quá trình bố trí nhân sự và vận hành dây chuyền. Khi nhu cầu sản xuất thay đổi, người lao động có thể đảm nhiệm thêm những công việc đã được đào tạo thay vì doanh nghiệp phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc tuyển mới cho từng vị trí.

Sự thay đổi trong cách tổ chức công việc cũng kéo theo yêu cầu mới về kỹ năng. Bên cạnh kỹ năng sản xuất trực tiếp, các nhà máy cần thêm nhân lực có khả năng vận hành máy móc, xử lý những hệ thống tự động hóa và làm việc với công nghệ số. Những lĩnh vực như cơ khí, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được doanh nghiệp quan tâm.

Đối với Huali, đây là một phần trong quá trình nâng cao năng lực sản xuất tại Việt Nam. Ông Derek cho rằng lợi thế của ngành sản xuất hiện nay không thể chỉ dựa vào nguồn lao động có chi phí thấp.Doanh nghiệp cần cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng và từng bước đảm nhiệm những công đoạn có yêu cầu kỹ thuật cao hơn.

FDI gắn kết đào tạo với nhu cầu sản xuất

Từ nhu cầu nhân lực tại nhà máy, Huali đã mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục trong nước. Theo chia sẻ của ông Derek, doanh nghiệp phối hợp với các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Hồng Đức tại Thanh Hóa và một số trường đại học khác để phát triển nguồn nhân lực, tổ chức các chương trình thực tập và tìm kiếm nhân sự tiềm năng.

Sự hợp tác này tạo ra mối liên kết giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với quá trình đào tạo tại nhà trường. Thay vì chờ đến khi sinh viên tốt nghiệp mới bắt đầu tuyển dụng, doanh nghiệp có thể tiếp cận người học sớm hơn, giới thiệu môi trường sản xuất và những kỹ năng cần thiết cho công việc.

Các doanh nghiệp FDI như Huali đang khuyến khích người lao động học nhiều kỹ năng thay vì chỉ thực hiện một công đoạn cố định. Ảnh: Hoàng Anh

Với các ngành sản xuất có yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao, khoảng cách giữa kiến thức được đào tạo và công việc thực tế là một vấn đề doanh nghiệp cần giải quyết.

Một nhân sự được trang bị kiến thức chuyên môn vẫn cần thời gian làm quen với thiết bị, quy trình và tiêu chuẩn vận hành tại nhà máy.

Các chương trình thực tập và hợp tác đào tạo giúp người học có cơ hội tiếp xúc sớm với môi trường làm việc, đồng thời giúp doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực phù hợp hơn.

Câu chuyện của Huali cũng cho thấy hoạt động đào tạo không dừng ở nhóm lao động trực tiếp. Khi nhà máy tăng cường tự động hóa và số hóa, nhu cầu nhân lực kỹ thuật cũng mở rộng. Doanh nghiệp cần những người có khả năng vận hành, bảo trì hệ thống và phối hợp giữa các công đoạn sản xuất.

Ông cũng đề cập kinh nghiệm tại Ấn Độ, nơi chính phủ và doanh nghiệp phối hợp triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng cho người lao động.

Một ví dụ khác được ông nhắc đến là PATF (People Are the Future), tổ chức do ông Brian Appleby, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giày dép, sáng lập tại TP.HCM. Tổ chức này đào tạo người trẻ Việt Nam về thiết kế và phát triển sản phẩm giày dép, đồng thời kết nối họ với các doanh nghiệp trong ngành.

Theo ông Derek, những chương trình như vậy có thể được mở rộng nếu nhận được sự hỗ trợ từ phía Nhà nước. Đây là hướng kết nối giữa đào tạo chuyên môn và nhu cầu thực tế của ngành sản xuất, qua đó giúp người học có cơ hội tiếp cận nghề nghiệp cụ thể hơn.

Gắn kết ba bên trong đào tạo nhân lực

Việc doanh nghiệp FDI tham gia đào tạo nhân lực trước hết xuất phát từ nhu cầu vận hành và mở rộng sản xuất. Những kỹ năng người lao động tích lũy trong quá trình này cũng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là khi các ngành sản xuất ngày càng đòi hỏi trình độ kỹ thuật và khả năng làm chủ công nghệ.

Với Huali, quy mô hoạt động tại Việt Nam khiến phát triển nhân lực trở thành một phần quan trọng trong chiến lược vận hành. Ông Derek cho biết khi gia nhập doanh nghiệp vào đầu năm 2018, ông phụ trách một nhà máy có khoảng 10.000 lao động. Đến nay, lực lượng lao động của doanh nghiệp tại Việt Nam đã tăng lên khoảng 50.000 người.

Quy mô mở rộng kéo theo nhu cầu tuyển dụng, đào tạo lao động mới và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ hiện có, đặc biệt là nhân sự kỹ thuật có khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng phức tạp.

Huali cũng phối hợp với chính quyền địa phương trong tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực. Tại Thanh Hóa, theo ông Derek, doanh nghiệp góp phần tạo cơ hội chuyển đổi việc làm cho người dân từ nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp còn tổ chức các chương trình kết nối với gia đình người lao động, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và phối hợp với công đoàn, chính quyền địa phương.

Những hoạt động này cho thấy phát triển nhân lực tại các địa phương có khu công nghiệp cần gắn với đào tạo kỹ năng, điều kiện làm việc và khả năng ổn định cuộc sống. Đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút và giữ chân lao động của doanh nghiệp.

Ở góc độ chính sách, ông Derek cho rằng Nhà nước có thể hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động thông qua các chương trình đào tạo kỹ thuật trong những lĩnh vực có nhu cầu cao như cơ khí, tự động hóa, số hóa và AI. Các cơ sở giáo dục cũng cần gắn chương trình đào tạo chặt chẽ hơn với yêu cầu tuyển dụng và vận hành thực tế tại doanh nghiệp.

Khả năng làm được nhiều việc (multi-skilling) đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với lực lượng lao động trong ngành sản xuất. Ông Derek Grundy, Giám đốc vận hành mảng sản xuất sản phẩm Nike tại Tập đoàn HuaLi Industrial Group

Với Việt Nam, quá trình chuyển dịch từ lợi thế lao động chi phí thấp sang sản xuất dựa trên kỹ năng và công nghệ đòi hỏi sự chuẩn bị dài hạn. Nhà xưởng và thiết bị có thể được đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định nhưng đội ngũ lao động có kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng thích ứng cần được đào tạo liên tục.

Câu chuyện được vị lãnh đạo Huali chia sẻ cho thấy doanh nghiệp FDI có thể đóng góp đáng kể vào hệ thống phát triển nhân lực thông qua đào tạo tại nhà máy, hợp tác với trường đại học và kết nối với chính quyền địa phương. Hiệu quả phụ thuộc vào mức độ gắn kết giữa nhu cầu sản xuất, chương trình đào tạo và chính sách phát triển kỹ năng.

Khi yêu cầu sản xuất ngày càng thay đổi, năng lực đào tạo và thích ứng của người lao động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì, mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam.