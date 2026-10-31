Doanh nghiệp FDI tạo lực kéo nâng cao năng lực chuỗi cung ứng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất cùng kỳ trong 5 năm qua, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tới 82,6%. Với Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu phấn đấu có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng FDI đến năm 2030, yêu cầu đặt ra không dừng ở việc mở rộng số lượng nhà cung cấp, mà còn là nâng cao năng lực để doanh nghiệp Việt đảm nhận những công việc có giá trị cao hơn.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Anh Quốc-Việt Nam 2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam) tổ chức mới đây, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát triển thị trường vốn, hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế Việt Nam đạt mức thu nhập cao và giá trị gia tăng cao vào năm 2045.

Tham gia trao đổi tại Diễn đàn, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc quốc gia Unilever Việt Nam chia sẻ định hướng tiếp tục mở rộng đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng nội địa và thúc đẩy ứng dụng công nghệ, qua đó đóng góp vào năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc quốc gia Unilever Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Unilever Việt Nam)

Theo đại diện Unilever, đằng sau mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng là nhu cầu về nguyên vật liệu, bao bì, sản xuất, vận chuyển và dịch vụ. Nhu cầu mua hàng ấy có thể tạo thêm giá trị cho nền kinh tế khi doanh nghiệp và nhà cung cấp cùng tìm cách cải thiện hiệu quả vận hành, nâng chuẩn chất lượng và phát triển năng lực để đón nhận những cơ hội mới.

Với mạng lưới khoảng 600 nhà cung cấp, Unilever chú trọng xác định rõ các yêu cầu kỹ thuật, phản hồi trong quá trình hợp tác và tạo cơ hội thương mại để đối tác có cơ sở đầu tư cải tiến. Về phía nhà cung cấp, chất lượng ổn định, khả năng kiểm soát chi phí và tinh thần chủ động giải quyết vấn đề là điều kiện để từng bước đảm nhận các công việc phức tạp hơn.

Tại Bắc Ninh, hợp tác giữa Unilever và nhà cung cấp bao bì Dynaplast là một minh chứng cho thấy một thay đổi trong cách tổ chức sản xuất có thể mang lại kết quả cụ thể. Với dự án Hole in the Wall, hai nhà máy được kết nối để bao bì được chuyển trực tiếp từ cơ sở của Dynaplast sang dây chuyền sản xuất của Unilever, thay cho việc đóng vào thùng carton và vận chuyển bằng xe tải. Giải pháp này giúp loại bỏ nhu cầu đối với khoảng 3.000 chuyến xe tải và 120 nghìn thùng carton mỗi năm.

Hai bên còn mở rộng hợp tác sang sử dụng năng lượng: nguồn hơi từ hệ thống lò hơi sinh khối của Unilever được cung cấp cho Dynaplast, giúp đối tác thay thế nhiên liệu dầu trong hoạt động lò hơi. Từ vận chuyển đến năng lượng, hiệu quả được tạo ra khi hai doanh nghiệp cùng tìm lời giải cho những chi phí và lãng phí phát sinh giữa các khâu sản xuất, thay vì tối ưu riêng từng nhà máy.

Các đại biểu trao đổi tại Diễn đàn. (Ảnh: Unilever Việt Nam)

Giá trị của dự án nằm ở cách hai doanh nghiệp cùng giải quyết một điểm bất hợp lý trong vận hành, thay vì tối ưu riêng từng nhà máy. “Tiêu chuẩn toàn cầu nên là những “nấc thang” giúp doanh nghiệp Việt vươn tới thị trường mới. Muốn vậy, doanh nghiệp lớn với độ phủ toàn cầu, cần chia sẻ kinh nghiệm và cùng đối tác địa phương tìm giải pháp để đáp ứng tiêu chuẩn, thay vì chỉ đặt ra yêu cầu”, bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam nhấn mạnh.

Về khía cạnh chuyển giao công nghệ, bà Nhi cho rằng việc này chỉ phát huy giá trị khi doanh nghiệp tiếp nhận và hiểu bài toán cần giải quyết, có cơ sở kinh tế để đầu tư và đội ngũ đủ khả năng vận hành, cải tiến. Các tập đoàn FDI có thể hỗ trợ qua việc xác định yêu cầu, cùng thử nghiệm với kỹ sư địa phương và chia sẻ kinh nghiệm. Thước đo thành công là khi đối tác có thể tự giải quyết những vấn đề tương tự và đảm nhận công việc khó hơn.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Anh Quốc-Việt Nam 2026, Unilever tổ chức phiên thảo luận với gần 50 nhà cung cấp và doanh nghiệp của Hiệp hội Anh Quốc, trao đổi về những khó khăn trong quá trình giảm phát thải và các hướng cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, nguồn lực trong sản xuất. Đây là bài toán cần cách tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp, thay vì một lộ trình áp dụng giống nhau cho mọi nhà cung cấp.

Từ các chia sẻ về cải tiến sản xuất, ứng dụng công nghệ và quản lý phát thải cho thấy cơ hội kinh doanh trong chuỗi cung ứng FDI có thể trở thành động lực để doanh nghiệp Việt nâng cao năng suất, phát triển năng lực công nghệ và đáp ứng những tiêu chuẩn mới của thị trường. Đây cũng là một hướng đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.