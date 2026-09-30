Doanh nghiệp được tham gia xây dựng, thẩm định giáo trình

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 82/2026/TT-BGDĐT ngày 30/9/2026 quy định quy trình biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình các môn học chung trong giáo dục nghề nghiệp. Một điểm đáng chú ý của Thông tư là sự tham gia của doanh nghiệp, người sử dụng lao động, chuyên gia và các tổ chức nghề nghiệp trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình, giáo trình các môn học chung.

Doanh nghiệp sẽ xây dựng và thẩm định chương trình, giáo trình các môn học chung trong giáo dục nghề nghiệp. Ảnh minh họa

Theo quy định, Tổ biên soạn chương trình môn học có ít nhất 9 thành viên, gồm đại diện cán bộ quản lý; giáo viên, giảng viên; chuyên gia; đại diện người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực liên quan và đại diện hiệp hội ngành, nghề nếu có.

Quá trình xây dựng chương trình cũng phải xuất phát từ thực tiễn. Tổ biên soạn thực hiện khảo sát thực tế, xác định yêu cầu về năng lực đối với người học, nghiên cứu tài liệu chuyên môn liên quan, từ đó xác định mục tiêu, thiết kế nội dung và phương pháp đánh giá phù hợp.

Đối với giáo trình, việc biên soạn cũng phải dựa trên khảo sát thực tế, nghiên cứu tài liệu chuyên môn, xác định rõ mục tiêu và xây dựng nội dung học tập, câu hỏi ôn tập cho từng chương, bài.

Ở khâu thẩm định, Hội đồng có sự tham gia của đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chuyên gia, doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức nghề nghiệp. Trong đó, số thành viên ngoài cơ quan chủ trì chiếm ít nhất một phần ba; thành viên Hội đồng thẩm định không đồng thời là thành viên Tổ biên soạn chương trình, giáo trình được đưa ra thẩm định.

Kết quả thẩm định phải xác định rõ chương trình, giáo trình thuộc một trong ba trường hợp: được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; được thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung; hoặc không được thông qua và phải nêu rõ lý do.

Quy định này góp phần bảo đảm chương trình, giáo trình không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn có sự tham gia, góp ý từ thực tiễn đào tạo và sử dụng lao động.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định việc biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đối với 5 môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, gồm: Giáo dục chính trị, Ngoại ngữ, Năng lực số, Pháp luật và Giáo dục thể chất.

Việc quy định thống nhất quy trình xây dựng chương trình, giáo trình các môn học chung nhằm thúc đẩy công nhận kết quả học tập tương đương, tạo thuận lợi cho việc liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, giáo trình phải bám sát mục tiêu, yêu cầu và nội dung của chương trình; bảo đảm kiến thức, kỹ năng phù hợp với mục tiêu của từng chương, bài. Kết thúc mỗi chương, bài phải có hệ thống câu hỏi, bài tập; tài liệu tham khảo phải có nguồn gốc rõ ràng. Giáo trình được yêu cầu trình bày ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, sử dụng thuật ngữ chuyên môn phổ biến và nhất quán.

Thông tư quy định thống nhất quy trình tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành đối với tất cả 5 môn học theo thẩm quyền.

Thông tư quy định chương trình, giáo trình các môn học chung sau khi được ban hành phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành. Việc công khai toàn văn được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2026.