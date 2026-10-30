Doanh nghiệp dược 'kẻ mừng người lo' sau quý 3/2026

Kết quả kinh doanh quý 3/2026 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp dược, khi nhiều đơn vị ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong khi một số doanh nghiệp lại chứng kiến kết quả đi xuống.

NHIỀU DOANH NGHIỆP DƯỢC BÁO LÃI TĂNG

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) ghi nhận doanh thu thuần gần 544 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm 8%, xuống còn 321 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp chỉ giảm nhẹ, đạt 223 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó nhích lên gần 41%.

Nhờ giá vốn giảm nhanh hơn doanh thu cùng sự cải thiện của một số khoản thu nhập và chi phí, Imexpharm báo lãi sau thuế 84 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 1.650 tỷ đồng, giảm 8%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng gần 8%, lên 260 tỷ đồng.

Cùng chiều tăng trưởng, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã chứng khoán: DMC) ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 đạt 576 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 7,7%, lên 471,7 tỷ đồng, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 11,8 tỷ đồng, tăng 37%. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 17%, lên 934 triệu đồng, trong đó chi phí lãi vay phát sinh 234 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp không ghi nhận khoản chi phí này. Chi phí bán hàng đạt 24,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ từ 19,7 tỷ đồng lên 20,3 tỷ đồng.

Ở nhóm thu nhập và chi phí khác, Domesco ghi nhận thu nhập khác giảm 58%, còn 185,6 triệu đồng, trong khi chi phí khác phát sinh 1,6 tỷ đồng, so với mức không ghi nhận trong cùng kỳ năm trước. Vì vậy, lợi nhuận khác chuyển từ lãi 443 triệu đồng sang lỗ khoảng 1,5 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 38,8 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Sau 9 tháng đầu năm 2026, Domesco đạt hơn 1.614 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 148 tỷ đồng, tăng 39%.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (mã chứng khoán: VDP) ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 đạt 230 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng lên 154 tỷ đồng, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp đạt 76 tỷ đồng, tăng 30,7%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 2,7 tỷ đồng, giảm 52,7% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng từ 4,1 tỷ đồng lên 4,3 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay đạt 3,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng 32,8%, lên 38 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,4%, đạt 16 tỷ đồng.

Dù các khoản chi phí gia tăng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vidipha vẫn đạt 19 tỷ đồng, tăng 26% so với quý 3/2025. Sau khi ghi nhận khoản lỗ khác 2,3 triệu đồng và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 4,21 tỷ đồng, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 15,6 tỷ đồng, tăng 30% so với mức 11,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Vidipha đạt 658 tỷ đồng, tăng 4%. Lợi nhuận trước thuế đạt 58,9 tỷ đồng, tăng 5,5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 46,62 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ.

LOẠT TÊN TUỔI LỚN HỤT LỢI NHUẬN

Trái ngược với xu hướng tăng trưởng tại Imexpharm, Domesco và Vidipha, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG) ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý 3/2026. Doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 1.023 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi khấu trừ chi phí và thuế, Dược Hậu Giang báo lãi sau thuế 98,5 tỷ đồng, giảm 53% so với mức 210 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của doanh nghiệp kể từ quý 1/2011, thời điểm công ty ghi nhận khoảng 88 tỷ đồng lợi nhuận.

Tuy nhiên, kết quả lũy kế 9 tháng của doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng nhẹ về doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 3.584 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp tăng gần 7%, lên 1.828 tỷ đồng, đưa biên lợi nhuận gộp từ 49% lên 51%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 839 tỷ đồng, tăng gần 5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 713 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (mã chứng khoán: DTP) ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 đạt 476 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 31%, lên 222 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ, đạt khoảng 253 tỷ đồng.

Các khoản chi phí gia tăng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 19%, còn 86,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lợi nhuận khác chuyển từ lãi gần 1 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước sang lỗ 51 triệu đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành hơn 11,5 tỷ đồng, CPC1 Hà Nội báo lãi sau thuế gần 75 tỷ đồng, giảm 24% so với mức 99 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.351 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 188 tỷ đồng, giảm 15% so với mức hơn 222 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Sau giai đoạn tăng trưởng tích cực trong quý 2/2026, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (mã chứng khoán: DP1) ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm trong quý 3, dù doanh thu và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đều tăng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự đảo chiều của khoản lợi nhuận khác.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, doanh thu thuần của CPC1 đạt 679 tỷ đồng, tăng 32% so với mức 513 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Giá vốn hàng bán tăng 30%, lên 588 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 91 tỷ đồng, tăng 45%.

Nhờ doanh thu và lợi nhuận gộp cải thiện, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 52,6 tỷ đồng, tăng 124% so với mức 23,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận khác chuyển từ lãi 34,7 tỷ đồng trong quý 3/2025 sang lỗ 2,7 tỷ đồng trong quý 3/2026.

Theo giải trình của doanh nghiệp, sự sụt giảm của lợi nhuận khác là một trong những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế giảm. Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng cũng tạo thêm áp lực lên kết quả kinh doanh. Kết thúc quý 3, CPC1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng, giảm 11%, tương ứng giảm 5,3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của CPC1 đạt 1.925 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 134 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ đồng, tăng 11,4%. Như vậy, dù lợi nhuận quý 3 suy giảm do khoản thu nhập khác đảo chiều, doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận sau 9 tháng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã chứng khoán: PMC) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cùng tăng trong quý 3/2026. Doanh thu thuần đạt 145 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán tăng 9%, lên 80 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 65 tỷ đồng, tăng 23,5% so với quý 3/2025.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 86 triệu đồng, giảm mạnh so với mức 913 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Ngược lại, chi phí tài chính tăng từ 259 triệu đồng lên 1,5 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng 49,3%, lên 19,43 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3%, đạt 16,9 tỷ đồng.

Sau khi hạch toán các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 27 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Kết thúc quý 3/2026, Pharmedic báo lãi sau thuế 22 tỷ đồng, cao hơn mức 19 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Pharmedic đạt 403 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 58 tỷ đồng, giảm 9,2%. Diễn biến này cho thấy kết quả tích cực trong quý 3 chưa đủ bù đắp mức suy giảm lợi nhuận trong các quý trước.