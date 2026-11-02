Doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 6%năm lãi suất vay đổi mới công nghệ. (Ảnh minh họa: MST)

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đợt 2 năm 2026, nhằm tạo thêm nguồn lực tài chính để doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, qua đó nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh.

Đối tượng được xem xét hỗ trợ là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư có nội dung chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo, sử dụng vốn vay từ các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Nguồn vốn vay được hỗ trợ có thể sử dụng cho các hoạt động đầu tư, đổi mới công nghệ theo quy định, trong đó có mua sắm máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất phục vụ ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Theo cơ chế hỗ trợ, NATIF hỗ trợ 50% lãi suất vay ghi trong hợp đồng tín dụng giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, nhưng mức hỗ trợ không vượt quá 6%/năm. Thời gian hỗ trợ được tính từ khi Quỹ phê duyệt đến khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ với tổ chức tín dụng, tối đa 5 năm. Khoản vay phải còn ít nhất 12 tháng thời hạn trả nợ tại thời điểm hoàn thành nghĩa vụ với tổ chức tín dụng.

Để được xem xét hỗ trợ, doanh nghiệp phải có hợp đồng tín dụng đã ký và hồ sơ dự án hoặc phương án đầu tư được tổ chức tín dụng chấp thuận cho vay; đồng thời cam kết sử dụng vốn đúng mục đích. Doanh nghiệp cần bảo đảm năng lực triển khai dự án, có đủ nguồn lực tài chính, nhân sự và cơ sở vật chất; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, cung cấp chứng từ và chấp hành việc kiểm tra, giám sát của Quỹ.

Việc xét chọn ưu tiên các dự án có tính khả thi, khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết các vấn đề xã hội; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, chương trình ưu tiên doanh nghiệp đã ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng có thỏa thuận triển khai chương trình; doanh nghiệp có mức tín nhiệm tốt, không phát sinh nợ xấu hoặc nợ nhóm 2 trong 24 tháng gần nhất. Các dự án sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc công nghệ chiến lược cũng thuộc diện được ưu tiên xem xét.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới công nghệ liên quan đến công nghệ chiến lược và các dự án có khả năng tạo mức tăng thêm giá trị gia tăng từ 7% trở lên được ưu tiên. Hồ sơ hợp lệ được xem xét theo thứ tự thời gian tiếp nhận cho đến khi sử dụng hết kinh phí của chương trình.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm văn bản đề nghị, thuyết minh dự án, cam kết thực hiện, hợp đồng tín dụng và các tài liệu liên quan. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://oms.natif.vn (yêu cầu chữ ký số) hoặc gửi bản giấy đến trụ sở Quỹ tại số 113 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến 24h ngày 16/11/2026. Doanh nghiệp cần tìm hiểu thêm thông tin có thể liên hệ Phòng Hỗ trợ lãi suất, NATIF qua email htlsv@natif.vn hoặc điện thoại 0942 883 389.