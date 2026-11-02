Doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 6%/năm lãi suất vay đổi mới công nghệ

Chương trình nhằm tạo thêm nguồn lực tài chính để doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, qua đó nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư có nội dung chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo, sử dụng vốn vay từ các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Nguồn vốn vay được hỗ trợ có thể sử dụng cho các hoạt động đầu tư, đổi mới công nghệ theo quy định, trong đó có mua sắm máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất phục vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Thời gian hỗ trợ được tính từ khi Quỹ phê duyệt đến khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ với tổ chức tín dụng, tối đa 5 năm. Tại thời điểm hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, khoản vay phải còn ít nhất 12 tháng thời hạn trả nợ.

Để được xem xét hỗ trợ, doanh nghiệp phải có hợp đồng tín dụng đã ký; hồ sơ dự án hoặc phương án đầu tư được tổ chức tín dụng chấp thuận cho vay và cam kết sử dụng vốn đúng mục đích. Đồng thời, doanh nghiệp cần bảo đảm năng lực triển khai, nguồn lực tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, cung cấp chứng từ theo yêu cầu của Quỹ.

Việc xét chọn ưu tiên các dự án có tính khả thi, khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết vấn đề xã hội; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp có mức tín nhiệm tốt, không phát sinh nợ xấu hoặc nợ nhóm 2 trong 24 tháng gần nhất cũng được ưu tiên xem xét. Đáng chú ý, chương trình ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới công nghệ liên quan đến công nghệ chiến lược và các dự án có khả năng tạo mức tăng thêm giá trị gia tăng từ 7% trở lên.

Khách tham quan gian hàng của Công ty CP Thiết bị điện (THIBIDI) tại Triển lãm Quốc tế lần thứ 18 về Công nghệ, Thiết bị điện. Ảnh: PV

Hồ sơ gồm văn bản đề nghị, thuyết minh dự án, cam kết thực hiện, hợp đồng tín dụng và các tài liệu liên quan. Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://oms.natif.vn (yêu cầu chữ ký số) hoặc gửi bản giấy đến trụ sở Quỹ tại số 113 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến 24h ngày 16-11-2026. Hồ sơ hợp lệ được xem xét theo thứ tự thời gian tiếp nhận cho đến khi sử dụng hết kinh phí. Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Hỗ trợ lãi suất, Quỹ NATIF qua email htlsv@natif.vn hoặc điện thoại 0942 883 389.