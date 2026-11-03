Doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất vay đổi mới công nghệ tối đa 6%/năm

Chương trình dành cho doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư có nội dung ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo bằng vốn vay từ tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam. Vốn vay có thể dùng vào các nội dung đầu tư, đổi mới công nghệ theo quy định, như mua máy móc, thiết bị và dây chuyền phục vụ ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đợt 2/2026 đến hết ngày 16/11/2026.

Thời gian hỗ trợ được tính từ ngày Quỹ phê duyệt đến khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, tối đa 5 năm. Tại thời điểm hoàn thành nghĩa vụ với ngân hàng, khoản vay phải còn ít nhất 12 tháng thời hạn trả nợ.

Doanh nghiệp cần có hợp đồng tín dụng đã ký, hồ sơ dự án hoặc phương án đầu tư được ngân hàng chấp thuận cho vay và cam kết sử dụng vốn đúng mục đích. Hồ sơ được ưu tiên nếu dự án khả thi, có hiệu quả kinh tế hoặc xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và bảo vệ môi trường.

Quỹ cũng ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp có mức tín nhiệm tốt, không phát sinh nợ xấu hoặc nợ nhóm 2 trong 24 tháng gần nhất; dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ chiến lược hoặc có khả năng tăng giá trị gia tăng từ 7% trở lên. Hồ sơ hợp lệ được xét theo thứ tự tiếp nhận đến khi hết kinh phí.

Hồ sơ gồm văn bản đề nghị, thuyết minh dự án, cam kết thực hiện, hợp đồng tín dụng và tài liệu liên quan. Doanh nghiệp nộp trực tuyến tại https://oms.natif.vn bằng chữ ký số hoặc gửi bản giấy đến Quỹ tại số 113 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Hạn cuối nhận hồ sơ là 24h ngày 16/11/2026. Doanh nghiệp có thể liên hệ Phòng Hỗ trợ lãi suất thuộc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia qua email [email protected]ặc số điện thoại 0942 883 389 để biết thêm thông tin.