Doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí bảo hộ tài sản trí tuệ

Ông Cao Đăng Vinh, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp), nhận định trong bối cảnh chuyển đổi số, tài sản sở hữu trí tuệ ngày càng đóng góp lớn vào giá trị và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa chủ động đăng ký bảo hộ, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, tiềm ẩn nguy cơ bị xâm phạm thương hiệu và thiệt hại kinh tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị ngày 28-10. Ảnh: HÂN GIA

Theo Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐND (quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo...) của HĐND TPHCM, có hiệu lực từ ngày 1-10, doanh nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước, 60 triệu đồng ở nước ngoài; với sáng chế thuộc danh mục công nghệ chiến lược, mức tương ứng là 80 triệu đồng và 100 triệu đồng.

Doanh nghiệp còn có thể được hỗ trợ một lần tối đa 200 triệu đồng để xây dựng, hoàn thiện và vận hành hệ thống quản trị tài sản trí tuệ nội bộ. Một số hoạt động ứng dụng công nghệ phục vụ phát hiện vi phạm, truy xuất nguồn gốc, chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí theo quy định. Việc hỗ trợ phải đáp ứng điều kiện, nội dung và mức chi được nghị quyết quy định.

Quản lý thị trường TPHCM kiểm đếm lô hàng kẹo không rõ nguồn gốc. Ảnh: KHÁNH HÙNG

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Phó Trưởng phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, dẫn chứng báo cáo thường niên của sở cho thấy doanh nghiệp chú trọng đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ thường khai thác thương hiệu hiệu quả hơn, đạt doanh thu cao hơn so với những đơn vị chưa quan tâm đúng mức.

Tại hội nghị, một số doanh nghiệp đặt câu hỏi liên quan đến phí bản quyền âm nhạc, xâm phạm sở hữu tên miền, bản quyền trí tuệ nhân tạo... Với các nội dung này, đại diện cơ quan chức năng đã đưa ra giải đáp, đồng thời cho biết sẽ có những buổi tập huấn cụ thể để doanh nghiệp, hộ kinh doanh nắm rõ quy định.

Về thắc mắc sản phẩm được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo có bản quyền không, ông Trần Giang Khuê, Trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TPHCM (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho hay, các sản phẩm hoàn toàn do AI tạo ra thường không được bảo hộ quyền tác giả do thiếu yếu tố sáng tạo trực tiếp của con người. Doanh nghiệp cần lưu ý các yếu tố khi sử dụng AI, gồm dữ liệu đầu vào, câu lệnh (prompt), ứng dụng AI và sản phẩm đầu ra. Việc khai thác dữ liệu có bản quyền để huấn luyện AI hay sử dụng các công cụ AI miễn phí, trả phí đều phải tuân thủ quy định pháp luật và điều khoản sử dụng.