Bộ trưởng Tài chính vừa ban hành Thông tư 141/2026/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030 theo Quyết định 525/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng.

Doanh nghiệp được hỗ trợ đào tạo CEO đến năm 2030. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Thông tư quy định cơ chế triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo, từ phiếu học bổng, tổ chức khóa học, đào tạo trực tuyến đến các chương trình chuyên sâu như phòng thí nghiệm lãnh đạo (CEO Lab), chương trình sẵn sàng CEO (CEO Readiness Program) và trò chuyện doanh nhân (CEO Talk).

Đối tượng tham gia gồm các cá nhân thuộc nhóm được quy định tại Quyết định 525/QĐ-TTg, đến từ doanh nghiệp, công ty thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Thông tư cũng áp dụng với các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, hiệp hội cùng tổ chức, cá nhân liên quan đến triển khai chương trình.

Ba nguồn kinh phí cho chương trình

Kinh phí hỗ trợ đào tạo 10.000 CEO được huy động từ ba nhóm nguồn chính.

Thứ nhất là ngân sách nhà nước chi thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, gồm ngân sách trung ương và địa phương.

Thứ hai là nguồn đóng góp, tài trợ của học viên, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng các nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách.

Nguồn thứ ba được lồng ghép từ các chương trình, đề án, kế hoạch hoặc nhiệm vụ khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với điều kiện có mục tiêu, đối tượng và nội dung phù hợp Chương trình đào tạo 10.000 CEO.

Một điểm đáng chú ý là việc xác định đối tượng được ưu tiên hỗ trợ sẽ dựa nhiều hơn vào dữ liệu điện tử.

Theo Thông tư, cơ quan hỗ trợ ưu tiên khai thác dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, dữ liệu kê khai trên Trang đào tạo 10.000 CEO và thông tin doanh nghiệp tự kê khai, tự chịu trách nhiệm.

Doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu khi dữ liệu chưa có, chưa rõ hoặc cần phục vụ hậu kiểm. Việc đối chiếu tài liệu phải được lập thành biên bản và lưu hồ sơ.

Trang thông tin chính thức của chương trình do Bộ Tài chính xây dựng, quản lý và vận hành tại địa chỉ 10000ceo.business.gov.vn.

Nhóm được ưu tiên hỗ trợ khá rộng, trong đó có doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; doanh nghiệp công nghệ số, công nghệ cao, công nghệ chiến lược và doanh nghiệp xã hội.

Với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp tư nhân phải có chủ doanh nghiệp là nữ. Với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh, một hoặc nhiều phụ nữ phải sở hữu trên 50% vốn điều lệ và có ít nhất một người quản lý, điều hành doanh nghiệp là phụ nữ.

Doanh nghiệp được xác định sử dụng nhiều lao động nữ nếu lao động nữ chiếm từ 50% tổng số lao động với doanh nghiệp có dưới 100 người. Trường hợp sử dụng từ 100 lao động trở lên, tỷ lệ lao động nữ phải đạt từ 30%.

Các nhóm cá nhân ưu tiên còn gồm người dân tộc thiểu số và người khuyết tật. Doanh nghiệp, học viên tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng thuộc nhóm được xem xét ưu tiên theo các quy định hiện hành.

Được học không giới hạn trên hệ thống trực tuyến

Đào tạo trực tuyến là một trong những hình thức hỗ trợ được quy định cụ thể tại Thông tư 141.

Đối với hệ thống E-learning tại business.gov.vn, ngân sách có thể được sử dụng cho việc xây dựng, thuê, mua, nâng cấp hệ thống; bảo trì phần mềm; bổ sung tính năng; duy trì vận hành; thuê hoặc mua máy chủ, đường truyền theo quy định về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Kinh phí cũng được bố trí để số hóa tài liệu, xây dựng học liệu điện tử, sản xuất video bài giảng, mua bản quyền bài giảng và phần mềm.

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm xây dựng, nâng cấp, quản lý và vận hành hệ thống đào tạo trực tuyến.

Theo quy định, doanh nghiệp và học viên được tham gia không giới hạn số lượng khóa đào tạo trên hệ thống E-learning này.

Ngoài nền tảng do Nhà nước vận hành, chương trình còn cho phép hỗ trợ học viên tham gia các nền tảng đào tạo trực tuyến uy tín có sẵn trên thị trường.

Cơ quan hỗ trợ có thể thuê, mua tài khoản học trực tuyến theo quy định về đấu thầu và công bố thông tin các khóa học trên Trang đào tạo 10.000 CEO.

Dữ liệu về quá trình học, kết quả và chứng nhận hoàn thành khóa học của học viên trên các nền tảng này phải được kết nối, đồng bộ với hệ thống của Chương trình 10.000 CEO để phục vụ quản lý, theo dõi và đánh giá.

Ngoài đào tạo trực tuyến, chương trình còn triển khai nhiều hình thức khác như hỗ trợ thông qua phiếu học bổng, tổ chức các khóa đào tạo tập trung, CEO Lab, CEO Readiness Program và CEO Talk.

Mạng lưới cựu học viên cũng được hình thành nhằm duy trì kết nối sau đào tạo, hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm quản trị và phát triển doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030 được Chính phủ đặt mục tiêu nâng cao năng lực quản trị, điều hành cho đội ngũ doanh nhân khu vực kinh tế tư nhân, trong bối cảnh doanh nghiệp phải thích ứng nhanh hơn với chuyển đổi số, công nghệ, đổi mới sáng tạo và yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao.