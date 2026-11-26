Các chuyên gia chia sẻ giải pháp quản trị rủi ro, giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa tổn thất, bảo vệ nguồn lực tài chính và nâng cao khả năng phục hồi sau sự cố. Ảnh: Mai Phương

Tổn thất không chỉ là tài sản

Một hệ thống điện thiếu bảo trì, một email giả mạo lãnh đạo yêu cầu chuyển tiền hay một tài khoản của nhân viên đã nghỉ việc nhưng chưa được thu hồi đều có thể trở thành nguồn cơn của những tổn thất. Những nguy cơ này hiện diện ngay trong hoạt động thường ngày của doanh nghiệp.

Tính đến ngày 14/11/2026, Quảng Ninh ghi nhận 106 vụ cháy, tăng 16 vụ so với cùng kỳ năm trước, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 10,9 tỷ đồng, tăng 2,9 tỷ đồng. Trong đó, có 11 vụ cháy xảy ra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Địa phương hiện có 10.015 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), trong đó có 4.164 cơ sở nguy hiểm cháy, nổ.

Những con số đáng chú ý trên được đưa ra tại Hội thảo “Quản trị rủi ro - Nâng cao sức chống chịu toàn diện cho doanh nghiệp” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Tổng Công ty Bảo hiểm PVI tổ chức ngày 26/11/2026 tại Quảng Ninh.

Thượng tá Tiêu Văn Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, nhận định: “Dưới góc nhìn quản trị doanh nghiệp, các con số này cho thấy rủi ro cháy, nổ không chỉ dừng lại ở thiệt hại vật chất trực tiếp mà còn tạo ra hiệu ứng domino nghiêm trọng: Đình trệ dây chuyền sản xuất, đứt gãy chuỗi cung ứng, phạt hợp đồng chậm giao hàng, gián đoạn dòng tiền, làm sụt giảm uy tín thương hiệu đối với các đối tác, khách hàng quốc tế…”.

Theo ông Tiêu Văn Tiến, qua công tác quản lý, lực lượng chức năng đã xử lý 147 trường hợp vi phạm quy định về PCCC, với tổng số tiền khoảng 1,18 tỷ đồng. Những hạn chế phổ biến tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh là việc tự kiểm tra còn mang tính hình thức, hệ thống điện thiếu bảo trì định kỳ, hàng hóa trong kho được sắp xếp chưa bảo đảm an toàn.

Những thiệt hại do bão Yagi năm 2024 tại Quảng Ninh cũng để lại bài học về khả năng chống chịu trước thiên tai. Tổn thất về nhà xưởng, máy móc, cơ sở kinh doanh du lịch và phương tiện vận tải cho thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị phương án phục hồi hoạt động.

Song không phải mọi nguy cơ đều có thể phát hiện qua việc kiểm tra nhà xưởng hay máy móc. Ngay trên chiếc máy tính làm việc hằng ngày, doanh nghiệp cũng có thể đối mặt với những lỗ hổng trong quản lý dữ liệu và giao dịch điện tử.

Theo bà Phan Thị Thùy Linh, Chuyên gia tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp - Tập đoàn MISA, những hình thức lừa đảo như giả mạo lãnh đạo yêu cầu chuyển tiền, giả mạo đối tác gửi báo giá, hóa đơn có thể khiến doanh nghiệp bị lộ thông tin, mất quyền kiểm soát tài khoản. Rủi ro còn phát sinh khi dữ liệu khách hàng, nhân sự, kế toán được lưu trữ phân tán, thiếu thống nhất trong phân quyền và sao lưu.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DNNVV- VCCI, nhấn mạnh: “Tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro không nên chỉ được nhìn nhận là chi phí phải bỏ ra, mà cần được xem là khoản đầu tư cho sự an toàn, uy tín, năng lực cạnh tranh và sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp”. Ảnh: Mai Phương

Phòng ngừa là khoản đầu tư

Theo VCCI, thay vì tập trung xử lý hậu quả, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực nhận diện, đánh giá rủi ro, chủ động phòng ngừa, bảo đảm tuân thủ pháp luật và chuẩn bị phương án phục hồi.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa - VCCI, với công tác PCCC, người đứng đầu doanh nghiệp cần duy trì các điều kiện an toàn trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh. Kiểm tra hệ thống điện, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy, giám sát nhà thầu thi công và huấn luyện người lao động là những công việc cần thực hiện thường xuyên.

Chủ động kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị giúp doanh nghiệp hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm hoạt động sản xuất liên tục. Ảnh: MH

Ngay cả những hoạt động quản lý nhân sự quen thuộc cũng cần được rà soát. Thạc sĩ, Luật sư Lưu Xuân Vĩnh, Chuyên gia - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, lưu ý một xưởng sản xuất sử dụng máy chấm công bằng vân tay đã thực hiện hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp không được hưởng thời gian ân hạn đối với nghĩa vụ lập, cập nhật hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân và chỉ định nhân sự bảo vệ dữ liệu; doanh nghiệp siêu nhỏ cũng không được miễn các nghĩa vụ tương ứng. Theo ông Lưu Xuân Vĩnh, hành vi sử dụng dữ liệu sinh trắc học vượt quá mục đích có thể bị xử phạt từ 70-150 triệu đồng đối với tổ chức.

Để hạn chế rủi ro nội bộ, bà Phan Thị Thùy Linh đề xuất doanh nghiệp quản lý tài khoản tập trung, phân quyền truy cập phù hợp với nhiệm vụ của từng nhân viên, thu hồi tài khoản khi người lao động nghỉ việc. Việc lưu nhật ký truy cập, sao lưu dữ liệu và giám sát hệ thống cũng giúp nâng cao khả năng phát hiện, xử lý sự cố.

Cùng với các biện pháp phòng ngừa, doanh nghiệp cần tính đến nguồn lực tài chính để khôi phục hoạt động. Bởi khi sản xuất bị đình trệ, áp lực không chỉ đến từ chi phí khắc phục thiệt hại mà còn từ nguy cơ chậm giao hàng, phạt hợp đồng và gián đoạn dòng tiền.

Bổ trợ cho các biện pháp phòng ngừa, Bảo hiểm PVI đề cập vai trò của bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và bảo hiểm an ninh mạng trong chuyển giao rủi ro tài chính. Thông qua cơ chế chia sẻ tổn thất theo phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp có thêm nguồn lực khắc phục sự cố và phục hồi hoạt động.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, quản trị rủi ro cần được thực hiện toàn diện, phù hợp với đặc thù và điều kiện hoạt động của từng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cùng với việc nâng cao năng lực nhận diện, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro, doanh nghiệp cần chú trọng khả năng ứng phó, duy trì hoạt động và phục hồi sau biến cố.