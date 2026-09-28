Doanh nghiệp đua trả cổ tức, cao nhất lên tới 50%

Doanh nghiệp đồng loạt chốt quyền, cổ tức tiền mặt tiếp tục chiếm ưu thế

Nổi bật nhất là CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã: D2D) với tỷ lệ cổ tức tiền mặt 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu cho năm 2025. Với hơn 30 triệu cổ phiếu lưu hành, D2D dự kiến chi khoảng 152 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9, ngày đăng ký cuối cùng 30/9 và thanh toán dự kiến ngày 14/10.

Sonadezi (mã: SNZ), công ty mẹ sở hữu gần 57,9% vốn D2D, dự kiến nhận khoảng 88 tỷ đồng cổ tức. Khoản chi này tiếp tục cho thấy dòng tiền cổ tức là một kênh phân phối lợi nhuận đáng chú ý tại các doanh nghiệp có cổ đông lớn chi phối.

Trong nhóm cổ tức tiền mặt, CTCP Vận tải Biển Việt Nam (mã: VOS) dự kiến trả 9%, tương ứng 900 đồng/cổ phiếu. Với khoảng 140 triệu cổ phiếu lưu hành, tổng số tiền chi trả khoảng 126 tỷ đồng. Công ty mẹ là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (mã: MVN), sở hữu 51% vốn, dự kiến nhận hơn 64 tỷ đồng.

VOS chốt danh sách cổ đông ngày 2/10, ngày giao dịch không hưởng quyền 1/10 và dự kiến thanh toán vào 26/10.

Bên cạnh cổ tức tiền mặt, một số doanh nghiệp lựa chọn trả cổ tức bằng cổ phiếu. CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (mã: GLT) dự kiến phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 25,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 25,5 cổ phiếu. Nguồn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

CTCP Phân lân nung chảy Văn Điền (mã: VAF) cũng dự kiến phát hành gần 3,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, theo tỷ lệ 100:10. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025.

Phương án dự kiến triển khai trong quý IV/2026, qua đó đưa vốn điều lệ VAF từ gần 376,7 tỷ đồng lên hơn 414 tỷ đồng nếu hoàn tất.

Đáng chú ý, kế hoạch trả cổ tức được VAF đưa ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Sáu tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt gần 116 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng khoảng 55% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 63%, trong khi giá vốn hàng bán giảm khoảng 16%.

Ở nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG) tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/10 và thời gian thanh toán dự kiến 16/10.

Với gần 1,476 tỷ cổ phiếu lưu hành, MWG dự kiến chi khoảng 1.476 tỷ đồng trong đợt này. Trước đó, doanh nghiệp đã trả cổ tức đợt 1 với cùng tỷ lệ vào ngày 6/8, trị giá khoảng 1.468 tỷ đồng. Như vậy, tổng tiền mặt MWG dự kiến phân phối cho cổ đông qua hai đợt năm nay gần 2.944 tỷ đồng.

Chính sách cổ tức được triển khai trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của MWG tiếp tục cải thiện. Lũy kế 8 tháng, doanh thu thuần đạt khoảng 129.400 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Điện Máy Xanh đóng góp khoảng 87.100 tỷ đồng, tăng 29%; doanh thu tháng 8 đạt 11.600 tỷ đồng.

Một số nhóm hàng công nghệ tăng trưởng mạnh, trong đó doanh thu sản phẩm Apple tăng 50%, laptop tăng 40%, phụ kiện tăng 30%. Doanh số trả góp tăng 44%, chiếm khoảng 38% doanh thu Điện Máy Xanh.

Nhìn chung, lịch chốt quyền tuần này cho thấy cổ tức tiền mặt tiếp tục chiếm ưu thế, trong khi một số doanh nghiệp sử dụng cổ phiếu để phân phối lợi nhuận. Mức chi trả, nguồn lợi nhuận và quy mô dòng tiền dành cho cổ đông là những thông tin đáng chú ý đối với nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường bước vào quý IV.