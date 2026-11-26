Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông

7h sáng mỗi ngày, những chiếc xe 35 chỗ của Công ty TNHH Du lịch Cozy Việt Nam bắt đầu một vòng qua các điểm trung chuyển ven phố cổ Hà Nội để đón khách. Khoảng 7h30, xe đầy khách quốc tế, theo cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trực chỉ Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Du khách nước ngoài rất hứng thú với hải trình khám phá Động Trung Trang và vịnh Lan Hạ của Công ty TNHH Du lịch Cozy Việt Nam.

Khoảng 10h30-11h, du khách tới nhà chờ, làm thủ tục xuống tàu theo tuyến cố định sang bến Gia Luận. Trong khoảng 45 phút di chuyển, khách vừa ăn trưa, vừa nghe hướng dẫn viên giới thiệu chương trình tham quan Động Trung Trang, Vườn quốc gia Cát Bà và hải trình trên vịnh Lan Hạ. 17h30, du khách lên xe trở lại Hà Nội, khép lại chuyến trải nghiệm trong ngày qua vùng di sản Hạ Long - Cát Bà.

"Tôi cảm thấy choáng ngợp khi tham quan Động Trung Trang. Trong đó có vô số khối thạch nhũ mang hình thù kỳ lạ, những vách đá uốn lượn. Lối đi đoạn mở rộng, chỗ thu hẹp tạo nên hành trình khám phá đầy thú vị", Degie Lapera, du khách người Tây Ban Nha, chia sẻ sau chuyến đi ngày 17/11.

Trong khi đó, Nima, du khách Ấn Độ, hào hứng trò chuyện với người bạn đồng hành về những tiêu bản động vật tại Vườn quốc gia Cát Bà, khung cảnh thơ mộng của vịnh Lan Hạ và trải nghiệm chèo kayak trên mặt biển.

Chỉ trong một ngày, với chi phí hơn 1 triệu đồng/người, du khách có thể đi từ Hà Nội, ngắm vịnh Hạ Long - Lan Hạ, tham quan Cát Bà, trải nghiệm cả trên bờ lẫn dưới nước rồi trở về Hà Nội vào buổi tối.

Đó cũng là sản phẩm Công ty TNHH Du lịch Cozy Việt Nam đã khai thác hơn một năm qua, trung bình phục vụ 40-60 khách/ngày. Nhưng lịch trình được tính gần như từng giờ này có nguy cơ khó tiếp tục theo cách hiện nay nếu Quảng Ninh chuyển hoạt động đón, trả khách tuyến cố định, hợp đồng chuyến từ Tuần Châu về Bến Đoan.

Mỗi ngày Công ty TNHH Du lịch Cozy Việt Nam đưa trung bình 40-60 khách từ Hà Nội trải nghiệm Động Trung Trang và hoạt động trên vịnh Lan Hạ từ Cảng khách quốc tế Tuần Châu.

"Tôi và anh em công ty lo sốt vó khi nhận được thông tin. Đặc thù tour trong ngày, chúng tôi không có đủ thời gian để di chuyển từ Bến Đoan đến Gia Luận rồi quay về vào buổi chiều. Còn nếu ở lại Tuần Châu, công ty không thể bù đắp chi phí phát sinh cho việc mua thêm vé những nơi du khách không tham quan", ông Đoàn Hồng Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Cozy Việt Nam, nói.

Không riêng Cozy Việt Nam, nhiều doanh nghiệp có tàu hoạt động trên vịnh Lan Hạ nhưng lâu nay đón khách theo tuyến cố định, hợp đồng tại Tuần Châu cũng đang đứng trước thế "trở đi mắc núi, trở lại mắc sông".

Ông Nguyễn Duy Phú, Chi hội trưởng Chi hội Du thuyền Lan Hạ, cho biết hiện có gần 100 tàu ngủ hoạt động trên vịnh Lan Hạ đón khách theo hình thức này.

Theo ông Phú, nếu doanh nghiệp chuyển sang đón khách tại Tuần Châu theo loại hình phục vụ khách du lịch, mỗi khách có thể phát sinh thêm khoảng 150.000-250.000 đồng tiền vé, ngoài phí bến 80.000 đồng/khách và vé tham quan vịnh Lan Hạ. Tính cho một phòng 2 khách, chi phí tăng thêm có thể từ 300.000-500.000 đồng.

Điều khiến doanh nghiệp lo hơn là đặc thù khách quốc tế, nhất là khách đi tàu ngủ, thường đặt tour từ rất sớm. Nhiều chương trình đã được bán, chốt lịch trước từ 6 tháng đến 1 năm.

"Việc thay đổi tour tuyến, bến bãi nếu có cần phải có lộ trình để doanh nghiệp điều chỉnh, sắp xếp", ông Phú nói.

Phương án mới thay đổi điều gì?

Nỗi lo của các doanh nghiệp bắt nguồn từ đề xuất tổ chức lại hoạt động vận chuyển khách giữa Tuần Châu và Gia Luận.

Các sở, ngành đang xem xét đề xuất chuyển bến cố định/hợp đồng từ Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu về Bến Đoan của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

Ngày 5/11, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh có Văn bản số 4587/BQLKKT-BQLDSTG đề xuất tách biệt cảng, bến phục vụ phương tiện vận chuyển khách du lịch với cảng, bến phục vụ phương tiện vận chuyển khách theo tuyến cố định, hợp đồng chuyến.

Theo phương án này, hoạt động vận chuyển khách tuyến cố định, hợp đồng chuyến trên tuyến đường thủy nội địa Tuần Châu - Gia Luận dự kiến không tiếp tục tổ chức tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Hoạt động phà Tuần Châu - Gia Luận vẫn được duy trì.

Cảng tàu dịch vụ Bến Đoan được đề xuất bố trí tạm thời để tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng chuyến từ vịnh Hạ Long sang bến Gia Luận và ngược lại.

Ngày 10/11, UBND thành phố Quảng Ninh có Công văn số 5267/UBND-XDMT giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát việc thực hiện Quy chế phối hợp số 1133/QCPH-UBND giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, trong đó có hành trình kết nối tham quan vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà và đề xuất nói trên.

Trao đổi với Báo Xây dựng ngày 23/11, ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh, cho biết liên ngành đang rà soát, tổng hợp để báo cáo UBND thành phố. Dự kiến, việc đưa vận chuyển tuyến khách cố định/hợp đồng từ Tuần Châu về Bến Đoan bắt đầu áp dụng từ 1/1/2027.

"Tàu nào xác định phục vụ khách du lịch thì vẫn hoạt động ở Tuần Châu. Tàu nào chỉ chở khách sẽ chuyển hoạt động về Bến Đoan. Việc này nhằm tách biệt giữa hoạt động du lịch và chở khách thông thường, tránh lẫn lộn, không kiểm soát được", ông Minh thông tin.

Như vậy, với doanh nghiệp đang khai thác sản phẩm kết nối Hà Nội - Tuần Châu - Lan Hạ - Gia Luận, thay đổi này không đơn thuần là chuyển một điểm đón. Nó kéo theo việc phải tính lại thời gian di chuyển, phương tiện trung chuyển, chi phí và cả những chương trình tour đã bán trước nhiều tháng.

Từ Tuần Châu đến Bến Đoan, khác biệt không chỉ ở quãng đường

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, Bến Đoan là bến thủy nội địa có diện tích đất 4.821,5 m² và phạm vi vùng nước 31.776,78 m², do Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử quản lý. Quyết định công bố hoạt động của bến không thông báo định mức trọng tải tàu cụ thể, nhưng đây là bến tổng hợp phục vụ đón trả khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long và hoạt động chuyên dụng đường thủy nội địa tại Quảng Ninh.

Bậc lên xuống hẹp, độ dốc cao của Bến Đoan chưa phù hợp để phục vụ số lượng lớn du khách quốc tế.

Theo các doanh nghiệp, nếu chuyển hoạt động tuyến cố định/hợp đồng chuyến từ Tuần Châu về đây, vấn đề cần tính đến là năng lực hạ tầng và thời gian kết nối với Gia Luận.

Theo quan sát của phóng viên, lối xuống cầu cảng tại Bến Đoan có độ dốc lớn, các bậc xuống khá hẹp và nằm sát mặt nước, có thể gây khó khăn cho hành khách khi lên, xuống tàu, đặc biệt là người cao tuổi.

Ông Nguyễn Hữu Khánh, chủ tàu Doris Grand, cho rằng, cơ sở hạ tầng tại Bến Đoan hiện chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của lượng khách quốc tế.

Đáng chú ý hơn là thời gian trung chuyển.

"Thông thường, phương tiện chuyển tải của chúng tôi chỉ mất 30-45 phút để đưa khách từ Tuần Châu đến khu vực Gia Luận. Nếu tổ chức đón khách tuyến cố định/hợp đồng tại Bến Đoan, thời gian có thể kéo dài khoảng 1,5-2 giờ. Du khách sẽ mệt mỏi, ảnh hưởng đến trải nghiệm ngay từ khâu lên tàu", ông Khánh phân tích.

Việc thay đổi bến, theo doanh nghiệp, còn liên quan tới các khoản đầu tư đã bỏ ra tại Tuần Châu.

Đại diện đơn vị sở hữu du thuyền Tulip Cruise cho biết doanh nghiệp đã chi hơn 3 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp hai nhà chờ, chưa tính tiền thuê hằng năm. Một số đơn vị khác đầu tư từ 5-7 tỷ đồng để có điểm đón khách phù hợp với phân khúc du thuyền cao cấp.

Trong khi đó, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đã được đầu tư với quy mô lớn, có hệ thống nhà ga, khu vực phục vụ hành khách, văn phòng các hãng tàu và hạ tầng hậu cần.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu quy hoạch các khu đón khách riêng biệt, hạ tầng hiện đại và không ngừng mở rộng.

Theo Quyết định số 3465/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải trước đây, cảng được phép tiếp nhận phương tiện thủy Việt Nam và phương tiện thủy nước ngoài có chiều dài đến 100 m, mớn nước đến 5,5 m tương ứng với mực nước 4 m tại Hòn Gai.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu được đầu tư trên diện tích hơn 200 ha, chiều dài tuyến bến gần 7 km, độ sâu từ 10-17 m, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Theo đơn vị khai thác, cảng có khả năng tiếp nhận cùng lúc khoảng 2.000 tàu neo đậu, đón, trả khách.

Đại diện Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu cho biết nhiều năm qua doanh nghiệp liên tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp hạ tầng bến bãi, nhà chờ và các dịch vụ phục vụ khách. Ngoài Cảng 1 và Cảng 2 phục vụ 2 loại hình tàu tiếng và tàu ngủ, Tuần Châu đang đầu tư Cảng 3 với vùng nước diện tích 132ha. Giai đoạn cao điểm, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đón hơn 20 nghìn khách/ngày.

Hải Phòng từng không đồng thuận phương án chuyển tuyến

Những băn khoăn của doanh nghiệp về việc thay đổi điểm đón, trả khách cũng từng được phía Hải Phòng đặt ra trong quá trình hai địa phương xây dựng cơ chế phối hợp.

Vịnh Lan Hạ ngày càng xuất hiện các du thuyền đẳng cấp 6 sao, một trong những động lực thu hút du khách quốc tế đến với vùng di sản.

Đại diện Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết trước đây Quảng Ninh từng đề xuất bỏ tuyến vận tải khách cố định từ Tuần Châu sang Gia Luận để chuyển về Bến Đoan.

Theo đại diện này, Sở Xây dựng cùng các sở, ngành Hải Phòng khi đó không tán thành. Sau nhiều cuộc họp, trao đổi và góp ý giữa hai địa phương, tuyến Tuần Châu - Gia Luận vẫn được duy trì.

Phía Hải Phòng cho rằng Tuần Châu - Gia Luận là tuyến vận tải khách cố định. Khi bến đi, bến đến đáp ứng điều kiện và được công bố, cấp phép theo quy định, các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể đưa phương tiện vào khai thác.

Một yếu tố khác được Hải Phòng lưu ý là hành trình thực tế của khách quốc tế.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hải Phòng, phần lớn du khách quốc tế đến vịnh Lan Hạ theo hai hướng. Một hướng qua Đồng Bài - Cái Viềng để đến Gia Luận hoặc Bến Bèo; hướng còn lại từ Hà Nội đi thẳng xuống Tuần Châu.

Trong đó, Hà Nội - Tuần Châu là hướng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn do thuận tiện tuyến cao tốc và dễ tính toán thời gian cho chương trình tour.

Với khách quốc tế, lịch trình thường được xác định khá chặt, gắn với giờ lên tàu, nhận phòng, tham quan, quay trở về hoặc nối chuyến bay. Vì vậy, thay đổi tuyến kết nối có thể tác động trực tiếp tới những sản phẩm doanh nghiệp đã xây dựng và bán cho khách từ trước.

Ở góc độ kinh doanh du lịch, TS Phạm Hà, Chủ tịch sáng lập kiêm CEO Lux Group, cho rằng việc thay đổi điểm đón khách cần được cân nhắc trong tổng thể mục tiêu tăng liên kết vùng và tạo thuận lợi cho du khách quốc tế.

Theo ông Hà, ngành du lịch đang tìm cách xây dựng thêm các sản phẩm liên vùng, kéo dài thời gian lưu trú và tăng trải nghiệm. Vì vậy, điều chỉnh về bến bãi cũng cần tính tới sự vận hành của chuỗi sản phẩm đã hình thành giữa Hà Nội - Hạ Long - Lan Hạ - Cát Bà.

"Nếu thay đổi, phải bàn bạc giữa hai bên" Trao đổi với Báo Xây dựng về thông tin Quảng Ninh xem xét chuyển hoạt động vận chuyển khách tuyến cố định, hợp đồng chuyến từ Tuần Châu về Bến Đoan, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết tại thời điểm phóng viên liên hệ, ông chưa nhận được báo cáo hoặc thông tin chính thức liên quan. Ông Hùng nói, Quảng Ninh và Hải Phòng đã ký Quy chế phối hợp số 1133/QCPH-UBND, quy định nguyên tắc, cơ chế và nội dung phối hợp trong quản lý phương tiện thủy nội địa vận chuyển hành khách, khách du lịch trên vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ. "Nếu thay đổi thì phải có bàn bạc giữa hai bên", Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh.