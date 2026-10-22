Doanh nghiệp Đồng Tháp xanh hóa sản xuất bằng điện mặt trời

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xây dựng hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà xưởng để đáp ứng một phần nhu cầu điện của nhà máy, góp phần giảm đáng kể sự phụ thuộc vào điện lưới, đặc biệt trong khung giờ cao điểm sản xuất.

Qua đó, giảm chi phí điện năng tiêu thụ cho doanh nghiệp, giảm nhiệt độ nhà xưởng và đáp ứng các tiêu chuẩn “sản xuất xanh” (chứng chỉ xanh) phục vụ xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Tháp đầu tư hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà xưởng để phục vụ hoạt động sản xuất. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo trên địa bàn xã Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp) đầu tư hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà xưởng để phục vụ hoạt động sản xuất. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Tủ điện Solar được đấu nối với hệ thống điện Nhà máy Dược thú y Cai Lậy (Mekovet) ở phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp, đáp ứng khoảng 65% nhu cầu điện của nhà máy. Ảnh: TTXVN phát

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp (xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp) đang được đầu tư xây dựng hệ thống điện mặt trời để phục vụ hoạt động sản xuất của nhà máy. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Hệ thống điện mặt trời áp mái của Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công nhân thi công lắp đặt những tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà của Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Đồng Tháp (xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp). Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo trên địa bàn xã Trường Xuân (tỉnh Đồng Tháp) đầu tư hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà để phục vụ hoạt động sản xuất. Ảnh: Nhựt An - TTXVN