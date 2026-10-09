Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp xã Tam Dương Bắc.

Hội Doanh nghiệp xã Tam Dương Bắc được thành lập với 34 thành viên, có vai trò kết nối các doanh nghiệp, hỗ trợ hội viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.

Việc ra mắt Hội Doanh nghiệp xã Tam Dương Bắc không chỉ tạo thêm đầu mối liên kết giữa các doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực xã hội phục vụ các mục tiêu phát triển của địa phương.

Với phương châm “Doanh nghiệp đồng hành - Tam Dương Bắc phát triển”, xã hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Tam Dương Bắc biểu dương những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của địa phương. Đồng chí khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tiếp nhận và giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng đầu tư và phát triển bền vững.

Hội Doanh nghiệp xã Tam Dương Bắc trao tặng Quỹ Khuyến học xã 60 triệu đồng.

Các phòng, ban thuộc UBND xã Tam Dương Bắc trao tặng Quỹ Khuyến học xã 45 triệu đồng.

Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp xã Tam Dương Bắc đã trao tặng Quỹ Khuyến học xã 60 triệu đồng; các phòng, ban thuộc UBND xã trao tặng Quỹ Khuyến học xã 45 triệu đồng.