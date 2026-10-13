Doanh nghiệp đồng hành phát triển địa phương

Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Từ dòng vốn đến những giá trị cụ thể

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển trong thu hút đầu tư của tỉnh. Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026, Điện Biên trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 nhà đầu tư với 12 dự án, tổng vốn trên 48.320 tỷ đồng; đồng thời ký 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 209.370 tỷ đồng. Những con số ấy đã và đang được cụ thể hóa bằng các dự án trên thực địa.

Sáng 11/5, Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ chính thức được Công ty Cổ phần phát triển Thành phố Xanh - thành viên Tập đoàn Vingroup khởi công. Dự án có diện tích hơn 228ha, quy mô dân số khoảng 12.000 người, được định hướng theo mô hình “thành phố trong lòng thành phố”, tích hợp các loại hình nhà ở, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế, không gian công cộng và thể thao. Điểm nhấn của dự án là tổ hợp sân golf 18 hố rộng gần 87ha cùng hệ thống khách sạn, trường học, gần 1.000 căn biệt thự, gần 2.000 căn nhà liền kề và khu nhà ở xã hội gần 10ha. Ngay từ khi khởi động, dự án tạo thêm nhu cầu việc làm trong lĩnh vực xây dựng, dịch vụ và các ngành nghề liên quan.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Khắc Hiệp cho rằng, điều doanh nghiệp hướng tới không dừng ở việc triển khai một dự án mà là tạo ra những giá trị lâu dài cho địa phương. Theo đó, doanh nghiệp xác định việc đầu tư tại Điện Biên là quá trình đồng hành với tỉnh trong khai thác tiềm năng đô thị, du lịch, dịch vụ, tạo thêm việc làm và mở rộng không gian phát triển kinh tế. Tập đoàn cam kết huy động nguồn lực, triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy định về quy hoạch, đất đai, môi trường, qua đó cùng địa phương hình thành một không gian phát triển mới tại khu vực Tây Bắc.

Cùng với Tập đoàn Vingroup, hàng loạt dự án trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, năng lượng đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, mở ra hướng phát triển mới. Trong lĩnh vực nông nghiệp, sự đồng hành của doanh nghiệp được thể hiện qua việc đầu tư vào vùng nguyên liệu, chế biến và mở rộng thị trường. Một số dự án chế biến nông sản đã khảo sát, lựa chọn địa điểm và hoàn thiện thủ tục đầu tư. Tập đoàn TH dự kiến đầu tư nhà máy chế biến mắc ca tại Chiềng Sinh; Tập đoàn Him Lam đầu tư nhà máy chế biến mắc ca tại Thanh Yên; Công ty Cát Quế dự kiến xây dựng 7 nhà máy sơ chế cà phê nhân tại các xã: Tuần Giáo, Mường Ảng, Núa Ngam, Na Son, Na Sang và Nà Hỳ.

Cùng với đầu tư chế biến, các doanh nghiệp, hiệp hội cam kết mở rộng thị trường, tạo đầu ra cho nông sản. Tập đoàn TH cam kết bao tiêu 14.000ha mắc ca; Hiệp hội Mắc ca Việt Nam cam kết bao tiêu 50.000ha mắc ca trong thời hạn 50 năm, với giá theo thị trường Úc; Công ty Cát Quế cam kết bao tiêu 50.000ha cà phê. Tại Mường Ảng, nơi có hơn 1.800ha cà phê, sự tham gia của Công ty Cổ phần Cà phê Detech kỳ vọng tạo thêm một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị. Doanh nghiệp đề xuất đầu tư nhà máy chế biến sâu cà phê trên diện tích khoảng 13ha, hướng tới liên kết với người trồng.

Bà Đào Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Detech cho biết, khi tìm hiểu địa bàn đầu tư, doanh nghiệp quan tâm trước hết đến tiềm năng vùng nguyên liệu, sự đồng thuận của người dân và cách chính quyền địa phương phối hợp tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Doanh nghiệp dự kiến triển khai dự án cuối năm 2026, phấn đấu đưa nhà máy vào hoạt động trong năm 2027. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ bổ sung một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị cà phê Mường Ảng và các vùng lân cận, góp phần nâng tỷ lệ chế biến, gia tăng giá trị sản phẩm.

Đồng hành khơi thông nguồn lực

9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh Điện Biên đạt gần 24.000 tỷ đồng, tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước, vượt 0,12 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng (riêng quý III, GRDP tăng 11,67%). Đáng chú ý, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,28%, trong đó, công nghiệp tăng 13,51%; khu vực dịch vụ tăng 10,07%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 26.000 tỷ đồng, tăng 16,87%. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh đang tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Sự chuyển động ấy còn thể hiện rõ qua khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. 9 tháng đầu năm, thu từ công, thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 467,34 tỷ đồng, tăng 32,55% so với cùng kỳ, chiếm 27,84% tổng thu nội địa. Cùng với đó, hơn 250 doanh nghiệp được thành lập mới, tổng vốn đăng ký gần 1.900 tỷ đồng, cho thấy nguồn lực xã hội tiếp tục được huy động vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Toàn tỉnh hiện có trên 1.670 doanh nghiệp khu vực tư nhân, đóng góp khoảng 35% GRDP. Quy mô này cho thấy kinh tế tư nhân đang trở thành một nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển của Điện Biên. Khi doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng, sản xuất, chế biến, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, nguồn lực xã hội được huy động và chuyển hóa thành những công trình, sản phẩm, việc làm và nguồn thu cụ thể. Song, để nguồn lực phát huy hiệu quả, Điện Biên xác định đồng hành cùng doanh nghiệp là một trong những yêu cầu quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phát biểu trước doanh nghiệp, nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng khẳng định, tỉnh Điện Biên cam kết thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm, cam kết là phải làm, làm đến cùng, làm có hiệu quả”; phát huy hiệu quả cơ chế “luồng xanh”, khắc phục tình trạng “trên thông, dưới tắc”, xử lý những biểu hiện né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà cho doanh nghiệp, nhà đầu tư... Tỉnh cam kết chủ động nắm bắt, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu các dự án.

Điện Biên đang mở ra những dư địa phát triển mới, từ nông nghiệp hàng hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ đến đầu tư hạ tầng. Trong những lĩnh vực ấy, doanh nghiệp vừa là người tìm kiếm cơ hội, vừa góp phần biến tiềm năng thành sản phẩm và giá trị cụ thể. Khi niềm tin của doanh nghiệp được củng cố, môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện và lợi ích của doanh nghiệp gắn với lợi ích của người dân, sự đồng hành ấy sẽ tạo thêm nguồn lực để Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.