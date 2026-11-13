Doanh nghiệp đồng hành đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng

Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn và nghệ sĩ Ewa Pobłocka thăng hoa trên sân khấu

Mới đây, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình hòa nhạc “Thanh âm bất tận - Chương III: Đặng Thái Sơn & Ewa Pobłocka” diễn ra với sự tham dự của hơn 700 khán giả. Sự kiện có sự góp mặt của Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn và nghệ sĩ piano người Ba Lan Ewa Pobłocka.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Idemitsu Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc cổ điển tại Việt Nam. Việc duy trì một hoạt động nghệ thuật có quy mô và định hướng riêng qua nhiều năm đặt ra một góc nhìn đáng chú ý về vai trò của doanh nghiệp trong đời sống văn hóa: bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có thể góp phần tạo thêm không gian thưởng thức nghệ thuật cho công chúng.

Trong bối cảnh trách nhiệm xã hội ngày càng được nhìn nhận rộng hơn, sự tham gia của doanh nghiệp vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật không chỉ dừng ở việc tài trợ cho một sự kiện riêng lẻ. Những chương trình được duy trì thường xuyên, có định hướng nội dung và chú trọng chất lượng nghệ thuật có thể góp phần tạo nên những giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Với “Thanh âm bất tận”, Idemitsu Việt Nam lựa chọn âm nhạc cổ điển làm một trong những lĩnh vực đồng hành. Chương trình được tổ chức liên tiếp từ năm 2024, hướng tới việc đưa các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam đến gần hơn với khán giả trong nước, đồng thời mở rộng cơ hội thưởng thức những tác phẩm âm nhạc có giá trị.

Ông Egashira Hideaki, Tổng Giám đốc Idemitsu Việt Nam, cho biết chuỗi hòa nhạc được xây dựng với mong muốn đóng góp cho đời sống văn hóa tại Việt Nam thông qua việc tạo điều kiện để công chúng tiếp cận âm nhạc cổ điển. Ý tưởng này cũng gắn với sự trân trọng của doanh nghiệp đối với những đóng góp của Giáo sư Đặng Thái Sơn trong việc lan tỏa âm nhạc và hỗ trợ các tài năng trẻ.

Cách tiếp cận này cho thấy hoạt động đồng hành văn hóa của doanh nghiệp có thể được triển khai theo hướng lâu dài, thay vì chỉ tập trung vào hiệu ứng truyền thông của từng sự kiện. Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở số lượng khán giả tham dự mà còn ở khả năng duy trì một không gian thưởng thức nghệ thuật chất lượng, góp phần nuôi dưỡng sự quan tâm của công chúng đối với âm nhạc cổ điển.

Điểm nhấn của đêm hòa nhạc năm nay là cuộc gặp gỡ trên sân khấu giữa Đặng Thái Sơn và Ewa Pobłocka. Hai nghệ sĩ từng tham dự Cuộc thi Piano Quốc tế Chopin năm 1980 tại Warsaw (Ba Lan), một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cả hai.

Đặng Thái Sơn là nghệ sĩ châu Á đầu tiên giành giải Nhất cuộc thi này. Trong khi đó, Ewa Pobłocka giành giải thưởng tại cuộc thi và giải Mazurka. Sau hơn bốn thập kỷ, cả hai tiếp tục có những đóng góp đáng kể cho nghệ thuật piano, với hoạt động biểu diễn và truyền bá âm nhạc cổ điển ở nhiều quốc gia.

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức các tác phẩm của Frédéric Chopin, Federico Mompou, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert và Francis Poulenc. Ở phần độc tấu, Đặng Thái Sơn trình diễn các tác phẩm của Chopin, trong đó có Nocturne cung Si giáng thứ, Op.9 No.1 và Scherzo số 2 cung Si giáng thứ, Op.31.

Phần trình diễn song tấu của hai nghệ sĩ với Sonata cung Rê trưởng, K.381 của Mozart và Rondo cung Rê trưởng, D.608 của Schubert tạo nên điểm nhấn riêng cho đêm nhạc. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ có nền tảng nghệ thuật và kinh nghiệm biểu diễn quốc tế góp phần mang đến một chương trình đa dạng về phong cách và sắc thái âm nhạc.

Với hơn 700 khán giả tham dự, chương trình tiếp tục cho thấy sức hút của những hoạt động nghệ thuật được đầu tư về chất lượng và có sự tham gia của các nghệ sĩ uy tín. Quan trọng hơn, việc doanh nghiệp duy trì các chương trình như vậy góp phần bổ sung những lựa chọn thưởng thức văn hóa cho công chúng, trong đó âm nhạc cổ điển có thêm cơ hội tiếp cận với nhiều nhóm khán giả.