Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được hỗ trợ 50% lãi suất vay

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ có thể được NATIF hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6%/năm trong 5 năm. (Ảnh minh họa)

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đang được thúc đẩy gắn với nhu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, chính sách hỗ trợ lãi suất vay của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và triển khai các dự án đổi mới công nghệ.

Hỗ trợ tối đa 6% lãi suất vay mỗi năm

Theo thông báo của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, chương trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đợt 2 năm 2026 dành cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mức hỗ trợ bằng 50% lãi suất vay ghi trong hợp đồng tín dụng giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, nhưng không vượt quá 6%/năm. Thời gian hỗ trợ được tính từ khi quỹ quyết định phê duyệt đến khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, tối đa 5 năm.

Đối tượng được xem xét hỗ trợ là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư thuộc phạm vi chương trình và sử dụng vốn vay từ tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Nguồn vốn vay có thể được sử dụng cho các nội dung đầu tư, đổi mới công nghệ theo quy định, trong đó có mua sắm máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất.

Để được xem xét hỗ trợ, doanh nghiệp cần bảo đảm năng lực triển khai dự án, có đủ nguồn lực tài chính, nhân sự và cơ sở vật chất. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, cung cấp chứng từ và chấp hành việc kiểm tra, giám sát của quỹ.

Ưu tiên công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh

Việc xét duyệt hồ sơ căn cứ vào tính khả thi của dự án, khả năng ứng dụng trực tiếp và hiệu quả kinh tế hoặc tác động giải quyết các vấn đề xã hội. Các dự án cần góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, quỹ ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ thuộc danh mục khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc công nghệ chiến lược.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới công nghệ liên quan đến công nghệ chiến lược và các dự án có khả năng tạo mức tăng thêm của giá trị gia tăng từ 7% trở lên cũng thuộc nhóm được ưu tiên xem xét.

Theo cơ chế tiếp nhận, hồ sơ hợp lệ được đánh giá theo thứ tự thời gian cho đến khi sử dụng hết kinh phí. Vì vậy, doanh nghiệp có nhu cầu cần chủ động chuẩn bị hồ sơ, bảo đảm đáp ứng các điều kiện của chương trình và thời hạn tiếp nhận.

Thời hạn nhận hồ sơ đợt 2 năm 2026 là 24h ngày 16/11. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến có chữ ký số tại địa chỉ oms.natif.vn hoặc gửi hồ sơ bản giấy đến trụ sở Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Chính sách hỗ trợ lãi suất hướng tới tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ, từng bước cải thiện hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.