Doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% thuế TNDN

Quốc hội thông qua Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 24/8/2026. Ảnh:quochoi.vn

Theo Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội, doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có mức doanh thu hằng năm của năm 2026 và năm 2027 không quá 10 tỷ đồng, được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của kỳ tính thuế tương ứng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24/8/2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027.

Đáng chú ý, chính sách giảm thuế vẫn được áp dụng đối với doanh nghiệp đang hưởng các ưu đãi thuế khác. Trong trường hợp này, số thuế TNDN được giảm 30% được tính trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ các ưu đãi thuế theo Luật Thuế TNDN hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội.

Nghị quyết đồng thời đặt ra quy định nhằm hạn chế việc chia, tách doanh nghiệp để hưởng chính sách. Cụ thể, doanh nghiệp hình thành từ việc chia, tách sau ngày Nghị quyết có hiệu lực không thuộc diện giảm thuế nếu tổng doanh thu hằng năm của các doanh nghiệp sau chia, tách trong năm 2026 hoặc 2027 trên 10 tỷ đồng.

Chờ hướng dẫn chi tiết để thực hiện

Một vấn đề doanh nghiệp quan tâm hiện nay là cách xác định doanh thu và thực hiện giảm thuế trong quá trình tạm nộp thuế TNDN.

Theo thông tin đăng tải trên Báo Điện tử Chính phủ ngày 1/10, Chính phủ dự kiến ban hành nghị định quy định chi tiết Nghị quyết 43/2026/QH16 trong tháng 10/2026.

Việc hướng dẫn sớm có ý nghĩa đáng kể bởi thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý III/2026 là ngày 30/10/2026. Nếu nghị định được ban hành trước thời điểm này và có quy định cụ thể về việc áp dụng giảm thuế khi tạm nộp, doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ có cơ sở thực hiện ngay trong kỳ tạm nộp thuế cuối tháng 10.

Một số vấn đề kỹ thuật đang cần được hướng dẫn rõ gồm cách xác định doanh thu đối với doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 12 tháng; xử lý số thuế đã tạm nộp trước đó; cũng như trường hợp doanh nghiệp dự kiến doanh thu không quá 10 tỷ đồng để tính giảm thuế nhưng cuối năm doanh thu thực tế lại vượt ngưỡng. Đây là những nội dung được chuyên gia đề cập trong quá trình phân tích việc triển khai chính sách, chưa phải quy định chính thức của nghị định hướng dẫn.

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, cơ sở pháp lý đã rõ đối với nguyên tắc giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 cho doanh nghiệp đáp ứng điều kiện doanh thu. Các vấn đề về cách thức thực hiện cụ thể cần tiếp tục theo dõi nghị định của Chính phủ.