Doanh nghiệp, doanh nhân luôn tiên phong ở mỗi chặng đường phát triển của TP.HCM

Phát biểu chia sẻ với các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp tại sự kiện vinh danh 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân tiêu biểu của TP.HCM chiều 13/10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh khẳng định trên mỗi chặng đường phát triển của TP.HCM, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn hiện diện ở vị trí tiên phong. Đây là những người trực tiếp tạo ra của cải, việc làm, nguồn lực cho nền kinh tế và đồng hành cùng chính quyền giải quyết những bài toán lớn của quá trình phát triển đô thị.

Những đóng góp ấy không chỉ được đo bằng vốn, doanh thu, ngân sách hay việc làm, mà còn bằng tinh thần vượt khó, năng lực thích ứng và khát vọng vươn lên đã được khẳng định qua nhiều giai đoạn phát triển.

TP.HCM cần tiếng nói thẳng thắn, trách nhiệm của doanh nhân

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh.

Theo lãnh đạo TP.HCM, trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng GRDP ở mức 9,06% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn cũng đạt đến 84,2% dự toán và tăng 6,9% so với cùng kỳ, đạt hơn 676.000 tỷ đồng. Những con số tăng trưởng này có sự đóng góp không ngừng nghỉ của cộng đồng doanh nghiệp Thành phố.

TP.HCM có thêm 42.423 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỷ đồng trong 3 quý đầu năm. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Thành phố thu hút vốn FDI rất lớn, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 17,8 tỷ USD. Trong đó, các dự án thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ thu hút khoảng 1,66 tỷ USD.

Quy mô dòng vốn thể hiện xu hướng ngày càng nhiều nguồn lực được đưa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Ông Nguyễn Công Vinh cho biết TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian rộng mở, nguồn lực đa dạng hơn và yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng. Việc kết nối các trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, đổi mới sáng tạo với những vùng sản xuất và không gian đô thị mới, tạo điều kiện hình thành các chuỗi giá trị có quy mô lớn hơn, sức cạnh tranh cao hơn.

Đặc biệt, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực ngày 1/10 vừa qua đang mở thêm cơ sở pháp lý để tổ chức phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo TP.HCM gửi 3 thông điệp lớn đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Trong đó, chính quyền cam kết thực sự đồng hành, coi khó khăn của doanh nghiệp là vấn đề cần chủ động giải quyết.

TP.HCM vinh danh 96 doanh nhân và 100 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026.

Thành phố sẽ tập trung xử lý những điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng và các dự án tồn đọng theo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hạ tầng số và hạ tầng phục vụ sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp thêm cơ hội tiếp cận vốn, nhân lực chất lượng cao, công nghệ và thị trường.

Thành phố mong muốn doanh nghiệp phải là chủ thể tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chủ động đổi mới quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, coi chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực; kinh doanh minh bạch, tuân thủ pháp luật, đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Đặc biệt, doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp... tạo thành hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh có sức lan tỏa. Đồng thời phát huy vai trò đại diện, kết nối và kiến tạo chính sách của cộng đồng doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nhân không chỉ phản ánh những vướng mắc của mình, mà còn chủ động tham gia góp ý, phản biện và cùng chính quyền hoàn thiện chính sách.

“Thành phố cần tiếng nói thẳng thắn, trách nhiệm của những người đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh; kỳ vọng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới; lấy chất lượng, uy tín và hiệu quả dài hạn làm thước đo thành công. Thành phố cần kinh nghiệm thực tiễn của các doanh nhân thành đạt, để nuôi dưỡng thế hệ doanh nhân trẻ và khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, làm giàu chính đáng”, ông Nguyễn Công Vinh chia sẻ.

Doanh nghiệp phải lớn lên bằng uy tín và niềm tin

Theo doanh nhân Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA, cộng đồng doanh nhân TP.HCM là những người dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro và dám chịu trách nhiệm. Đó là những người biến ý tưởng thành sản phẩm, biến nguồn lực thành của cải, biến cơ hội thành việc làm và biến khát vọng của mình thành những giá trị đóng góp cho xã hội.

Chủ tịch HUBA Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I.

Đằng sau mỗi doanh nghiệp tồn tại và phát triển là biết bao quyết định khó khăn, biết bao đêm mất ngủ của người doanh nhân, và quan trọng hơn hết là công sức của hàng triệu người lao động.

Nhưng để đi thật xa, doanh nghiệp phải lớn lên bằng uy tín và niềm tin: Niềm tin của khách hàng. Niềm tin của người lao động, niềm tin của đối tác, niềm tin của xã hội.

Chủ tịch HUBA kêu gọi doanh nghiệp lớn hãy mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp đi trước hãy chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp đi sau. Doanh nghiệp có thị trường hãy giúp nhau cùng bước vào những thị trường mới.

Không gian phát triển mới của TP.HCM đang tạo cơ hội mới và những yêu cầu cao hơn rất nhiều đối với cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp TP.HCM phải đổi mới nhanh hơn, quản trị tốt hơn, năng suất cao hơn và vươn ra thế giới mạnh mẽ hơn.

“TP.HCM là thành phố của những con người năng động, cởi mở, dám nghĩ và dám thử những điều mới. Tinh thần ấy cũng chính là tinh thần của doanh nhân. Chúng ta đã nhiều lần chứng minh rằng sau mỗi thử thách, doanh nghiệp TP.HCM lại biết cách đứng dậy, thích nghi và tiến về phía trước. Nhưng chặng đường phía trước không thể chỉ là câu chuyện vượt qua khó khăn, mà phải là câu chuyện vươn lên một tầm cao mới”, ông Tín nói.

Theo ông Mai Hữu Tín, từ những doanh nghiệp mạnh của TP.HCM, sẽ có thêm những doanh nghiệp mạnh của Việt Nam. Từ những thương hiệu mạnh của Việt Nam, sẽ có thêm những thương hiệu được thế giới biết đến và trân trọng.

Cuộc bình chọn danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu” do UBND TP.HCM công nhận, tổ chức xét chọn định kỳ 2 năm một lần, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp chấp hành tốt các chính sách, quy định hiện hành của Nhà nước, có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh; tăng trưởng theo hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường; tham gia tốt các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thành phố. Tôn vinh các doanh nhân không ngừng đổi mới sáng tạo, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp phát triển, tăng trưởng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thành phố. 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân đạt danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu” năm 2026 ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Trong đó, vốn chủ sở hữu của 100 doanh nghiệp tiêu biểu đạt 119.463 tỷ đồng. Doanh thu trong hai năm 2024 và 2025 cùng 6 tháng đầu năm 2026 đạt 484.593 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 40.317 tỷ đồng. Nhóm doanh nghiệp này đã nộp ngân sách trong hai năm 2024 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 41.629 tỷ đồng. Đặc biệt, 100 doanh nghiệp tiêu biểu này đã tạo việc làm ổn định cho 69.217 lao động và tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, với tổng kinh phí 563 tỷ đồng.