Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành với sự phát triển của phường Điện Bàn Đông

Lãnh đạo phường Điện Bàn Đông tặng giấy khen cho các doanh nghiệp. Ảnh: ANH QUÂN

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Điện Bàn Đông đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và tham gia hoạt động an sinh xã hội của địa phương.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, chính quyền phường đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và tăng cường đối thoại nhằm kịp thời nắm bắt, hỗ trợ giải quyết những khó khăn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ tình hình sản xuất, kinh doanh, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương.

Phường Điện Bàn Đông hiện có hơn 500 doanh nghiệp và hơn 2.600 cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị toàn nền kinh tế ước đạt hơn 15.189 tỷ đồng, bằng 84,99% kế hoạch năm.

Địa phương đã triển khai 30 dự án hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, thủy lợi và trường học, với tổng mức đầu tư 466 tỷ đồng; đang tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai đầu tư theo tiến độ.