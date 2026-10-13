Doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp cho tỉnh Đồng Tháp

Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao Bằng khen cho các doanh nghiệp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 7,58 tỷ USD, tăng 8,36% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15%.

Toàn tỉnh thu hút 17 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 8.700 tỷ đồng; thành lập mới gần 2.500 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký khoảng 11.500 tỷ đồng. Đến nay, tổng số doanh nghiệp địa phương đang hoạt động lên 14.557 doanh nghiệp.

Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 13.300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng gần 19%, chiếm 73,6% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của các doanh nghiệp góp phần tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm nghìn lao động, ổn định đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho địa phương. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, trong bối cảnh Đồng Tháp đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, địa phương tập trung mở rộng quy mô nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy chế biến sâu, gia tăng giá trị sản phẩm; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Trong đó, địa phương tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đến năm 2030, Đồng Tháp phấn đấu có 35.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 55-58% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhấn mạnh tại buổi họp mặt, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho rằng, đối với Đồng Tháp, doanh nghiệp, doanh nhân chính là lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế, là hạt nhân sáng tạo, là động lực quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu, đổi mới công nghệ; trong khởi nghiệp, phát triển sản phẩm địa phương, thúc đẩy tăng trưởng; tạo việc làm, đóng góp tích cực vào an sinh xã hội.

Tỉnh Đồng Tháp trân trọng những doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh; những doanh nhân đã kiên trì đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu; những cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã từng bước vươn lên, tạo sinh kế cho người dân và đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương Đồng Tháp.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tôn vinh, khen thưởng 53 doanh nghiệp, 36 doanh nhân có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2026