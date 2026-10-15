Doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu: Doanh thu 9 tháng tăng, lợi nhuận vượt 40,3% kế hoạch

Chiều 15/10, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng tháng 10/2026.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác tháng 9 và quý III, kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 10 và quý IV năm 2026 của Bộ Tài chính; đánh giá công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Hội nghị cũng tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 71/NQ-CP sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của các tập đoàn, tống công ty, doanh nghiệp do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thu ngân sách bằng 86,5% dự toán, không có nhiệm vụ quá hạn

Trình bày tóm tắt báo cáo trung tâm tại hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Vũ Cao Sơn cho biết trong quý III, Bộ trưởng và các Thứ trưởng đã chỉ đạo giải quyết khối lượng công việc rất lớn với trên 7.300 chương trình, trên 9.300 văn bản và gần 940 cuộc họp.

Về điều hành kinh tế - xã hội, tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95%, 9 tháng ước đạt 9,01%, là mức cao nhất trong 15 năm qua; có 12/34 địa phương đạt tăng trưởng hai chữ số. Bộ đã xây dựng, hoàn thiện Đề án xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động hội nhập quốc tế; hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027 trình Hội nghị Trung ương 4; đồng thời cập nhật các kịch bản tăng trưởng theo quý và cho cả giai đoạn 2026 - 2030.

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 2.187.000 tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt trên 1.880.000 tỷ đồng; thu từ dầu thô vượt dự toán 16,4%. Các chính sách miễn, giảm thuế tiếp tục được thực hiện; riêng thuế giá trị gia tăng của hàng hóa xuất nhập khẩu được giảm khoảng 47,5 nghìn tỷ đồng.

Chi ngân sách đạt 1.873.000 tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán. Ngân sách trung ương đã chi 11,3 nghìn tỷ đồng từ dự phòng để khắc phục thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách.

Về đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được giao là 1.022.000 tỷ đồng. Giải ngân 9 tháng ước đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm trước 202,6 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Riêng tháng 9, tốc độ giải ngân gấp 1,58 lần tháng 8.

Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng, với vốn đăng ký ước đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, bám sát mục tiêu khoảng 30 tỷ USD của cả năm. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4%; riêng xuất khẩu tăng 24,5%, cao hơn mục tiêu cả năm từ 15% đến 16%. Tháng 9, cán cân thương mại đảo chiều sang xuất siêu 1,27 tỷ USD.

Công tác xây dựng thể chế, thực hiện nhiệm vụ tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Lũy kế đến hết tháng 9, Bộ đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 237 văn bản, gồm 2 luật, 2 nghị quyết của Quốc hội, 84 nghị định, 8 nghị quyết của Chính phủ, 5 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 136 thông tư. Quý III hoàn thành 32/35 đề án; tính từ đầu năm, Bộ không còn đề án chậm trình.

Trên hệ thống theo dõi của Chính phủ, Bộ được giao 688 nhiệm vụ, đã hoàn thành 557 nhiệm vụ, còn 131 nhiệm vụ trong hạn và không có nhiệm vụ quá hạn. Đây là tháng thứ ba liên tiếp Bộ được Chính phủ ghi nhận không có nhiệm vụ chậm tiến độ.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, Bộ được giao 27 trong tổng số 94 nội dung Chính phủ dự kiến trình, chiếm 28,72%, là bộ có khối lượng lớn nhất trong các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp.

Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Vũ Cao Sơn trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Khoa học công nghệ đi vào hoạt động cốt lõi của sản xuất kinh doanh

Đối với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu, báo cáo cho thấy các đơn vị giữ được đà tăng trưởng cơ bản, đảm bảo tiến độ các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng doanh thu hợp nhất các đơn vị báo cáo đạt 2.064.000 tỷ đồng, bằng 88,9% kế hoạch năm, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 160.000 tỷ đồng, bằng 140,3% kế hoạch. Trong 45 chỉ tiêu sản lượng được báo cáo, có 36 chỉ tiêu đạt từ 70% đến 90% kế hoạch năm, bám sát kế hoạch đề ra; 3 chỉ tiêu đạt trên 90%.

Các đơn vị tập trung nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, cơ bản bám sát kế hoạch, như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy Điện khí tự nhiên hóa lỏng Quảng Trạch 2, mở rộng Nhà máy Thủy điện Trị An, Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1; Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Các doanh nghiệp cũng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. EVN cung ứng điện an toàn, liên tục, điện thương phẩm tăng 9,7%; TKV đảm bảo than cho sản xuất điện; Petrolimex duy trì nguồn xăng dầu không gián đoạn...

Về thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị đã triển khai 967 nhiệm vụ, hoàn thành 929 nhiệm vụ, đạt 96%; còn 38 nhiệm vụ trong hạn, chưa phát sinh nhiệm vụ quá hạn.

Trong 105 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính, có 89 kiến nghị đã được xử lý hoặc đã có cơ sở pháp lý để thực hiện. Văn phòng Bộ đã tổng hợp toàn bộ ý kiến trả lời của các đơn vị thuộc Bộ, gửi đến các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp để nghiên cứu, triển khai.

Về triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đa số các đơn vị đã ban hành chương trình hành động, thành lập ban chỉ đạo và bố trí đầu mối chuyên trách. Điểm sáng ghi nhận rõ nhất là khoa học công nghệ đã đi vào hoạt động cốt lõi của sản xuất kinh doanh, không còn dừng lại ở khâu hỗ trợ quản trị.

Trong quý IV, Bộ Tài chính xác định tập trung hoàn thiện các dự án luật, báo cáo phục vụ Quốc hội; rà soát toàn bộ chỉ tiêu năm 2026, có giải pháp quyết liệt với chỉ tiêu đạt thấp; đồng bộ giải pháp tăng thu ngân sách, đôn đốc giải ngân đầu tư công. Với doanh nghiệp, trọng tâm là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đẩy nhanh đầu tư, thu hẹp khoảng cách quản trị và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.