Doanh nghiệp điện tử Việt Nam - Trung Quốc kết nối chuỗi cung ứng tại Hà Nội

Hội nghị Kết nối Doanh nghiệp ngành Điện tử, Điện gia dụng và Linh kiện Trung Quốc – Việt Nam diễn ra từ ngày 5 đến 7/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, trong khuôn khổ IEAE Hanoi 2026. Ảnh: Ban tổ chức.

Trong bối cảnh Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc gần 70 tỷ USD máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội nghị Kết nối Doanh nghiệp ngành Điện tử, Điện gia dụng và Linh kiện Trung Quốc – Việt Nam tại Hà Nội đang trở thành điểm hẹn trực tiếp giữa nhu cầu mua sắm của các nhà máy trong nước và nguồn cung thượng nguồn lớn nhất của ngành.

Hội nghị Kết nối Doanh nghiệp ngành Điện tử, Điện gia dụng và Linh kiện Trung Quốc – Việt Nam diễn ra từ ngày 5 đến 7/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE Hanoi 2026).

Hội nghị do Cục Phát triển Thương mại thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc và Công ty TNHH Triển lãm Chaoyu Thâm Quyến đồng tổ chức. Phía Trung Quốc là các nhà cung cấp, thương hiệu đến từ các cụm công nghiệp điện tử và linh kiện cốt lõi của nước này; phía Việt Nam là các nhà mua hàng, nhà sản xuất, lắp ráp điện tử và điện gia dụng.

Ghép cặp trước, đàm phán sau

Khác với cách doanh nghiệp tự tìm nhau giữa hàng trăm gian hàng tại một triển lãm thông thường, hội nghị này đảo ngược trình tự làm việc. Ban tổ chức sẽ thu thập trước danh mục và thông số mua hàng thực tế của doanh nghiệp Việt Nam, sau đó gắn nhãn và ghép cặp cung – cầu theo từng nhóm nhu cầu cụ thể.

Đến ngày diễn ra sự kiện, danh sách đối tác phù hợp đã được xác định sẵn. Doanh nghiệp hai bên ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp theo hình thức 1-1, gặp đúng người có thẩm quyền quyết định mua hàng, không qua trung gian.

Cách làm này giúp nhà máy Việt Nam tiếp cận trọn gói nguồn lực chuỗi cung ứng tại một điểm đến, từ bảng mạch in (PCB), đầu nối, cảm biến, vật liệu phụ trợ bán dẫn, linh kiện đồ gia dụng đến thiết bị sản xuất thông minh. Ngược lại, doanh nghiệp điện tử và linh kiện Trung Quốc tiếp cận được nhu cầu mua sắm thực tế của thị trường Việt Nam thay vì chỉ trưng bày sản phẩm và chờ khách tham quan ghé gian hàng.

Nhu cầu linh kiện tăng cùng nhịp mở rộng sản xuất

Việt Nam hiện là một trong những trung tâm sản xuất, lắp ráp điện tử của khu vực Đông Nam Á. Khi các nhà sản xuất quốc tế liên tục xây dựng nhà máy và năng lực lắp ráp không ngừng mở rộng, nhu cầu về linh kiện thượng nguồn và thiết bị sản xuất của các nhà máy tại Việt Nam tăng theo, đòi hỏi nguồn cung ổn định với chi phí hợp lý.

Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam từ Trung Quốc đạt 69,7 tỷ USD, tăng 81,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ thị trường này, chiếm khoảng 37% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu cùng nhóm hàng của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 23,2 tỷ USD trong cùng giai đoạn, tăng 85% so với cùng kỳ. Điện tử và linh kiện cũng là nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất trong xuất nhập khẩu hai chiều Việt Nam – Trung Quốc, cho thấy mức độ đan xen sâu của chuỗi sản xuất điện tử hai nước.

Bên cạnh linh kiện phục vụ sản xuất, hội nghị còn kết nối các sản phẩm điện tử tiêu dùng và điện gia dụng thành phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu dùng cuối cùng tại Việt Nam, vốn đang mở rộng cùng với quá trình đô thị hóa và tăng trưởng thu nhập.

Theo ban tổ chức, việc quy tụ toàn bộ chuỗi công nghiệp tại một nơi giúp doanh nghiệp hai bên khám phá cơ hội hợp tác trọn gói, từ cung ứng linh kiện cho sản xuất đến phân phối sản phẩm thành phẩm, đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng song phương.