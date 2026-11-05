Doanh nghiệp điện tử tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng Việt Nam

Khách tham dự triển lãm.

Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị Thông minh Việt Nam (IEAE HANOI 2026) diễn ra từ ngày 5 - 7/11/2026 tại Sảnh 2 - 3, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện do Chaoyu Expo phối hợp với Công ty VINEXAD tổ chức.

Với quy mô trưng bày trên 20.000m², triển lãm dự kiến quy tụ hơn 300 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu các công nghệ tiên tiến, sản phẩm sáng tạo và những mặt hàng đang được thị trường quan tâm, mang đến trải nghiệm giao thương và tìm nguồn cung ứng điện tử, điện gia dụng tập trung, thuận tiện cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tại IEAE HANOI 2026, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc giới thiệu các dòng sản phẩm điện tử, thiết bị thông minh và đồ gia dụng được thiết kế phù hợp với nhu cầu tiêu dùng tại Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, các doanh nghiệp tham gia có danh mục sản phẩm đa dạng, năng lực sản xuất và kinh nghiệm phát triển thị trường. Nhiều sản phẩm được giới thiệu đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận tại Việt Nam và những thị trường khác. Bên cạnh sản phẩm hoàn chỉnh, triển lãm còn giới thiệu các giải pháp OEM (sản xuất theo yêu cầu của khách hàng) và ODM (thiết kế, sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng).

Danh mục trưng bày bao phủ linh kiện thuộc các lĩnh vực điện tử tiêu dùng 3C, thiết bị gia dụng thông minh và thiết bị viễn thông, từ linh kiện cơ bản đến các bộ phận tích hợp hoàn chỉnh. Qua đó, triển lãm đáp ứng nhu cầu tìm nguồn cung ứng đa dạng của các nhà máy lắp ráp, đơn vị sửa chữa và doanh nghiệp liên quan, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái cung ứng cho ngành sản xuất điện tử tại Việt Nam.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp Trung Quốc sẽ giới thiệu năng lực sản xuất tại các nhà máy đặt ở Việt Nam. Với lợi thế sản xuất gần thị trường và khả năng giao hàng nhanh, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí logistics xuyên biên giới, rút ngắn thời gian cung ứng, đồng thời mang đến cho nhà bán buôn và người bán hàng thương mại điện tử các phương án nhập hàng linh hoạt như đặt hàng số lượng nhỏ và bổ sung hàng nhanh chóng, phù hợp với nhịp độ kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Triển lãm tập trung vào các ngành hàng được quan tâm trên thương mại điện tử, tạo nền tảng kết nối trực tiếp giữa người bán hàng trực tuyến và các nhà máy sản xuất nguồn, đặc biệt đối với những sản phẩm thiết kế độc quyền có tiềm năng bán chạy. Với nguồn hàng trực tiếp từ nhà máy và mức giá xuất xưởng, doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến có thêm lựa chọn để đưa sản phẩm mới ra thị trường với chi phí hợp lý và nắm bắt cơ hội tăng trưởng từ thương mại điện tử.

IEAE HANOI 2026 còn tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp (B2B), tạo cơ hội để nhà sản xuất, nhà cung cấp gặp gỡ trực tiếp nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, nhà bán lẻ và doanh nghiệp thương mại điện tử để trao đổi về sản phẩm, nhu cầu thị trường và khả năng hợp tác. Khu vực trải nghiệm thiết bị thông minh cũng mang đến cơ hội để khách tham quan trực tiếp tìm hiểu, dùng thử và khám phá tính năng của các sản phẩm công nghệ mới.

Thông qua triển lãm, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội cập nhật xu hướng công nghệ, đa dạng hóa nguồn cung và phát triển sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực điện tử, thiết bị thông minh.