Doanh nghiệp điện tử chi hơn 223 tỷ đồng trả cổ tức

Ngày đăng ký cuối cùng 6/10

Theo nghị quyết (38/2026/NQ-HĐQT) ngày 21/9 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, mã chứng khoán DGW), ngày 6/10 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2026 đợt 1. Tỷ lệ thực hiện là 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán là 16/10/2026.

Digiworld dự chi hơn 223 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2026.

Theo công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết cuối tháng 8, Digiworld có 223.361.000 cổ phiếu đang lưu hành. Tính trên số cổ phiếu này, doanh nghiệp dự chi khoảng 223,36 tỷ đồng cho đợt tạm ứng.

Theo thông tin được cung cấp về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/9, Digiworld đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng mỗi cổ phiếu. Doanh nghiệp dự kiến chia thành ba đợt, mỗi đợt 10%, lần lượt trong quý IV/2026, quý I/2027 và quý II/2027. Đợt thanh toán tháng 10 là đợt đầu tiên trong phương án này. Thời gian thực hiện hai đợt sau chưa được ấn định trong nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/9.

Lợi nhuận 6 tháng đạt gần 511 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Digiworld ghi nhận doanh thu thuần 7.273,33 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 309,05 tỷ đồng trong quý. Lũy kế sáu tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 15.773,51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 510,93 tỷ đồng.

Trong quý I, doanh thu thuần của doanh nghiệp là 8.500,18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 201,88 tỷ đồng. So với quý I, doanh thu quý II giảm 1.226,85 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 107,16 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2026, Digiworld thông qua kế hoạch doanh thu 31.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 660 tỷ đồng cho cả năm. Kết quả 6 tháng tương ứng khoảng 50,1% kế hoạch doanh thu và 77,4% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2026, báo cáo tình hình tài chính hợp nhất ghi nhận tổng tài sản của Digiworld ở mức 12.537,47 tỷ đồng, so với 11.256,85 tỷ đồng tại đầu năm. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm dương 167,14 tỷ đồng.

CTCP Thế Giới Số (DGW) thành lập năm 1997, là một trong những doanh nghiệp buôn bán, sản xuất các thiết bị, linh kiện, phần mềm công nghệ thông tin. Hơn 2 thập kỷ phát triển thị trường cho các thương hiệu toàn cầu tại Việt Nam.