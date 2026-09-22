Doanh nghiệp điện Thái Lan mở rộng đầu tư năng lượng tại Việt Nam

Ratch Group - một trong ba công ty năng lượng hàng đầu của Thái Lan đầu tư vào nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1. Ảnh: thailand-construction.com

Trao đổi với báo chí mới đây, ông Nopadet Kannasoot, Giám đốc điều hành phụ trách Thái Lan, Malaysia và các giải pháp năng lượng công nghiệp của B.Grimm Power cho biết, doanh nghiệp không chỉ tập trung đầu tư tại Thái Lan mà đang hướng tới các thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là những nơi nhu cầu điện tăng nhanh cùng với phát triển kinh tế, công nghiệp và kinh tế số.

Theo ông Nopadet, B.Grimm Power đang hướng tới mô hình danh mục năng lượng kết hợp giữa các nguồn điện có khả năng cung cấp ổn định, trong đó có điện khí, với năng lượng tái tạo. Mô hình này nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng công nghiệp và trung tâm dữ liệu, những lĩnh vực đòi hỏi nguồn điện ổn định trong khi vẫn phải kiểm soát phát thải carbon.

Tại Việt Nam, B.Grimm Power đang có danh mục đầu tư đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và điện LNG. Doanh nghiệp đã phát triển các dự án điện Mặt Trời với tổng công suất khoảng 677 MW và tiếp tục tham gia các dự án năng lượng tái tạo khác.

Bên cạnh Việt Nam, B.Grimm Power đang đẩy mạnh đầu tư tại Malaysia. Ngày 15/9, doanh nghiệp ký thỏa thuận với GE Vernova về việc cung cấp tua-bin khí và máy phát cho một dự án nhà máy điện khí tại bang Perlis, dự kiến vận hành thương mại vào quý IV/2029. Dự án được phát triển trong bối cảnh nhu cầu điện của khu vực tăng, trong đó có nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu.

B.Grimm Power bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực phát điện tại Thái Lan từ năm 1993. Theo thông tin doanh nghiệp cập nhật ngày 21/9/2026, công ty hiện có tổng công suất phát điện 4.794 MW, hoạt động tại 15 quốc gia, với 72 dự án đang vận hành và 26 dự án đang phát triển. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng công suất lên 10.000 MW vào năm 2030.