Doanh nghiệp Điện Biên kết nối các đối tác tại Lào và Trung Quốc

Đại biểu dự hội nghị xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền bắc năm 2026. (Ảnh: LÊ LAN)

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp tại Điện Biên phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cho biết: Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, chúng tôi mong mỗi chương trình xúc tiến đi thêm một bước, từ kết nối rộng sang kết nối đúng và kết nối sâu.

Trong các chương trình xúc tiến, bên cạnh sự tham dự rất cần thiết của cơ quan quản lý, nên tăng thêm nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp logistics và những người trực tiếp quyết định giao dịch.

Ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: LÊ LAN)

Ông Nguyễn Chí Ba đề nghị: Sau hội nghị xúc tiến, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, cung cấp thông tin thị trường chính xác, cập nhật và kết nối các đối tác có nhu cầu thực, nhất là tại Lào, Trung Quốc và các thị trường phù hợp với sản phẩm Tây Bắc.

Đối với Điện Biên, nguồn lực còn hạn chế nên lựa chọn một số sản phẩm thực sự có lợi thế để hỗ trợ theo chuỗi, từ tiêu chuẩn, bao bì, truy xuất nguồn gốc đến logistics, người mua và theo dõi sau kết nối. Mục tiêu không chỉ là đưa được hàng vào thị trường mà phải giữ được hàng ở thị trường.

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Điện Biên đã tổ chức phiên chợ thanh toán không dùng tiền mặt, thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia. (Ảnh: LÊ LAN)

Trong quá trình mở rộng thị trường, cần coi trọng vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp các địa phương, bởi hiệp hội chính là tổ chức kết nối doanh nghiệp với chính quyền, với các tổ chức xúc tiến thương mại, với thị trường và đặc biệt là kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, để người có hàng gặp được người cần hàng, người có nhu cầu tìm được đối tác có khả năng đáp ứng.

"Với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, chúng tôi cam kết sẵn sàng cùng các hiệp hội, tổ chức xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, Lào và Trung Quốc duy trì những kết nối được hình thành từ hội nghị hôm nay", ông Nguyễn Chí Ba cam kết.

Cùng mong muốn kết nối tiêu thụ sản phẩm mủ cao-su, ông Nguyễn Ngọc Cẩm, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên, cho biết: Điện Biên có vị trí địa lý kết nối giao thương rất thuận lợi. Đây là điều kiện lý tưởng để đẩy mạnh xuất khẩu mủ cao-su thiên nhiên sơ chế sang thị trường Trung Quốc thông qua các cửa khẩu quốc tế Tây Trang, A Pa Chải (tỉnh Điện Biên); cửa khẩu Ma Lù Thàng (tỉnh Lai Châu) và cửa khẩu quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Bởi vậy, công ty rất mong muốn mở rộng liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản, cao-su của Việt Nam và các đối tác bạn hàng Trung Quốc nhằm tối ưu hóa chuỗi giá trị và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Ông Nguyễn Ngọc Cẩm, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: LÊ LAN)

Cùng với đó, ông Nguyễn Ngọc Cẩm cũng mong muốn được hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp cung cấp mủ cao-su từ các tỉnh bắc Lào để phát huy tối đa công suất của Nhà máy chế biến mủ cao-su của công ty; góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động biên giới và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Ngọc Cẩm bày tỏ: "Kính mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, cơ chế từ các cơ quan, ban, ngành tỉnh Điện Biên, Bộ Công thương, cùng sự phối hợp chặt chẽ từ phía đại diện phái đoàn và doanh nghiệp các nước bạn Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào".