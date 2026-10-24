Doanh nghiệp địa ốc ở TP.HCM nợ thuế hơn 100 tỷ đồng, số dư tài khoản bằng 0

Thuế cơ sở 14 TP.HCM (quản lý thuế địa bàn quận Bình Thạnh trước đây) vừa công khai danh sách 4.587 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.442 tỷ đồng, tính đến hết tháng 9/2026.

Đáng chú ý, top 10 doanh nghiệp đứng đầu trong danh sách bị bêu tên có số thuế đang nợ hàng trăm, hàng chục tỷ đồng là Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành (trụ sở đường Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) nợ hơn 103 tỷ đồng.

9 doanh nghiệp tiếp theo cũng có số nợ thuế hàng chục tỷ đồng như Công ty TNHH Xây dựng - Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Tân Vũ Minh (gần 42 tỷ), CTCP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn (41 tỷ), CTCP Hưng Đạo Container (hơn 39 tỷ), CTCP Việt Nam Thịnh Phát (39 tỷ), CTCP Dịch vụ Thế hệ Mới (hơn 38 tỷ), Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Xuất nhập khẩu Hưng Thịnh (37 tỷ).

Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất và Dịch vụ Quang Doanh (gần 25 tỷ), CTCP Đầu tư Richards Holdings (gần 23 tỷ), CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình Miền Đông (hơn 22 tỷ).

Đáng chú ý, nhiều cơ quan nhà nước và trường học cũng nợ thuế như: UBND phường 15 quận Bình Thạnh trước đây (nợ hơn 237 triệu đồng); UBND phường 14 quận Bình Thạnh trước đây (nợ hơn 194 triệu đồng); UBND phường 6 quận Bình Thạnh (nợ hơn 61,7 triệu đồng).

Trường Trung Học Dân Lập Châu Á Thái Bình Dương (nợ hơn 895 triệu đồng); Trường Mầm Non 2 (nợ hơn 176 triệu đồng), Trường Trung cấp Nghề Bình Thạnh (nợ hơn 31,7 triệu đồng), Trường THCS Cửu Long (nợ hơn 31,6 triệu đồng)...

10 doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất theo công bố của Thuế cơ sở 14 TP HCM. Nguồn: Thuế cơ sở 14 TP HCM/

Địa ốc Đất Lành nợ thuế 103 tỷ, số dư tài khoản ngân hàng bằng 0

Trong số danh sách nợ thuế kéo dài tại quận Bình Thạnh, Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành là đơn vị có số nợ thuế lớn nhất lên tới 103 tỷ đồng.

Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành được thành lập năm 2002, hiện bà Lê Thị Thúy Khang làm đại diện pháp luật.

Năm 2005 đánh dấu cột mốc công ty làm chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án Khu dân cư có vị trí tại Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 (cũ), TP.HCM.

Năm 2007, chủ đầu tư Đất Lành bàn giao căn hộ đầu tiên. Đây là sản phẩm thuộc dự án Thái An 2 sau 2 năm thi công xây dựng.

Đất Lành cũng là chủ đầu tư xây dựng dự án Chung cư Thái An 3 và 4 trên cùng đường Nguyễn Văn Quá.

Chung cư Thái An 3 do Đất Lành làm chủ đầu tư. Ảnh: Đất Lành.

Theo phản ánh của báo chí, trong hơn một thập kỷ, gần 800 hộ dân tại chung cư Thái An 3 và 4 do Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành làm chủ đầu tư vẫn chưa được cấp sổ hồng. Việc chậm được cấp sổ hồng đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân đang sinh sống tại đây.

Trong khi đó, các công trình hạ tầng như trường mầm non, công viên… chưa được Công ty Đất Lành đầu tư do vướng mặt bằng chưa bồi thường xong.

Theo thông tin cập nhật tháng 6/2026, UBND phường Đông Hưng Thuận đã có văn bản phản hồi về các vấn đề liên quan đến chung cư Thái An 3 và 4.

Theo quyết định phê duyệt dự án, Công ty Địa ốc Đất Lành có trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bao gồm trường mầm non và các khu cây xanh.

Tuy nhiên, dù chính quyền địa phương nhiều lần ban hành văn bản đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư liên hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn nghiệm thu công trình và hoàn thiện hạ tầng, các hạng mục này đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, chủ đầu tư đã bị cơ quan chức năng ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến quá trình triển khai và quản lý chung cư.

Cụ thể, Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành bị phạt 285 triệu đồng do bàn giao nhà khi chưa hoàn thành các hạng mục hạ tầng xã hội, gồm một trường học và hai công viên cây xanh tập trung. Doanh nghiệp cũng bị phạt 125 triệu đồng vì không bàn giao khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung đã thu của 62 khách hàng cho ban quản trị chung cư.

Ngoài ra, chủ đầu tư bị xử phạt 275 triệu đồng do tự ý thay đổi công năng, mục đích sử dụng các khu vực thuộc phần sở hữu chung.

Do chủ đầu tư không chấp hành nộp phạt, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ban hành các quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành cho biết công ty không còn khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ nộp phạt.

Việc cưỡng chế cũng không đạt kết quả do ngân hàng xác nhận tài khoản của doanh nghiệp không phát sinh giao dịch từ năm 2016 và có số dư bằng 0. Bên cạnh đó, khi UBND quận 12 trước đây đề nghị Công an TP.HCM phối hợp xác minh tài sản để phục vụ việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan công an phản hồi không tìm thấy dữ liệu đăng ký xe của doanh nghiệp.

Hiện cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Đất Lành không đang hoạt động tại cơ sở đăng ký.